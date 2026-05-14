Победа Шахтера, ЛНЗ в еврокубках, трофеи ПСЖ и Интера, камбек Свитолиной

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за среду, 13 мая.

1. Как выглядит турнирная таблица УПЛ после побед Шахтера и Динамо

Черкасский ЛНЗ победил Полтаву и гарантировал себе место в еврокубках

2A. Эконом-режим чемпиона. Шахтер во Львове обыграл Оболонь

Донецкая команда продолжила победную серию

2B. Ярмоленко снова отличился. Динамо удержало победу над Колосом

Команда Костюка не дала развиться короткой серии матчей без побед

2C. Воспользовались осечкой Полесья. ЛНЗ в Черкассах переиграл Полтаву

Голами отличились Егор Твердохлеб и Денис Кузык

3. ПСЖ вместе с Забарным обыграл Ланс и завоевал трофей Лиги 1

13 мая парижане в 29-м туре одолели преследователей со счетом 2:0

4. Золотой дубль. Интер уверенно обыграл Лацио в финале Кубка Италии

Команда Киву доминировала на протяжении всего матча

5. Ман Сити разгромил Кристал Пэлас и приблизился к Арсеналу в гонке АПЛ

Голы у горожан забили Антуан Семеньо, Омар Мармуш, Савиньо

6. Решение принято. Команда УПЛ прекратит существование

Львовский Рух не будет выступать на профессиональном уровне

7. Суперкамбек! Свитолина одолела Рыбакину и вышла в полуфинал в Риме

Элина в трех сетах одолела вторую ракетку мира и продолжает борьбу

8A. Ястремская прошла в 1/4 финала WTA 125 в Парме, одолев 98-ю ракетку

Даяна в двух сетах переиграла Ханне Вандевинкель в матче второго раунда

8B. Стародубцева разгромила 73-ю ракетку в 1/8 финала WTA 125 в Париже

Юлия уверенно переиграла Чжан Шуай в матче второго раунда во Франции

9. Сборная Украины по волейболу начала 2026 год с поражения от Хорватии

Сине-желтые провели первый товарищеский матч года

10. Выбор лидера. Ярмоленко стоит подумать над будущим в Динамо

Продление контракта с бело-синими – не самое очевидное решение