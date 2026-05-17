Колос Ковалевка

В воскресенье, 17 мая, состоится поединок 29-го тура Украинской Премьер-Лиги, в котором «Колос» встретится с «Оболонью». Матч будет номинально домашним для команды из Ковалевки, но пройдет на стадионе «Оболонь-Арена, игра начнется в 15:30.

Несмотря на то, что данная игра не имеет никакого турнирного значения для «Колоса», наставник команды Руслан Костышин отметил, что «колоскам» важно будет завершить сезон, заняв как можно выше место в турнирной таблице. У их соперника «Оболони» ситуация совсем другая: подопечные Антоненко рискуют оказаться в зоне переходных матчей, если столичный клуб не наберет очков в двух заключительных турах, а их конкурент «Кудровка» возьмет минимум три балла.

Однако если брать во внимание результаты очных встреч между «Колосом» и «Оболонью», то шесть последних поединков завершились ничьей, из которых только в одном матче команды отличились голами. Поэтому «пивоварам» для окончательного бронирования места в УПЛ на следующий сезон достаточно будет снова поделить очки и надеяться на проигрыш «Кудровки» в противостоянии с ЛНЗ.

Напомним, в первом круге «Колос» и «Оболонь» расписали нулевую ничью.

