Как выглядит турнирная таблица УПЛ после побед Шахтера и Динамо

13 мая продолжился 28-й тур Украинской Премьер-лиги.

Одна игра, между командами Кудровка и Рух, перенесена на 14 мая.

Донецкий Шахтер в статусе чемпиона переиграл Оболонь (3:1), киевское Динамо взяло верх над Колосом (2:1).

Черкасский ЛНЗ победил Полтаву (2:0) и гарантировал себе место в еврокубках 2026/27.

Топ-8 УПЛ: Шахтер (69 очков, чемпион), ЛНЗ (57), Полесье (55), Динамо (51), Кривбасс, Металлист 1925 (по 47), Колос (46), Заря (42).

В зоне переходных матчей: Кудровка (22), Рух (21). Досрочно вылетели: Александрия (13) и Полтава (12).

В финале Кубка Украины 20 мая во Львове сыграют Динамо и Чернигов, клуб Первой лиги.

🔹 Распределение мест в еврокубках 2026/27 по итогам УПЛ 2025/26:

Шахтер (чемпион Украины) – Лига чемпионов, основной раунд

Победитель Кубка Украины – Лига Европы, 1-й квалификационный раунд

2-е место УПЛ – Лига конференций, 2-й квалификационный раунд

3-е место УПЛ – Лига конференций, 2-й квалификационный раунд

⚽️ Украинская Премьер-лига. 28-й тур

🔹 12.05. 13:00. Александрия – Заря – 1:2

– 1:2 🔹 12.05. 15:30. Эпицентр – Полесье – 3:2

– Полесье – 3:2 🔹 12.05. 18:00. Верес – Кривбасс – 1:3

– 1:3 🔹 12.05. 18:00. Металлист 1925 – Карпаты – 2:2

🔹 13.05. 15:30. Динамо – Колос – 2:1

– Колос – 2:1 🔹 13.05. 15:30. ЛНЗ Черкассы – Полтава – 2:0

– Полтава – 2:0 🔹 13.05. 18:00. Шахтер – Оболонь – 3:1

– Оболонь – 3:1 🔹 14.05. 13:00. Кудровка – Рух

🏆 Турнирная таблица УПЛ