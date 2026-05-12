Решение принято. Команда УПЛ прекратит существование, это поможет другим

Команда чемпионата Украины по футболу решила прекратить своё существование.

Как сообщил журналист Виктор Вацко, «Рух» прекратит существование в статусе профессиональной команды. Руководство «Руха» на 99% решило, что команда не будет играть в переходных матчах за возможность сохранения прописки в УПЛ.

Если «Рух» объявит о прекращении существования до переходных матчей, то это даст шанс команде, которая займет 15-е место (Александрии или Полтаве), избежать прямого вылета из УПЛ и заменить «Рух» в переходных поединках. Таким образом, прямой вылет может получить только последняя команда чемпионата.