Золотой дубль. Украинцы выиграли чемпионат и кубок в Европе

В воскресенье, 17 мая 2026 года, состоялись очередные матчи чемпионской группы румынской Суперлиги.

По их итогам был определен чемпион Румынии сезона 2025/26 за тур до завершения чемпионата.

Чемпионский титул завоевала «Университатя Крайова», которая разгромила своего соперника, «Университатя Клуж» (5:0). В ее составе выступают украинцы: вратарь Павел Исенко и защитник Александр Романчук.

Ранее «Университатя Крайова» завоевала национальный кубок Румынии.

Турнирная таблица