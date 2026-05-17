Прощание Левандовски и дубль Рафиньи. Барселона на Камп Ноу одолела Бетис

17 мая Барселона переиграла Бетис в матче 37-го тура Ла Лиги сезона 2025/26.

Встреча, которая прошла на стадионе Камп Ноу, завершилась со счетом 3:1 в пользу каталонцев.

Дубль в составе сине-гранатовых оформил Рафинья. Теперь у бразильца 13 голов в этой кампании чемпионата Испании, а также 3 ассиста.

Еще одн мяч для Барсы забил Жоау Канселу. У Бетиса единственный гол положил Иско, который реализовал пенальти.

Последний домашний матч в составе Барселоны провел польский форвард Роберт Левандовски – в конце сезона он покинет команду. Роберт отыграл 85 минут со старт и был заменен на Марка Касадо.

Барселона досрочно выиграла трофей Ла Лиги в позапрошлом туре, когда переиграла Реал 2:0. Сейчас у подопечных Ханси Флика 94 очка.

Бетис с 57 баллами располагается на пятом месте и гарантировано сыграет в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

Ла Лига 2025/26. 37-й тур, 17 мая

Барселона – Бетис – 3:1

Голы: Рафинья, 28, 62, Канселу, 74 – Иско, 69 (пен.)