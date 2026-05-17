Ассист Сикана. Андерлехт с украинцем дважды отыгрался по ходу матча
«Мехелен» так и не дожал соперника
17 мая «Андерлехт» встретился с «Мехеленом» в 38-м туре чемпионской группы бельгийской лиги.
Команды на «Лотто Парк» в Андерлехте выдали результативный и драматичный матч, забив четыре мяча.
Последний гол был забит уже в компенсированное арбитром время. Именно этот удар спас хозяев от поражения и принес им ничью (2:2).
В этом матче напомнил о себе форвард «Андерлехта» Даниил Сикан, который оформил первое результативное действие за клуб.
Украинец отдал ассист на 17-й минуте, чем помог сравнять счет сразу после пропущеного мяча.
Чемпионат Бельгии. 38-й тур, 17 мая
Чемпионская группа
«Андерлехт» – «Мехелен» – 2:2
Голы: Салиба, 17, Камара, 90+1 – ван Бредероде, 15, Куду, 60
Partage des points. 🟣⚪️ #ANDKVM pic.twitter.com/tXpbYlyMVM— RSC Anderlecht (@rscanderlecht) May 17, 2026
