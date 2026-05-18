Луис Энрике отреагировал на поражение ПСЖ в матче, где играл Забарный

Главный тренер ПСЖ Луис Энрике ответил на вопросы журналистов после поражения от «Парижа» (1:2) в матче 34-го тура чемпионата Франции, который состоялся 17 мая.

В стартовом состав ПСЖ на поле вышел защитник сборной Украины Илья Забарный, который сыграл 90 минут.

– Какие последние новости о состоянии травмированного Усмане Дембеле?

– Мне нечего сказать об Усмане, нам придется подождать. Думаю, это просто усталость. То, о чем мы можем говорить сегодня, – это всего лишь предположения. Но я не думаю, что это серьезная травма – завтра мы узнаем больше.

– Какие у вас основные впечатления от вечера?

– Мне нечего сказать хорошего об этом матче. Футбол – это игра на выносливость, а её здесь не было. Я знал еще до матча, как сложно играть без чёткой цели, но всё равно немного разочарован. Я могу это понять, но ожидаю большего от своих игроков.

– Считаете ли вы, что празднование было достойным вашей 14-й победы на чемпионате Франции ?

– Меня не интересует этот спор. Мы чемпионы, и я отпраздновал этот титул две недели назад. Мне больше нечего сказать по этому поводу.

– Вы, кажется, раздражены выступлением, примерно так же, как и два года назад во время последнего поражения от «Тулузы»...

– Я очень хорошо помню тот последний день, это был ужасный вечер. Можно проиграть, такое случается, но я ожидаю большего от своих игроков. Они проявили решимость, но без интенсивности и амбиций сложно играть в футбол. Им нужно это преодолеть.

Последняя часть сезона будет сложнее предыдущей. В прошлом году мы играли в финале Кубка Франции, что позволило нам оставаться сосредоточенными и мотивированными. Но сейчас до самого важного матча в нашей истории осталось 13 дней, обычно мне не нужно никого мотивировать.

– Каким будет план на следующие две недели?

– Мы постараемся сделать все возможное: отдохнуть, как физически, так и морально, но и поработать. В следующие выходные мы сыграем небольшой матч между собой и будем стремиться к большей футбольной нагрузке.