Veni, vidi, vici. Синнер впервые стал чемпионом Мастерса в Риме

Лидер мирового рейтинга ATP, итальянец Янник Синнер впервые стал чемпионом грунтового турнира ATP 1000 в Риме.

Синнер одолел норвежца Каспера Рууда (ATP 25) в двух сетах – 6:4, 6:4.

Veni, vidi, vici (Пришел, увидел, победил) – девиз Янника на домашнем Мастерсе в этом году.

Это было пятое очное противостояние теннисистов. Янник в пятый раз одержал победу над Руудом.

На пути к трофею Янник также обыграл: Себастьяна Офнера, Алексея Попырина, Андреа Пеллегрино, Андрея Рублева и Даниила Медведева.

Синнер стал самым молодым теннисистом и вторым в истории, который собрал Золотой Мастерс (Серия ATP 1000 из 9 турниров). Янник превзошел по этому показателю легендарного серба Новака Джоковича, который собрал первый Золотой Мастерс в 31 год. Джокович пока является единственным теннисистом, которому удалось это сделать дважды (второй раз в 33 года).

Турнир в Риме принес Яннику десятый трофей категории ATP 1000. В его активе Мастерсы в: Торонто (2023 год), Шанхае (2024 год), Майами (2024, 2026 года), Цинциннати (2024 год), Париже (2025 год), Индиан-Уэллсе (2026 год), Монте-Карло (2026 год), Мадриде (2026 год) и Риме (2026 год).

Также итальянец стал первым теннисистом в истории, который выиграл шесть Мастерсов подряд (Париж-2025, Индиан-Уэллс-2026, Майами-2026, Монте-Карло-2026, Мадрид-2026 и Рим-2026.

Итальянец выиграл пятый трофей на Мастерсах в сезоне. Больше только у серба Новака Джоковича (6).

ATP 1000 Рим. Грунт, финал

Янник Синнер [1] – Каспер Рууд [23] – 6:4, 6:4

9/9 - Jannik Sinner is the second player in the format’s history to win all nine active ATP Masters 1000 events, after Novak Djokovic, achieving the feat in 62 fewer main draw appearances than Djokovic. Game Over.#IBI26 | @InteBNLdItalia @atptour pic.twitter.com/2lcxLiswZI — OptaAce (@OptaAce) May 17, 2026