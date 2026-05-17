ОФИЦИАЛЬНО. Хаби Алонсо – новый главный тренер Челси

Лондонский «Челси» официально объявил о назначении испанского специалиста Хаби Алонсо на должность главного тренера первой команды клуба.

Отмечается, что тренер приступит к работе с «синими» в июле 2026 года. Его контракт с клубом будет действовать в течение четырёх сезонов.

«Футбольный клуб «Челси» с уверенностью смотрит в будущее, начиная новый этап сотрудничества с Хаби, объединившись в стремлении принести успех на «Стэмфорд Бридж» — это визитная карточка истории и будущего клуба», — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Последним местом работы Хаби был мадридский «Реал», который он возглавил летом 2025 года, но был уволен уже в январе 2026 года.

В сезоне АПЛ 2025/26 «Челси» идет на 9-м месте в турнирной таблице, набрав 49 очков в 36 матчах чемпионата Англии.