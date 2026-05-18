Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Золотой дубль. Украинцы выиграли чемпионат и кубок в Европе
Румыния
18 мая 2026, 02:01 | Обновлено 18 мая 2026, 02:02
Золотой дубль. Украинцы выиграли чемпионат и кубок в Европе

Университатя Крайова добавила к Кубку Румынии еще и чемпионат

В воскресенье, 17 мая 2026 года, состоялись очередные матчи чемпионской группы румынской Суперлиги.

По их итогам был определен чемпион Румынии сезона 2025/26 за тур до завершения чемпионата.

Чемпионский титул завоевала «Университатя Крайова», которая разгромила своего соперника, «Университатя Клуж» (5:0). В ее составе выступают украинцы: вратарь Павел Исенко и защитник Александр Романчук.

Ранее «Университатя Крайова» завоевала национальный кубок Румынии.

Турнирная таблица

Чемпионская группа Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Университатя Крайова 9 6 1 2 12 - 6 23.05.26 20:30 Рапид Бухарест - Университатя Крайова17.05.26 Университатя Крайова 5:0 Университатя Клуж08.05.26 ЧФР Клуж 0:0 Университатя Крайова03.05.26 Университатя Крайова 2:1 Динамо Бухарест27.04.26 Арджеш 0:1 Университатя Крайова19.04.26 Университатя Крайова 1:0 Рапид Бухарест 49
2 Университатя Клуж 9 6 0 3 12 - 10 23.05.26 20:30 Университатя Клуж - Динамо Бухарест17.05.26 Университатя Крайова 5:0 Университатя Клуж09.05.26 Университатя Клуж 1:0 Рапид Бухарест02.05.26 Университатя Клуж 1:0 Арджеш25.04.26 ЧФР Клуж 1:0 Университатя Клуж18.04.26 Динамо Бухарест 2:1 Университатя Клуж 45
3 ЧФР Клуж 9 4 3 2 7 - 6 23.05.26 20:30 ЧФР Клуж - Арджеш16.05.26 Динамо Бухарест 0:0 ЧФР Клуж08.05.26 ЧФР Клуж 0:0 Университатя Крайова04.05.26 Рапид Бухарест 1:2 ЧФР Клуж25.04.26 ЧФР Клуж 1:0 Университатя Клуж17.04.26 Арджеш 0:1 ЧФР Клуж 42
4 Динамо Бухарест 9 3 3 3 12 - 11 23.05.26 20:30 Университатя Клуж - Динамо Бухарест16.05.26 Динамо Бухарест 0:0 ЧФР Клуж10.05.26 Динамо Бухарест 2:1 Арджеш03.05.26 Университатя Крайова 2:1 Динамо Бухарест26.04.26 Динамо Бухарест 3:1 Рапид Бухарест18.04.26 Динамо Бухарест 2:1 Университатя Клуж 38
5 Рапид Бухарест 9 1 2 6 8 - 14 23.05.26 20:30 Рапид Бухарест - Университатя Крайова15.05.26 Арджеш 2:2 Рапид Бухарест09.05.26 Университатя Клуж 1:0 Рапид Бухарест04.05.26 Рапид Бухарест 1:2 ЧФР Клуж26.04.26 Динамо Бухарест 3:1 Рапид Бухарест19.04.26 Университатя Крайова 1:0 Рапид Бухарест 33
6 Арджеш 9 1 3 5 5 - 9 23.05.26 20:30 ЧФР Клуж - Арджеш15.05.26 Арджеш 2:2 Рапид Бухарест10.05.26 Динамо Бухарест 2:1 Арджеш02.05.26 Университатя Клуж 1:0 Арджеш27.04.26 Арджеш 0:1 Университатя Крайова17.04.26 Арджеш 0:1 ЧФР Клуж 31
Полная таблица

Дмитрий Вус
