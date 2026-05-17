Севилья – Реал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 17 мая в 20:00 поединок чемпионата Испании
17 мая мадридский «Реал» проведет матч против «Севильи» в 37-м туре испанской Ла Лиги.
Встреча состоится на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье. Начало матча – в 20:00.
Перед началом встречи «Севилья» занимает 12-е место (43 очка), а «Реал» уже гарантированно финиширует вторым (80 очков).
Последний очный матч состоялся 20 декабря 2025 года и завершился домашней победой «сливочных» – 2:0.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
Севилья – Реал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
|
Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024Сделать ставку Зробити ставку
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Решающий поединок в столице Италии состоится 16 мая не ранее 18:00 по Киеву
Стартовал второй игровой день на чемпионате мира