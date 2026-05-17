Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ассист Сикана. Андерлехт с украинцем дважды отыгрался по ходу матча
Чемпионат Бельгии
Андерлехт
17.05.2026 14:30 – FT 2 : 2
Мехелен
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Бельгия
17 мая 2026, 16:35 | Обновлено 17 мая 2026, 16:36
149
0

Ассист Сикана. Андерлехт с украинцем дважды отыгрался по ходу матча

«Мехелен» так и не дожал соперника

17 мая 2026, 16:35 | Обновлено 17 мая 2026, 16:36
149
0
Ассист Сикана. Андерлехт с украинцем дважды отыгрался по ходу матча
Getty Images/Global Images Ukraine

17 мая «Андерлехт» встретился с «Мехеленом» в 38-м туре чемпионской группы бельгийской лиги.

Команды на «Лотто Парк» в Андерлехте выдали результативный и драматичный матч, забив четыре мяча.

Последний гол был забит уже в компенсированное арбитром время. Именно этот удар спас хозяев от поражения и принес им ничью (2:2).

В этом матче напомнил о себе форвард «Андерлехта» Даниил Сикан, который оформил первое результативное действие за клуб.

Украинец отдал ассист на 17-й минуте, чем помог сравнять счет сразу после пропущеного мяча.

Чемпионат Бельгии. 38-й тур, 17 мая

Чемпионская группа

«Андерлехт» – «Мехелен» – 2:2

Голы: Салиба, 17, Камара, 90+1 – ван Бредероде, 15, Куду, 60

По теме:
ВИДЕО. Впервые за год. Экс-форвард сборной Украины оформил ассист в Бельгии
Сикан стал пятым украинцем, отмечавшимся ассистом в матчах за Андерлехт
Тренер Малиновского обратился к некогда своему подопечному
Андерлехт чемпионат Бельгии по футболу Мехелен Даниил Сикан
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ЧМ по хоккею. Шоу Австрии и Великобритании, победа Словакии
Хоккей | 16 мая 2026, 16:45 0
ЧМ по хоккею. Шоу Австрии и Великобритании, победа Словакии
ЧМ по хоккею. Шоу Австрии и Великобритании, победа Словакии

Стартовал второй игровой день на чемпионате мира

Стала известна оценка Довбика за римское дерби
Футбол | 17 мая 2026, 15:32 0
Стала известна оценка Довбика за римское дерби
Стала известна оценка Довбика за римское дерби

Украинский нападающий вышел на поле на 88-й минуте

ОФИЦИАЛЬНО. Хаби Алонсо – новый главный тренер Челси
Футбол | 17.05.2026, 11:06
ОФИЦИАЛЬНО. Хаби Алонсо – новый главный тренер Челси
ОФИЦИАЛЬНО. Хаби Алонсо – новый главный тренер Челси
Императрица Рима. Свитолина переиграла Гауфф и завоевала трофей WTA 1000!
Теннис | 16.05.2026, 22:00
Императрица Рима. Свитолина переиграла Гауфф и завоевала трофей WTA 1000!
Императрица Рима. Свитолина переиграла Гауфф и завоевала трофей WTA 1000!
ОФИЦИАЛЬНО. Ярослав Ракицкий принял решение о своём будущем
Футбол | 16.05.2026, 19:49
ОФИЦИАЛЬНО. Ярослав Ракицкий принял решение о своём будущем
ОФИЦИАЛЬНО. Ярослав Ракицкий принял решение о своём будущем
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Старт финального матча WTA 1000 в Риме Свитолина – Гауфф отложен
Старт финального матча WTA 1000 в Риме Свитолина – Гауфф отложен
16.05.2026, 17:59 5
Теннис
Моуриньо и Реал обсудили судьбу Андрея Лунина
Моуриньо и Реал обсудили судьбу Андрея Лунина
16.05.2026, 08:55 6
Футбол
Пономаренко хочет купить клуб из Лондона. Известна сумма предложения
Пономаренко хочет купить клуб из Лондона. Известна сумма предложения
17.05.2026, 07:38 21
Футбол
ЧМ по хоккею. Чемпион начал с поражения, победа сборной Чехии
ЧМ по хоккею. Чемпион начал с поражения, победа сборной Чехии
16.05.2026, 00:05 4
Хоккей
Стало известно, сколько заработала Свитолина за выигранный трофей в Риме
Стало известно, сколько заработала Свитолина за выигранный трофей в Риме
16.05.2026, 23:31 11
Теннис
Арда Туран попросил у Шахтера трансфер известного футболиста
Арда Туран попросил у Шахтера трансфер известного футболиста
17.05.2026, 07:20 17
Футбол
Этому положен конец. Панатинаикос выступил с заявлением о Реброве
Этому положен конец. Панатинаикос выступил с заявлением о Реброве
16.05.2026, 10:11 12
Футбол
Ястремская разобралась с Крейчиковой и выиграла трофей WTA 125 в Парме!
Ястремская разобралась с Крейчиковой и выиграла трофей WTA 125 в Парме!
16.05.2026, 18:10 29
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем