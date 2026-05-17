Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Veni, vidi, vici. Синнер впервые стал чемпионом Мастерса в Риме
17 мая 2026, 20:09 | Обновлено 17 мая 2026, 20:55
Veni, vidi, vici. Синнер впервые стал чемпионом Мастерса в Риме

Лидер мирового рейтинга ATP одолел Каспера Рууда на пути к трофею

Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер

Лидер мирового рейтинга ATP, итальянец Янник Синнер впервые стал чемпионом грунтового турнира ATP 1000 в Риме.

Синнер одолел норвежца Каспера Рууда (ATP 25) в двух сетах – 6:4, 6:4.

Veni, vidi, vici (Пришел, увидел, победил) – девиз Янника на домашнем Мастерсе в этом году.

Это было пятое очное противостояние теннисистов. Янник в пятый раз одержал победу над Руудом.

На пути к трофею Янник также обыграл: Себастьяна Офнера, Алексея Попырина, Андреа Пеллегрино, Андрея Рублева и Даниила Медведева.

Синнер стал самым молодым теннисистом и вторым в истории, который собрал Золотой Мастерс (Серия ATP 1000 из 9 турниров). Янник превзошел по этому показателю легендарного серба Новака Джоковича, который собрал первый Золотой Мастерс в 31 год. Джокович пока является единственным теннисистом, которому удалось это сделать дважды (второй раз в 33 года).

Турнир в Риме принес Яннику десятый трофей категории ATP 1000. В его активе Мастерсы в: Торонто (2023 год), Шанхае (2024 год), Майами (2024, 2026 года), Цинциннати (2024 год), Париже (2025 год), Индиан-Уэллсе (2026 год), Монте-Карло (2026 год), Мадриде (2026 год) и Риме (2026 год).

Также итальянец стал первым теннисистом в истории, который выиграл шесть Мастерсов подряд (Париж-2025, Индиан-Уэллс-2026, Майами-2026, Монте-Карло-2026, Мадрид-2026 и Рим-2026.

Итальянец выиграл пятый трофей на Мастерсах в сезоне. Больше только у серба Новака Джоковича (6).

ATP 1000 Рим. Грунт, финал

Янник Синнер [1] – Каспер Рууд [23] – 6:4, 6:4

Гарфія буду дуже голодним до перемог коли вичухається
Бумажные рекорды!
