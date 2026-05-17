Колос Ковалевка

В 29-м туре украинской Премьер-Лиги сезона 2025-2026, в воскресенье, 17 мая, в Ковалевке встретятся «Колос» и «Оболонь». Команда Костышина будет иметь статус хозяина, но поединок состоится на домашней арене «пивоваров».

Колос

К сожалению в прошлом туре «Колос» потерпел очередное поражение, проиграв столичному «Динамо». Старт игры стал настоящей катастрофой для команды Костышина, ведь именно в этом отрезке встречи, «Колос» пропустил дважды, что в итоге определило результат игры.

Хотя «колоскам» и удалось вернуться в игру, однако больше одного мяча им забить не удалось. Однако по качеству игры «Колос» провел довольно неплохой матч, поэтому игроков вряд ли можно за что-то упрекнуть.

Теперь команду ждет поединок с «Оболонью», которая стремится избежать переходных матчей и гарантировать себе место в УПЛ на следующий сезон.

Оболонь

«Пивовары» несколько по схожему сценарию провели свой крайний поединок против «Шахтера», проиграв чемпиону УПЛ 1:3. «Оболонь» также быстро пропустила дважды, однако игру неоднократно прерывала воздушная тревога, из-за чего матч затянулся на четыре с половиной часа.

Команда Антоненко также возвращалась в игру, но мастерство «горняков» в очередной раз взяло верх, и, несмотря на уже выигранное чемпионство, «Шахтер» в очередной раз переиграл своего оппонента.

В турнирной таблице «Оболонь» идет 12-й, опережая зону переходных матчей на 3 очка. Конечно, подопечным Антоненко важно будет не доводить дело до стыков и не допустить попадания в плей-офф, но для этого важно самим взять зачетные баллы в матчах «колосками» и ЛНЗ.

Статистика встреч

Между собой команды сыграли 11 матчей. 4 игры завершились победой «Колоса», 1 победа на счету «Оболони» и семь раз команды расписали ничью. Разница забитых мячей составляет 14:9 в пользу «колосков». В первом круге обе команды поделили очки, сыграв в безголевую ничью 0:0.

Прогноз на противостояние

Как показывает статистика, обе команды особо не забивают много голов, играя между собой. В этот раз вряд ли что-то изменится, ведь «Колос» уже ни за что не борется, тогда как «пивоварам» достаточно будет одного мяча и при этом не пропустить, чтобы гарантировать успех. Скорее всего ситуация с результативностью не изменится, поэтому нашим прогнозом будет тотал меньше 2.5.

Ориентировочные составы:

«Колос»: Пахолюк, Цуриков, Бондаренко, Козик, Понедельник, Элиас, Демченко, Ррапай, Гагнидзе, Алефиренко, Тахири

«Оболонь»: Марченко, Шевченко, Семенов, Приймак, Мединский, Чех, Третьяков, Волохатый, Нестеренко, Суханов, Лях

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 2.27 для «Колоса» и 3.46 для «Оболони».