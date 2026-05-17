Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Хаби Алонсо – новый главный тренер Челси
Англия
17 мая 2026, 11:06 |
1961
9

ОФИЦИАЛЬНО. Хаби Алонсо – новый главный тренер Челси

Испанский тренер нашел новую работу

17 мая 2026, 11:06 |
1961
9 Comments
ОФИЦИАЛЬНО. Хаби Алонсо – новый главный тренер Челси
ФК Челси. Хаби Алонсо

Лондонский «Челси» официально объявил о назначении испанского специалиста Хаби Алонсо на должность главного тренера первой команды клуба.

Отмечается, что тренер приступит к работе с «синими» в июле 2026 года. Его контракт с клубом будет действовать в течение четырёх сезонов.

«Футбольный клуб «Челси» с уверенностью смотрит в будущее, начиная новый этап сотрудничества с Хаби, объединившись в стремлении принести успех на «Стэмфорд Бридж» — это визитная карточка истории и будущего клуба», — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Последним местом работы Хаби был мадридский «Реал», который он возглавил летом 2025 года, но был уволен уже в январе 2026 года.

В сезоне АПЛ 2025/26 «Челси» идет на 9-м месте в турнирной таблице, набрав 49 очков в 36 матчах чемпионата Англии.

По теме:
Известны трансферные планы Челси после назначение Алонсо
ФОТО. Бывший футболист АПЛ стал рэпером
ФОТО. Футболист Арсенала стал встречаться со звездой Голливуда?
Хаби Алонсо чемпионат Англии по футболу назначение тренера Английская Премьер-лига Челси
Дмитрий Вус Источник: ФК Челси
Оцените материал
(74)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Ярослав Ракицкий принял решение о своём будущем
Футбол | 16 мая 2026, 19:49 17
ОФИЦИАЛЬНО. Ярослав Ракицкий принял решение о своём будущем
ОФИЦИАЛЬНО. Ярослав Ракицкий принял решение о своём будущем

Известный футболист завершил карьеру

МЛС. Возвращение Синчука, Сваток получил желтую, а Остин не удержал победу
Футбол | 17 мая 2026, 08:37 0
МЛС. Возвращение Синчука, Сваток получил желтую, а Остин не удержал победу
МЛС. Возвращение Синчука, Сваток получил желтую, а Остин не удержал победу

Продолжается регулярный чемпионат МЛС

Элина Свитолина – Коко Гауфф. Прогноз и анонс на финал WTA 1000 в Риме
Теннис | 16.05.2026, 17:33
Элина Свитолина – Коко Гауфф. Прогноз и анонс на финал WTA 1000 в Риме
Элина Свитолина – Коко Гауфф. Прогноз и анонс на финал WTA 1000 в Риме
Пономаренко хочет купить клуб из Лондона. Известна сумма предложения
Футбол | 17.05.2026, 07:38
Пономаренко хочет купить клуб из Лондона. Известна сумма предложения
Пономаренко хочет купить клуб из Лондона. Известна сумма предложения
Арда Туран попросил у Шахтера трансфер известного футболиста
Футбол | 17.05.2026, 07:20
Арда Туран попросил у Шахтера трансфер известного футболиста
Арда Туран попросил у Шахтера трансфер известного футболиста
Комментарии 9
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Боже что он делает 🤣
Ответить
+3
Челсі - високоорганізована команда гравців,
яка вміло "зливає" тренера команди,
що підтверджують матчі АПЛ в березні-квітні.
Ответить
+2
Показать Скрыть 1 ответ
До кінця травня? Чи до середи?
Ответить
+1
Вот же как лоханулся
Ответить
+1
Ну і норм
Ответить
0
Десь можна його зрозуміти. Гроші у клубу є, свободи у перебудові команди буде більше, ніж у Реалі. Але... Це всетаки болото. Хоч і золоте, але болото. Чи міг би піти у Лівер? Ну там би мабуть було більше тиску на нього. Плюс це треба чекати закінчення сезону, чекати на пропозицію
Ответить
0
Контракт на 4 роки?Звільнять за 6 місяців. Хоч і фанат Челсі,але те, що коїться з ними з приходом нових власників - це повний цирк
Ответить
0
Як не Лівер, що трапилось ?
Ответить
-2
Популярные новости
Ребров внес залог за Ермака. Сумма впечатляет
Ребров внес залог за Ермака. Сумма впечатляет
15.05.2026, 10:25 240
Футбол
Шахтер получил предложение из АПЛ по украинцу и принял решение
Шахтер получил предложение из АПЛ по украинцу и принял решение
16.05.2026, 06:58 15
Футбол
Старт финального матча WTA 1000 в Риме Свитолина – Гауфф отложен
Старт финального матча WTA 1000 в Риме Свитолина – Гауфф отложен
16.05.2026, 17:59 5
Теннис
Хаби Алонсо принял решение по поводу Мудрика перед назначением в Челси
Хаби Алонсо принял решение по поводу Мудрика перед назначением в Челси
16.05.2026, 08:25 4
Футбол
ЧМ по хоккею. Шоу Австрии и Великобритании, победа Словакии
ЧМ по хоккею. Шоу Австрии и Великобритании, победа Словакии
16.05.2026, 16:45
Хоккей
Где смотреть онлайн финал WTA 1000 в Риме Элина Свитолина – Коко Гауфф
Где смотреть онлайн финал WTA 1000 в Риме Элина Свитолина – Коко Гауфф
16.05.2026, 06:31 5
Теннис
Бой Усик – Верховен претерпел неожиданные изменения
Бой Усик – Верховен претерпел неожиданные изменения
15.05.2026, 09:27
Бокс
Шевченко позвонил Воронину с предложением. Произошло непредвиденное
Шевченко позвонил Воронину с предложением. Произошло непредвиденное
15.05.2026, 08:54 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем