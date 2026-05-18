Румыния18 мая 2026, 02:01 | Обновлено 18 мая 2026, 02:02
57
0
Золотой дубль. Украинцы выиграли чемпионат и кубок в Европе
Университатя Крайова добавила к Кубку Румынии еще и чемпионат
В воскресенье, 17 мая 2026 года, состоялись очередные матчи чемпионской группы румынской Суперлиги.
По их итогам был определен чемпион Румынии сезона 2025/26 за тур до завершения чемпионата.
Чемпионский титул завоевала «Университатя Крайова», которая разгромила своего соперника, «Университатя Клуж» (5:0). В ее составе выступают украинцы: вратарь Павел Исенко и защитник Александр Романчук.
Ранее «Университатя Крайова» завоевала национальный кубок Румынии.
Турнирная таблица
|Чемпионская группа
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Университатя Крайова
|9
|6
|1
|2
|12 - 6
|23.05.26 20:30 Рапид Бухарест - Университатя Крайова17.05.26 Университатя Крайова 5:0 Университатя Клуж08.05.26 ЧФР Клуж 0:0 Университатя Крайова03.05.26 Университатя Крайова 2:1 Динамо Бухарест27.04.26 Арджеш 0:1 Университатя Крайова19.04.26 Университатя Крайова 1:0 Рапид Бухарест
|49
|2
|Университатя Клуж
|9
|6
|0
|3
|12 - 10
|23.05.26 20:30 Университатя Клуж - Динамо Бухарест17.05.26 Университатя Крайова 5:0 Университатя Клуж09.05.26 Университатя Клуж 1:0 Рапид Бухарест02.05.26 Университатя Клуж 1:0 Арджеш25.04.26 ЧФР Клуж 1:0 Университатя Клуж18.04.26 Динамо Бухарест 2:1 Университатя Клуж
|45
|3
|ЧФР Клуж
|9
|4
|3
|2
|7 - 6
|23.05.26 20:30 ЧФР Клуж - Арджеш16.05.26 Динамо Бухарест 0:0 ЧФР Клуж08.05.26 ЧФР Клуж 0:0 Университатя Крайова04.05.26 Рапид Бухарест 1:2 ЧФР Клуж25.04.26 ЧФР Клуж 1:0 Университатя Клуж17.04.26 Арджеш 0:1 ЧФР Клуж
|42
|4
|Динамо Бухарест
|9
|3
|3
|3
|12 - 11
|23.05.26 20:30 Университатя Клуж - Динамо Бухарест16.05.26 Динамо Бухарест 0:0 ЧФР Клуж10.05.26 Динамо Бухарест 2:1 Арджеш03.05.26 Университатя Крайова 2:1 Динамо Бухарест26.04.26 Динамо Бухарест 3:1 Рапид Бухарест18.04.26 Динамо Бухарест 2:1 Университатя Клуж
|38
|5
|Рапид Бухарест
|9
|1
|2
|6
|8 - 14
|23.05.26 20:30 Рапид Бухарест - Университатя Крайова15.05.26 Арджеш 2:2 Рапид Бухарест09.05.26 Университатя Клуж 1:0 Рапид Бухарест04.05.26 Рапид Бухарест 1:2 ЧФР Клуж26.04.26 Динамо Бухарест 3:1 Рапид Бухарест19.04.26 Университатя Крайова 1:0 Рапид Бухарест
|33
|6
|Арджеш
|9
|1
|3
|5
|5 - 9
|23.05.26 20:30 ЧФР Клуж - Арджеш15.05.26 Арджеш 2:2 Рапид Бухарест10.05.26 Динамо Бухарест 2:1 Арджеш02.05.26 Университатя Клуж 1:0 Арджеш27.04.26 Арджеш 0:1 Университатя Крайова17.04.26 Арджеш 0:1 ЧФР Клуж
|31
