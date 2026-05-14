Барселона – Бетис. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

17 мая «Барселона» сыграет против «Бетиса» в 37-м туре испанской Ла Лиги.

Поединок примет обновлённый «Камп Ноу» в Барселоне. Начало матча – в 22:15 по киевскому времени.

«Барселона» досрочно завоевала чемпионство, поэтому каталонцы могут не беспокоиться о результате. Команда Ханса-Дитера Флика после 36 матчей имеет в активе 91 очко.

В свою очередь «Бетис» занимает пятое место, гарантировав себе участие в Лиге чемпионов (57 очков).

Последний матч между командами состоялся 6 декабря 2025 года и завершился в пользу «Барселоны» – 5:3.

