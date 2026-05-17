Ассист Сикана. Андерлехт с украинцем дважды отыгрался по ходу матча

17 мая «Андерлехт» встретился с «Мехеленом» в 38-м туре чемпионской группы бельгийской лиги.

Команды на «Лотто Парк» в Андерлехте выдали результативный и драматичный матч, забив четыре мяча.

Последний гол был забит уже в компенсированное арбитром время. Именно этот удар спас хозяев от поражения и принес им ничью (2:2).

В этом матче напомнил о себе форвард «Андерлехта» Даниил Сикан, который оформил первое результативное действие за клуб.

Украинец отдал ассист на 17-й минуте, чем помог сравнять счет сразу после пропущеного мяча.

Чемпионат Бельгии. 38-й тур, 17 мая

Чемпионская группа

«Андерлехт» – «Мехелен» – 2:2

Голы: Салиба, 17, Камара, 90+1 – ван Бредероде, 15, Куду, 60