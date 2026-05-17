ВИДЕО. Впервые за год. Экс-форвард сборной Украины оформил ассист в Бельгии
Даниил Сикан напомнил всем о себе
Украинский форвард Даниил Сикан совершил первое результативное действие в составе бельгийского «Андерлехта».
Нападающий вышел в стартовом составе на матч чемпионской группы против «Мехелена» и на 17-й минуте отдал голевую передачу.
Точная передача Даниила помогла «Андерлехту» сравнять счет уже через две минуты после пропущенного мяча.
Сикан зимой перешел в бельгийский клуб, однако нестабильная игра и травма выбили его из состава.
На счету Данила всего девять матчей за «Андерлехт» и один ассист, хотя у него еще есть время улучшить статистику.
