Гол и ассист Месси. Интер Майами одержал убедительную победу в матче MLS
Цапли переиграли Портленд Тимберс со счетом 2:0, еще один мяч забил Херман Бертераме
В ночь на 18 мая Интер Майами переиграл Портленд Тимберс в матче очередного тура Major League Soccer (MLS).
Встреча прошла на арене nu Stadium в Майами и завершилась со счетом 2:0 в пользу цаплей.
Гол и ассист в этом поединке оформил легендарный 38-летний аргентинский форвард Лионель Месси.
Месси открыл счет на 31-й минуте, а затем на 42-й ассистировал на Хермана Бертераме.
Лионель забивает на протяжении последних четырех матчей. В его активе уже 12 голов в текущем сезоне MLS.
Всего за карьеру у Месси теперь 910 голов и 412 голевых передач.
В таблице Восточной конференции Интер Майами располагается на втором месте с 28 очками. У лидера – Нэшвилла – 30 баллов и одна игра в запасе.
Нэшвилл также провел свой матч этой ночью – команда переиграла Лос-Анджелес со счетом 3:2. Хет-трик сделал Хани Мухтар, а у Лос-Анджелеса ассистом отметился известный Сон Хын Мин.
В состаев Лос-Анджелеса на 81-й минуте появился украинский защитник Артем Смоляков. Голевыми действиями украинец отличиться не сумел.
MLS 2026. 18 мая
Интер Майами – Портленд Тимберс – 2:0
Голы: Месси, 31, Бертераме, 42
Нэшвилл – Лос-Анджелес – 3:2
Голы: Мухтар, 13, 21, 60 – Мартинез, 22, Буанга, 68
Таблица MLS 2026 (Восточная конференция)
|Восточная конференция
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Нэшвилл
|13
|9
|3
|1
|29 - 10
|24.05.26 03:30 Нэшвилл - Нью-Йорк Сити18.05.26 Нэшвилл 3:2 Лос-Анджелес14.05.26 Нью-Инглэнд Революшн 0:3 Нэшвилл10.05.26 Нэшвилл 2:2 ДС Юнайтед03.05.26 Филадельфия Юнион 0:0 Нэшвилл26.04.26 Нэшвилл 4:2 Шарлотт
|30
|2
|Интер Майами
|14
|8
|4
|2
|33 - 24
|25.05.26 02:00 Интер Майами - Филадельфия Юнион18.05.26 Интер Майами 2:0 Портленд Тимберс14.05.26 Цинциннати 3:5 Интер Майами09.05.26 Торонто 2:4 Интер Майами03.05.26 Интер Майами 3:4 Орландо Сити26.04.26 Интер Майами 1:1 Нью-Инглэнд Революшн
|28
|3
|Нью-Инглэнд Революшн
|13
|8
|1
|4
|22 - 17
|24.05.26 02:30 Шарлотт - Нью-Инглэнд Революшн17.05.26 Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Миннесота Юнайтед14.05.26 Нью-Инглэнд Революшн 0:3 Нэшвилл10.05.26 Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Филадельфия Юнион03.05.26 Нью-Инглэнд Революшн 1:0 Шарлотт26.04.26 Интер Майами 1:1 Нью-Инглэнд Революшн
|25
|4
|Чикаго Файр
|13
|7
|2
|4
|25 - 15
|24.05.26 03:30 Чикаго Файр - Торонто16.05.26 Монреаль Импакт 0:2 Чикаго Файр14.05.26 ДС Юнайтед 1:3 Чикаго Файр09.05.26 Чикаго Файр 1:3 Нью-Йорк Ред Буллз03.05.26 Чикаго Файр 2:3 Цинциннати26.04.26 Чикаго Файр 5:0 Спортинг Канзас-Сити
|23
|5
|Нью-Йорк Сити
|14
|5
|4
|5
|24 - 19
|24.05.26 03:30 Нэшвилл - Нью-Йорк Сити17.05.26 Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Нью-Йорк Сити14.05.26 Шарлотт 0:1 Нью-Йорк Сити10.05.26 Нью-Йорк Сити 3:0 Коламбус Крю03.05.26 Нью-Йорк Сити 0:2 ДС Юнайтед25.04.26 Монреаль Импакт 1:0 Нью-Йорк Сити
|19
|6
|Нью-Йорк Ред Буллз
|14
|5
|4
|5
|23 - 31
|24.05.26 03:30 Спортинг Канзас-Сити - Нью-Йорк Ред Буллз17.05.26 Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Нью-Йорк Сити14.05.26 Нью-Йорк Ред Буллз 3:2 Коламбус Крю09.05.26 Чикаго Файр 1:3 Нью-Йорк Ред Буллз03.05.26 Нью-Йорк Ред Буллз 0:2 Даллас26.04.26 Цинциннати 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз
|19
|7
|Шарлотт
|14
|5
|3
|6
|23 - 23
|24.05.26 02:30 Шарлотт - Нью-Инглэнд Революшн17.05.26 Шарлотт 3:1 Торонто14.05.26 Шарлотт 0:1 Нью-Йорк Сити10.05.26 Шарлотт 2:2 Цинциннати03.05.26 Нью-Инглэнд Революшн 1:0 Шарлотт26.04.26 Нэшвилл 4:2 Шарлотт
|18
|8
|ДС Юнайтед
|14
|4
|5
|5
|17 - 21
|24.05.26 02:30 ДС Юнайтед - Монреаль Импакт17.05.26 ДС Юнайтед 1:1 Сент-Луис Сити14.05.26 ДС Юнайтед 1:3 Чикаго Файр10.05.26 Нэшвилл 2:2 ДС Юнайтед03.05.26 Нью-Йорк Сити 0:2 ДС Юнайтед26.04.26 ДС Юнайтед 3:2 Орландо Сити
|17
|9
|Цинциннати
|14
|4
|5
|5
|30 - 35
|24.05.26 02:30 Цинциннати - Орландо Сити17.05.26 Сан-Диего 3:3 Цинциннати14.05.26 Цинциннати 3:5 Интер Майами10.05.26 Шарлотт 2:2 Цинциннати03.05.26 Чикаго Файр 2:3 Цинциннати26.04.26 Цинциннати 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз
|17
|10
|Орландо Сити
|14
|4
|2
|8
|21 - 38
|24.05.26 02:30 Цинциннати - Орландо Сити17.05.26 Орландо Сити 1:1 Атланта Юнайтед14.05.26 Орландо Сити 4:3 Филадельфия Юнион09.05.26 Монреаль Импакт 2:0 Орландо Сити03.05.26 Интер Майами 3:4 Орландо Сити26.04.26 ДС Юнайтед 3:2 Орландо Сити
|14
|11
|Торонто
|13
|3
|5
|5
|21 - 27
|24.05.26 03:30 Чикаго Файр - Торонто17.05.26 Шарлотт 3:1 Торонто09.05.26 Торонто 2:4 Интер Майами02.05.26 Торонто 1:1 Сан-Хосе Эртквейкс25.04.26 Торонто 1:2 Атланта Юнайтед23.04.26 Торонто 3:3 Филадельфия Юнион
|14
|12
|Монреаль Импакт
|13
|4
|1
|8
|18 - 27
|24.05.26 02:30 ДС Юнайтед - Монреаль Импакт16.05.26 Монреаль Импакт 0:2 Чикаго Файр14.05.26 Монреаль Импакт 2:2 Портленд Тимберс09.05.26 Монреаль Импакт 2:0 Орландо Сити03.05.26 Атланта Юнайтед 3:1 Монреаль Импакт25.04.26 Монреаль Импакт 1:0 Нью-Йорк Сити
|13
|13
|Коламбус Крю
|14
|3
|4
|7
|19 - 23
|25.05.26 00:00 Коламбус Крю - Атланта Юнайтед17.05.26 Филадельфия Юнион 1:1 Коламбус Крю14.05.26 Нью-Йорк Ред Буллз 3:2 Коламбус Крю10.05.26 Нью-Йорк Сити 3:0 Коламбус Крю03.05.26 Коламбус Крю 2:3 Миннесота Юнайтед26.04.26 Коламбус Крю 2:0 Филадельфия Юнион
|13
|14
|Атланта Юнайтед
|13
|3
|2
|8
|14 - 21
|25.05.26 00:00 Коламбус Крю - Атланта Юнайтед17.05.26 Орландо Сити 1:1 Атланта Юнайтед10.05.26 Атланта Юнайтед 1:2 Лос-Анжелес Гэлакси03.05.26 Атланта Юнайтед 3:1 Монреаль Импакт25.04.26 Торонто 1:2 Атланта Юнайтед23.04.26 Атланта Юнайтед 1:2 Нью-Инглэнд Революшн
|11
|15
|Филадельфия Юнион
|14
|1
|4
|9
|14 - 24
|25.05.26 02:00 Интер Майами - Филадельфия Юнион17.05.26 Филадельфия Юнион 1:1 Коламбус Крю14.05.26 Орландо Сити 4:3 Филадельфия Юнион10.05.26 Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Филадельфия Юнион03.05.26 Филадельфия Юнион 0:0 Нэшвилл26.04.26 Коламбус Крю 2:0 Филадельфия Юнион
|7
