ОФИЦИАЛЬНО. Хаби Алонсо – новый главный тренер Челси
Испанский тренер нашел новую работу
Лондонский «Челси» официально объявил о назначении испанского специалиста Хаби Алонсо на должность главного тренера первой команды клуба.
Отмечается, что тренер приступит к работе с «синими» в июле 2026 года. Его контракт с клубом будет действовать в течение четырёх сезонов.
«Футбольный клуб «Челси» с уверенностью смотрит в будущее, начиная новый этап сотрудничества с Хаби, объединившись в стремлении принести успех на «Стэмфорд Бридж» — это визитная карточка истории и будущего клуба», — говорится в сообщении пресс-службы клуба.
Последним местом работы Хаби был мадридский «Реал», который он возглавил летом 2025 года, но был уволен уже в январе 2026 года.
В сезоне АПЛ 2025/26 «Челси» идет на 9-м месте в турнирной таблице, набрав 49 очков в 36 матчах чемпионата Англии.
Chelsea Football Club is delighted to announce the appointment of Xabi Alonso as Manager of the Men’s Team.— Chelsea FC (@ChelseaFC) May 17, 2026
The Spaniard will begin his role on July 1, 2026, having agreed a four-year contract at Stamford Bridge.
Welcome to Chelsea, Xabi!
