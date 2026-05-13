Воспользовались осечкой Полесья. ЛНЗ в Черкассах переиграл Полтаву

13 мая 2026, 17:23 | Обновлено 13 мая 2026, 17:34
Голами отличились Егор Твердохлеб и Денис Кузык

Черкасский ЛНЗ переиграл «Полтаву» в поединке 28-го тура Украинской Премьер-лиги.

Встретились команды в Черкассах на «Черкассы Арене».

Уже на 8-й минуте встречи подопечные Виталия Пономарева вышли вперед благодаря точному удару Егора Твердохлеба. Вопросы по победителю во втором тайме закрыл вингер Денис Кузык – 2:0.

С 57 баллами ЛНЗ вернулся на второе место таблицы, сместив Полесье, которое 12 мая уступило «Эпицентру». «Полтава», которая потеряла шансы на сохранение прописки, идет на 16-м месте с 12 пунктами.

Вместе с этой победой ЛНЗ гарантировал себе путевку в еврокубки.

Чемпионат Украины. 28-й тур

ЛНЗ – Полтава – 2:0

Голы: Твердохлеб, 8, Кузык, 73

Браво Черкаси! Нижче 3-го навіть теоретично не займете. Вітаємо із історичним досягненням 🥳
Официально гарантировали Черкассам медали🎉
