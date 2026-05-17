Пришлось ждать почти десять лет. Оболонь победила Колос

Продолжал воскресный день программ 29-го тура УПЛ между «Колосом» и «Оболонью». Данная игра проходила на домашней арене «пивоваров», но номинальными хозяевами были именно подопечные Костышина.

Для обоих коллективов данная игра на самом деле имела ценное значение, ведь «Колос» в случае победы мог бы подняться на пятое место, воспользовавшись осечками конкурентов, а «Оболони» 3 очка позволяли увеличить отрыв от «Кудровки» и избежать переходных матчей.

В стартовых составах команд, наставники не стали делать кардинальных перемен: Костышин выпустил вместо Пахолюка Мацапуру, который провел свой первый матч в УПЛ с 2024 года, в то время как его визави Антоненко произвел две замены, в ходе которых Марченко и Третьякова сменили Федоривский и Шевченко.

Старт поединка стал шоком для «колосков», которым пришлось вынимать мяч из собственных ворот. Мацапура неуверенно отразил перед собой мощный удар Ляха, а на добивании Волохатый, за которым никто не уследил пробил в правый угол ворот. У «Колоса» в атаке был активен Тахири, но его ударам не хватало точности, в то время как более опасной фигурой в составе «пивоваров» был Суханов, удары которого превращались в трудности для Мацапуры.

Вскоре «Оболонь» забила второй мяч. Номинальные хозяева отбили первую волну атаки, но Чех на подборе заставил кипера «колосков» спасать команду, однако на добивании Жовтенко снова сыграл четко, и не оставил шансов Мацапуре. В дело пытался вмешаться VAR из-за возможного офсайда у автора гола, но все же взятие ворот было засчитано.

После перерыва «Колос» активизировался, но «Оболонь» могла еще на старте второй половины снять все вопросы с победителя, если бы Волохатый замкнул скидку на дальней штанге. Настоящей опасностью для «пивоваров» стал удар головой в исполнении Тахири, с которым не без труда Федоривский справился (в итоге кипер провел свой 10-й «сухой» поединок в УПЛ).

Казалось, что гол уже назревает, но раздалась тревога, которая на первый взгляд сбила атакующий порыв хозяев. Но после отбоя «Колос» продолжил набирать обороты и создал несколько моментов, чтобы забить хотя бы гол престижа, но Ррапаю, Демченко и Захаркиву не удалось переиграть Федоривского.

Таким образом, «Оболонь» прервала свою безвыигрышную серию из 10 матчей подряд, и поднялась на 11-е место в турнирной таблице. Отметим, что эта победа «пивоваров» над «колосками» стала первой с октября 2016 года.

В заключительном 30-м туре УПЛ «Оболонь» 24 мая примет ЛНЗ, а «Колос» сыграет против «Шахтера» 21 мая.

Украинская Премьер-лига. 29-й тур.

«Колос» - «Оболонь» - 0:2

Голы: Волохатый, 4, Жовтенко, 29

Предупреждения: Тахири, 19, Салабай, 54, Денисенко, 68, Алефиренко, 90+2 – Семенов, 17, Мороз, 35, Волохатый, 73

«Колос»: Мацапура – Цуриков, Бурда, Козик (Хрипчук, 71), Понедельник – Демченко, Элиас (Ррапай, 46), Гагнидзе – Салабай (Денисенко, 60), Тахири (Захаркив, 60), Кане (Алефиренко, 46)

«Оболонь»: Федоривский – Шевченко, Семенов, Жовтенко, Полегенько – Мороз, Чех (Кулаковский, 76) – Суханов (Нестеренко, 46), Волохатый (Фещенко, 88), Мединский (Лящук, 88) – Лях (Теслюк, 63)

Арбитр: Дмитрий Панчишин (Харьков)

Стадион: «Оболонь-Арена» (Киев)

Удары (в створ): 11 (4) – 14 (7)

Угловые: 2 – 2

Оффсайды: 2 – 1

Температура: 21°C