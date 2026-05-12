  Решение принято. Команда УПЛ прекратит существование, это поможет другим
«Рух» не будет выступать на профессиональном уровне

ФК Рух

Команда чемпионата Украины по футболу решила прекратить своё существование.

Как сообщил журналист Виктор Вацко, «Рух» прекратит существование в статусе профессиональной команды. Руководство «Руха» на 99% решило, что команда не будет играть в переходных матчах за возможность сохранения прописки в УПЛ.

Если «Рух» объявит о прекращении существования до переходных матчей, то это даст шанс команде, которая займет 15-е место (Александрии или Полтаве), избежать прямого вылета из УПЛ и заменить «Рух» в переходных поединках. Таким образом, прямой вылет может получить только последняя команда чемпионата.

Дмитрий Олийченко Источник: Виктор Вацко
