Major League Soccer
18 мая 2026, 05:35 |
Гол и ассист Месси. Интер Майами одержал убедительную победу в матче MLS

Цапли переиграли Портленд Тимберс со счетом 2:0, еще один мяч забил Херман Бертераме

Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

В ночь на 18 мая Интер Майами переиграл Портленд Тимберс в матче очередного тура Major League Soccer (MLS).

Встреча прошла на арене nu Stadium в Майами и завершилась со счетом 2:0 в пользу цаплей.

Гол и ассист в этом поединке оформил легендарный 38-летний аргентинский форвард Лионель Месси.

Месси открыл счет на 31-й минуте, а затем на 42-й ассистировал на Хермана Бертераме.

Лионель забивает на протяжении последних четырех матчей. В его активе уже 12 голов в текущем сезоне MLS.

Всего за карьеру у Месси теперь 910 голов и 412 голевых передач.

В таблице Восточной конференции Интер Майами располагается на втором месте с 28 очками. У лидера – Нэшвилла – 30 баллов и одна игра в запасе.

Нэшвилл также провел свой матч этой ночью – команда переиграла Лос-Анджелес со счетом 3:2. Хет-трик сделал Хани Мухтар, а у Лос-Анджелеса ассистом отметился известный Сон Хын Мин.

В состаев Лос-Анджелеса на 81-й минуте появился украинский защитник Артем Смоляков. Голевыми действиями украинец отличиться не сумел.

MLS 2026. 18 мая

Интер Майами – Портленд Тимберс – 2:0

Голы: Месси, 31, Бертераме, 42

Нэшвилл – Лос-Анджелес – 3:2

Голы: Мухтар, 13, 21, 60 – Мартинез, 22, Буанга, 68

Таблица MLS 2026 (Восточная конференция)

Восточная конференция Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Нэшвилл 13 9 3 1 29 - 10 24.05.26 03:30 Нэшвилл - Нью-Йорк Сити18.05.26 Нэшвилл 3:2 Лос-Анджелес14.05.26 Нью-Инглэнд Революшн 0:3 Нэшвилл10.05.26 Нэшвилл 2:2 ДС Юнайтед03.05.26 Филадельфия Юнион 0:0 Нэшвилл26.04.26 Нэшвилл 4:2 Шарлотт 30
2 Интер Майами 14 8 4 2 33 - 24 25.05.26 02:00 Интер Майами - Филадельфия Юнион18.05.26 Интер Майами 2:0 Портленд Тимберс14.05.26 Цинциннати 3:5 Интер Майами09.05.26 Торонто 2:4 Интер Майами03.05.26 Интер Майами 3:4 Орландо Сити26.04.26 Интер Майами 1:1 Нью-Инглэнд Революшн 28
3 Нью-Инглэнд Революшн 13 8 1 4 22 - 17 24.05.26 02:30 Шарлотт - Нью-Инглэнд Революшн17.05.26 Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Миннесота Юнайтед14.05.26 Нью-Инглэнд Революшн 0:3 Нэшвилл10.05.26 Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Филадельфия Юнион03.05.26 Нью-Инглэнд Революшн 1:0 Шарлотт26.04.26 Интер Майами 1:1 Нью-Инглэнд Революшн 25
4 Чикаго Файр 13 7 2 4 25 - 15 24.05.26 03:30 Чикаго Файр - Торонто16.05.26 Монреаль Импакт 0:2 Чикаго Файр14.05.26 ДС Юнайтед 1:3 Чикаго Файр09.05.26 Чикаго Файр 1:3 Нью-Йорк Ред Буллз03.05.26 Чикаго Файр 2:3 Цинциннати26.04.26 Чикаго Файр 5:0 Спортинг Канзас-Сити 23
5 Нью-Йорк Сити 14 5 4 5 24 - 19 24.05.26 03:30 Нэшвилл - Нью-Йорк Сити17.05.26 Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Нью-Йорк Сити14.05.26 Шарлотт 0:1 Нью-Йорк Сити10.05.26 Нью-Йорк Сити 3:0 Коламбус Крю03.05.26 Нью-Йорк Сити 0:2 ДС Юнайтед25.04.26 Монреаль Импакт 1:0 Нью-Йорк Сити 19
6 Нью-Йорк Ред Буллз 14 5 4 5 23 - 31 24.05.26 03:30 Спортинг Канзас-Сити - Нью-Йорк Ред Буллз17.05.26 Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Нью-Йорк Сити14.05.26 Нью-Йорк Ред Буллз 3:2 Коламбус Крю09.05.26 Чикаго Файр 1:3 Нью-Йорк Ред Буллз03.05.26 Нью-Йорк Ред Буллз 0:2 Даллас26.04.26 Цинциннати 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз 19
7 Шарлотт 14 5 3 6 23 - 23 24.05.26 02:30 Шарлотт - Нью-Инглэнд Революшн17.05.26 Шарлотт 3:1 Торонто14.05.26 Шарлотт 0:1 Нью-Йорк Сити10.05.26 Шарлотт 2:2 Цинциннати03.05.26 Нью-Инглэнд Революшн 1:0 Шарлотт26.04.26 Нэшвилл 4:2 Шарлотт 18
8 ДС Юнайтед 14 4 5 5 17 - 21 24.05.26 02:30 ДС Юнайтед - Монреаль Импакт17.05.26 ДС Юнайтед 1:1 Сент-Луис Сити14.05.26 ДС Юнайтед 1:3 Чикаго Файр10.05.26 Нэшвилл 2:2 ДС Юнайтед03.05.26 Нью-Йорк Сити 0:2 ДС Юнайтед26.04.26 ДС Юнайтед 3:2 Орландо Сити 17
9 Цинциннати 14 4 5 5 30 - 35 24.05.26 02:30 Цинциннати - Орландо Сити17.05.26 Сан-Диего 3:3 Цинциннати14.05.26 Цинциннати 3:5 Интер Майами10.05.26 Шарлотт 2:2 Цинциннати03.05.26 Чикаго Файр 2:3 Цинциннати26.04.26 Цинциннати 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз 17
10 Орландо Сити 14 4 2 8 21 - 38 24.05.26 02:30 Цинциннати - Орландо Сити17.05.26 Орландо Сити 1:1 Атланта Юнайтед14.05.26 Орландо Сити 4:3 Филадельфия Юнион09.05.26 Монреаль Импакт 2:0 Орландо Сити03.05.26 Интер Майами 3:4 Орландо Сити26.04.26 ДС Юнайтед 3:2 Орландо Сити 14
11 Торонто 13 3 5 5 21 - 27 24.05.26 03:30 Чикаго Файр - Торонто17.05.26 Шарлотт 3:1 Торонто09.05.26 Торонто 2:4 Интер Майами02.05.26 Торонто 1:1 Сан-Хосе Эртквейкс25.04.26 Торонто 1:2 Атланта Юнайтед23.04.26 Торонто 3:3 Филадельфия Юнион 14
12 Монреаль Импакт 13 4 1 8 18 - 27 24.05.26 02:30 ДС Юнайтед - Монреаль Импакт16.05.26 Монреаль Импакт 0:2 Чикаго Файр14.05.26 Монреаль Импакт 2:2 Портленд Тимберс09.05.26 Монреаль Импакт 2:0 Орландо Сити03.05.26 Атланта Юнайтед 3:1 Монреаль Импакт25.04.26 Монреаль Импакт 1:0 Нью-Йорк Сити 13
13 Коламбус Крю 14 3 4 7 19 - 23 25.05.26 00:00 Коламбус Крю - Атланта Юнайтед17.05.26 Филадельфия Юнион 1:1 Коламбус Крю14.05.26 Нью-Йорк Ред Буллз 3:2 Коламбус Крю10.05.26 Нью-Йорк Сити 3:0 Коламбус Крю03.05.26 Коламбус Крю 2:3 Миннесота Юнайтед26.04.26 Коламбус Крю 2:0 Филадельфия Юнион 13
14 Атланта Юнайтед 13 3 2 8 14 - 21 25.05.26 00:00 Коламбус Крю - Атланта Юнайтед17.05.26 Орландо Сити 1:1 Атланта Юнайтед10.05.26 Атланта Юнайтед 1:2 Лос-Анжелес Гэлакси03.05.26 Атланта Юнайтед 3:1 Монреаль Импакт25.04.26 Торонто 1:2 Атланта Юнайтед23.04.26 Атланта Юнайтед 1:2 Нью-Инглэнд Революшн 11
15 Филадельфия Юнион 14 1 4 9 14 - 24 25.05.26 02:00 Интер Майами - Филадельфия Юнион17.05.26 Филадельфия Юнион 1:1 Коламбус Крю14.05.26 Орландо Сити 4:3 Филадельфия Юнион10.05.26 Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Филадельфия Юнион03.05.26 Филадельфия Юнион 0:0 Нэшвилл26.04.26 Коламбус Крю 2:0 Филадельфия Юнион 7
События матча

68’
ГОЛ ! Мяч забил Дени Буанга (Лос-Анджелес), асcист Сон Хон Мин.
59’
ГОЛ ! Мяч забил Хани Мухтар (Нэшвилл).
22’
ГОЛ ! Мяч забил Давид Мартинес (Лос-Анджелес), асcист Дени Буанга.
21’
ГОЛ ! Мяч забил Хани Мухтар (Нэшвилл).
13’
ГОЛ ! Мяч забил Хани Мухтар (Нэшвилл), асcист Уоррен Мадригаль.
Даниил Агарков
