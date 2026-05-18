Тренер клуба УПЛ сделал признание после победы: «Нам предлагали»

Тренер киевской «Оболони» Александр Антоненко высказался о боевой победе над «Колосом» в 29-м туре Украинской Премьер-лиги (2:0).

По словам специалиста, командам предлагали перенести матч из-за воздушной тревоги во втором тайме, однако столичный клуб ответил отказом.

– Александр, поздравляем с победой. Какие эмоции сейчас у команды после такого важного матча?

– Спасибо ребятам, поздравляю наших болельщиков. Мы очень хотели добиться этой победы и довести матч до логического завершения. Никогда не сомневались в своей работе и в том, что движемся в правильном направлении. Сегодня это было видно на поле.

– Команда очень активно начала матч и быстро открыла счет. Насколько важным был такой старт?

– С первых минут мы говорили ребятам, что нужно сразу входить в игру и делать то, что мы наигрывали и предлагали сопернику. Было огромное желание победить, и это отразилось как на игре, так и на табло.

– После матча с «Шахтером» и длительной паузы из-за воздушной тревоги насколько тяжело было физически и эмоционально?

– Конечно, после такого матча, как с «Шахтером», тяжело подготовиться эмоционально. Во втором тайме уже было видно, что силы покидают команду. Добавились и дорога, и длительная пауза из-за тревоги. Нам даже предлагали доиграть матч на следующий день, но мы попросили завершить игру сегодня, потому что понимали все трудности с переездами и календарем.

– Эта победа прервала серию без выигрышей и добавляет уверенности перед последним туром?

– Безусловно. Победа всегда придает уверенности и сил. Ребята сегодня показали огромное желание и доказали, что работают правильно. Очень благодарен им за это.