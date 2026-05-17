Быстрый гол Винисиуса с паса Мбаппе позволил Реалу обыграть Севилью

Финишировавший вторым в Ла Лиге «Реал» гостил у «Севильи» в 37-м туре чемпионата Испании.

В начале игры команды обменялись моментами. Осо выстрелил из-за штрафной, и Тибо Куртуа с трудом парировал. Соперник ответил голевым уколом – Килиан Мбаппе сохранил мяч на линии штрафной, а набежавший Винисиус Жуниор расстрелял ворота (0:1).

Во втором тайме Мбаппе убегал один на один, но защитник выполнил шикарный подкат. Француз вскоре бил с нескольких метров – выше. Франко Мастантуоно метров с 20 зарядил в дальнюю штангу. Мбаппе снова оказался сам перед голкипером и реализовал момент, но передачу получал в положении вне игры – гола нет.

Голкипер Андрей Лунин пропускал матч из-за болезни. Его команда идет второй с 83 очками в активе.

Ла Лига, 33-й тур. 17 мая

Севилья – Реал – 0:1

Гол: Винисиус, 15.

Райо Вальекано – Вильярреал – 2:0

Голы: Камелло, 28, Журавски, 47.

Леванте – Мальорка – 2:0

Голы: Эспи, 32, Ариага, 88.

Удаления: Бруге, 85 – Мохика, 85.

Незабитый пенальти: де ла Фуэнте (Леванте), 90.

Атлетик – Сельта – 1:1

Голы: Иньяки Уильямс, 52 – Сведберг, 4.

№ Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О 1 Барселона 36 30 1 5 91 - 32 23.05.26 22:00 Валенсия - Барселона 13.05.26 Алавес 1:0 Барселона 10.05.26 Барселона 2:0 Реал Мадрид 02.05.26 Осасуна 1:2 Барселона 25.04.26 Хетафе 0:2 Барселона 22.04.26 Барселона 1:0 Сельта 91 2 Реал Мадрид 37 26 5 6 73 - 33 23.05.26 22:00 Реал Мадрид - Атлетик Бильбао 17.05.26 Севилья 0:1 Реал Мадрид 14.05.26 Реал Мадрид 2:0 Реал Овьедо 10.05.26 Барселона 2:0 Реал Мадрид 03.05.26 Эспаньол 0:2 Реал Мадрид 24.04.26 Бетис 1:1 Реал Мадрид 83 3 Вильярреал 37 21 6 10 67 - 45 24.05.26 22:00 Вильярреал - Атлетико Мадрид 17.05.26 Райо Вальекано 2:0 Вильярреал 13.05.26 Вильярреал 2:3 Севилья 10.05.26 Мальорка 1:1 Вильярреал 02.05.26 Вильярреал 5:1 Леванте 26.04.26 Вильярреал 2:1 Сельта 69 4 Атлетико Мадрид 37 21 6 10 61 - 39 24.05.26 22:00 Вильярреал - Атлетико Мадрид 17.05.26 Атлетико Мадрид 1:0 Жирона 12.05.26 Осасуна 1:2 Атлетико Мадрид 09.05.26 Атлетико Мадрид 0:1 Сельта 02.05.26 Валенсия 0:2 Атлетико Мадрид 25.04.26 Атлетико Мадрид 3:2 Атлетик Бильбао 69 5 Бетис 36 14 15 7 56 - 44 23.05.26 22:00 Бетис - Леванте 12.05.26 Бетис 2:1 Эльче 09.05.26 Реал Сосьедад 2:2 Бетис 03.05.26 Бетис 3:0 Реал Овьедо 24.04.26 Бетис 1:1 Реал Мадрид 21.04.26 Жирона 2:3 Бетис 57 6 Сельта 37 13 12 12 52 - 48 23.05.26 22:00 Сельта - Севилья 17.05.26 Атлетик Бильбао 1:1 Сельта 12.05.26 Сельта 2:3 Леванте 09.05.26 Атлетико Мадрид 0:1 Сельта 03.05.26 Сельта 3:1 Эльче 26.04.26 Вильярреал 2:1 Сельта 51 7 Хетафе 37 14 6 17 31 - 38 23.05.26 22:00 Хетафе - Осасуна 17.05.26 Эльче 1:0 Хетафе 13.05.26 Хетафе 3:1 Мальорка 10.05.26 Реал Овьедо 0:0 Хетафе 03.05.26 Хетафе 0:2 Райо Вальекано 25.04.26 Хетафе 0:2 Барселона 48 8 Райо Вальекано 37 11 14 12 39 - 43 23.05.26 22:00 Алавес - Райо Вальекано 17.05.26 Райо Вальекано 2:0 Вильярреал 14.05.26 Валенсия 1:1 Райо Вальекано 11.05.26 Райо Вальекано 1:1 Жирона 03.05.26 Хетафе 0:2 Райо Вальекано 26.04.26 Райо Вальекано 3:3 Реал Сосьедад 47 9 Валенсия 37 12 10 15 43 - 54 23.05.26 22:00 Валенсия - Барселона 17.05.26 Реал Сосьедад 3:4 Валенсия 14.05.26 Валенсия 1:1 Райо Вальекано 10.05.26 Атлетик Бильбао 0:1 Валенсия 02.05.26 Валенсия 0:2 Атлетико Мадрид 25.04.26 Валенсия 2:1 Жирона 46 10 Реал Сосьедад 37 11 12 14 58 - 60 23.05.26 22:00 Эспаньол - Реал Сосьедад 17.05.26 Реал Сосьедад 3:4 Валенсия 14.05.26 Жирона 1:1 Реал Сосьедад 09.05.26 Реал Сосьедад 2:2 Бетис 04.05.26 Севилья 1:0 Реал Сосьедад 26.04.26 Райо Вальекано 3:3 Реал Сосьедад 45 11 Эспаньол 37 12 9 16 42 - 54 23.05.26 22:00 Эспаньол - Реал Сосьедад 17.05.26 Осасуна 1:2 Эспаньол 13.05.26 Эспаньол 2:0 Атлетик Бильбао 09.05.26 Севилья 2:1 Эспаньол 03.05.26 Эспаньол 0:2 Реал Мадрид 27.04.26 Эспаньол 0:0 Леванте 45 12 Атлетик Бильбао 37 13 6 18 41 - 54 23.05.26 22:00 Реал Мадрид - Атлетик Бильбао 17.05.26 Атлетик Бильбао 1:1 Сельта 13.05.26 Эспаньол 2:0 Атлетик Бильбао 10.05.26 Атлетик Бильбао 0:1 Валенсия 02.05.26 Алавес 2:4 Атлетик Бильбао 25.04.26 Атлетико Мадрид 3:2 Атлетик Бильбао 45 13 Севилья 37 12 7 18 46 - 59 23.05.26 22:00 Сельта - Севилья 17.05.26 Севилья 0:1 Реал Мадрид 13.05.26 Вильярреал 2:3 Севилья 09.05.26 Севилья 2:1 Эспаньол 04.05.26 Севилья 1:0 Реал Сосьедад 26.04.26 Осасуна 2:1 Севилья 43 14 Алавес 37 11 10 16 43 - 54 23.05.26 22:00 Алавес - Райо Вальекано 17.05.26 Реал Овьедо 0:1 Алавес 13.05.26 Алавес 1:0 Барселона 09.05.26 Эльче 1:1 Алавес 02.05.26 Алавес 2:4 Атлетик Бильбао 25.04.26 Алавес 2:1 Мальорка 43 15 Леванте 37 11 9 17 46 - 59 23.05.26 22:00 Бетис - Леванте 17.05.26 Леванте 2:0 Мальорка 12.05.26 Сельта 2:3 Леванте 08.05.26 Леванте 3:2 Осасуна 02.05.26 Вильярреал 5:1 Леванте 27.04.26 Эспаньол 0:0 Леванте 42 16 Осасуна 37 11 9 17 44 - 49 23.05.26 22:00 Хетафе - Осасуна 17.05.26 Осасуна 1:2 Эспаньол 12.05.26 Осасуна 1:2 Атлетико Мадрид 08.05.26 Леванте 3:2 Осасуна 02.05.26 Осасуна 1:2 Барселона 26.04.26 Осасуна 2:1 Севилья 42 17 Эльче 37 10 12 15 48 - 56 23.05.26 22:00 Жирона - Эльче 17.05.26 Эльче 1:0 Хетафе 12.05.26 Бетис 2:1 Эльче 09.05.26 Эльче 1:1 Алавес 03.05.26 Сельта 3:1 Эльче 26.04.26 Реал Овьедо 1:2 Эльче 42 18 Жирона 37 9 13 15 38 - 54 23.05.26 22:00 Жирона - Эльче 17.05.26 Атлетико Мадрид 1:0 Жирона 14.05.26 Жирона 1:1 Реал Сосьедад 11.05.26 Райо Вальекано 1:1 Жирона 01.05.26 Жирона 0:1 Мальорка 25.04.26 Валенсия 2:1 Жирона 40 19 Мальорка 37 10 9 18 44 - 57 23.05.26 22:00 Мальорка - Реал Овьедо 17.05.26 Леванте 2:0 Мальорка 13.05.26 Хетафе 3:1 Мальорка 10.05.26 Мальорка 1:1 Вильярреал 01.05.26 Жирона 0:1 Мальорка 25.04.26 Алавес 2:1 Мальорка 39 20 Реал Овьедо 37 6 11 20 26 - 57 23.05.26 22:00 Мальорка - Реал Овьедо 17.05.26 Реал Овьедо 0:1 Алавес 14.05.26 Реал Мадрид 2:0 Реал Овьедо 10.05.26 Реал Овьедо 0:0 Хетафе 03.05.26 Бетис 3:0 Реал Овьедо 26.04.26 Реал Овьедо 1:2 Эльче 29 Полная таблица

