  Гол на 90+4-й. ПСЖ и Забарный завершили сезон Лиги 1 поражением от Парижа
17.05.2026 22:00 – FT 2 : 1
ПСЖ
17 мая 2026, 23:55 |
Гол на 90+4-й. ПСЖ и Забарный завершили сезон Лиги 1 поражением от Парижа

В столичном дерби на стадионе Жан Буэн была зафиксирована сенсационная победа – 2:1

17 мая ПСЖ проиграл Парижу в матче последнего, 34-го тура Лиги 1 сезона 2025/26.

Столичное дерби Франции прошло на стадионе Жан Буэн и завершилось со счетом 2:1.

Все три гола были забиты во втором тайме. Первым на 50-й минуте отличился Брэдли Баркола.

Париж начал камбек на 76-й – супермяч пяткой положил Алимами Гори. А затем Гори вырвал победу для своей команды на 90+4-й.

Весь поединок в составе ПСЖ отыграл украинский центральный защитник Илья Забарный.

ПСЖ гарантировал себе чемпионство еще в прошлом туре, когда одолел Ланс 2:0. Подопечные Луиса Энрике завершили сезон Лиги 1 на первом месте с 76 очками.

Париж без особых проблем сохранил прописку в элитном дивизионе на следующую кампанию – 44 балла и итоговая 11-я позиция.

Лига 1 2025/26. 34-й тур, 17 мая

Париж – ПСЖ – 2:1

Голы: Гори, 76, 90+4 – Баркола, 50

