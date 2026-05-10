Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Рух продолжает терять футболистов
Украина. Премьер лига
10 мая 2026, 12:09 | Обновлено 10 мая 2026, 12:10
Рух продолжает терять футболистов

У львовян есть проблемы в центре обороны

ФК Рух

Как стало известно Sport.ua, защитник «Руха» Алексей Товарницкий, который был заменен в матче 27 тура УПЛ с «Вересом» на 40-й минуте из-за травмы голеностопа, уже не поможет в текущем сезоне.

Из-за мышечной контузии не смог выйти на второй тайм в поединке с «Вересом» еще один центральный защитник – Денис Слюсар. По имеющейся информации, это повреждение оказалось несерьезным и он сыграет в поединке 28 тура с «Кудровкой». Это важно, потому что есть проблемы со здоровьем у еще одного стоппера Богдана Левицкого.

Также под вопросом участие в матче с «Кудровкой» вратаря Юрия-Владимира Гереты и полузащитника Влада Рейляну.

Пока в активе команды Ивана Федыка 21 очко, и она занимает 14 место в чемпионате.

Ранее один из лидеров «Руха» Юрий Копына поделился впечатлениями о поединке 27 тура УПЛ с «Вересом».

инсайд чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Рух Львов травма голеностопа травма Кудровка Рух - Верес Денис Слюсар Богдан Левицкий Юрий-Владимир Герета Влад Рейляну
Андрей Писаренко
