Рух продолжает терять футболистов
У львовян есть проблемы в центре обороны
Как стало известно Sport.ua, защитник «Руха» Алексей Товарницкий, который был заменен в матче 27 тура УПЛ с «Вересом» на 40-й минуте из-за травмы голеностопа, уже не поможет в текущем сезоне.
Из-за мышечной контузии не смог выйти на второй тайм в поединке с «Вересом» еще один центральный защитник – Денис Слюсар. По имеющейся информации, это повреждение оказалось несерьезным и он сыграет в поединке 28 тура с «Кудровкой». Это важно, потому что есть проблемы со здоровьем у еще одного стоппера Богдана Левицкого.
Также под вопросом участие в матче с «Кудровкой» вратаря Юрия-Владимира Гереты и полузащитника Влада Рейляну.
Пока в активе команды Ивана Федыка 21 очко, и она занимает 14 место в чемпионате.
Ранее один из лидеров «Руха» Юрий Копына поделился впечатлениями о поединке 27 тура УПЛ с «Вересом».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Все из-за угрозы ракетного удара
Болельщики «Трабзонспора» прошлись критикой по украинцу