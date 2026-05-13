Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ЛНЗ – Полтава – 2:0. Черкассы – в еврокубках. Видео голов и обзор матча
Премьер-лига
ЛНЗ
13.05.2026 15:30 – FT 2 : 0
Полтава
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
13 мая 2026, 17:35 | Обновлено 13 мая 2026, 17:43
727
0

ЛНЗ – Полтава – 2:0. Черкассы – в еврокубках. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 28-го тура УПЛ

13 мая 2026, 17:35 | Обновлено 13 мая 2026, 17:43
727
0
ЛНЗ – Полтава – 2:0. Черкассы – в еврокубках. Видео голов и обзор матча
ФК ЛНЗ

ЛНЗ и «Полтава» встретились в матче 28-го тура УПЛ.

Поединок принимал стадион «Черкассы Арена».

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Подопечные Пономарева добыли победу со счетом 2:0, забив по голу в каждом из таймов.

Благодаря этой победе ЛНЗ вернулся на второе место, а также гарантировал себе участие в еврокубках.

Чемпионат Украины. 28-й тур

ЛНЗ – Полтава – 2:0

Голы: Твердохлеб, 8, Кузык, 73

ГОЛ! Твердохлеб, 8-я минута, 1:0

ГОЛ! Кузык, 73-я минута, 2:0

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Шахтер Донецк 27 20 6 1 65 - 17 13.05.26 18:00 Шахтер Донецк - Оболонь10.05.26 Полтава 0:4 Шахтер Донецк03.05.26 Динамо Киев 1:2 Шахтер Донецк26.04.26 Кудровка 1:3 Шахтер Донецк23.04.26 Заря 1:2 Шахтер Донецк20.04.26 Шахтер Донецк 1:0 Полесье 66
2 Полесье 28 17 4 7 49 - 21 16.05.26 13:00 Заря - Полесье12.05.26 Эпицентр 3:2 Полесье08.05.26 Полесье 2:1 Александрия03.05.26 Металлист 1925 0:1 Полесье26.04.26 Полесье 3:1 Оболонь20.04.26 Шахтер Донецк 1:0 Полесье 55
3 ЛНЗ 27 16 6 5 36 - 16 16.05.26 13:00 Кудровка - ЛНЗ09.05.26 ЛНЗ 0:0 Динамо Киев02.05.26 Карпаты Львов 0:0 ЛНЗ26.04.26 ЛНЗ 1:1 Металлист 192518.04.26 Колос Ковалевка 1:0 ЛНЗ13.04.26 ЛНЗ 2:2 Шахтер Донецк 54
4 Динамо Киев 27 14 6 7 59 - 33 16.05.26 13:00 Полтава - Динамо Киев13.05.26 Динамо Киев 2:1 Колос Ковалевка09.05.26 ЛНЗ 0:0 Динамо Киев03.05.26 Динамо Киев 1:2 Шахтер Донецк26.04.26 Кривбасс 5:6 Динамо Киев17.04.26 Динамо Киев 3:1 Заря 48
5 Кривбасс 28 13 8 7 50 - 42 17.05.26 13:00 Кривбасс - Шахтер Донецк12.05.26 Верес 1:3 Кривбасс08.05.26 Кривбасс 1:0 Карпаты Львов01.05.26 Полтава 3:3 Кривбасс26.04.26 Кривбасс 5:6 Динамо Киев19.04.26 Кривбасс 3:0 Рух Львов 47
6 Металлист 1925 28 12 11 5 34 - 18 16.05.26 13:00 Металлист 1925 - Эпицентр12.05.26 Металлист 1925 2:2 Карпаты Львов09.05.26 Заря 1:1 Металлист 192503.05.26 Металлист 1925 0:1 Полесье26.04.26 ЛНЗ 1:1 Металлист 192518.04.26 Металлист 1925 1:0 Кудровка 47
7 Колос Ковалевка 27 12 10 5 28 - 21 17.05.26 15:30 Колос Ковалевка - Оболонь13.05.26 Динамо Киев 2:1 Колос Ковалевка08.05.26 Колос Ковалевка 1:0 Кудровка02.05.26 Александрия 0:3 Колос Ковалевка24.04.26 Колос Ковалевка 2:0 Полтава18.04.26 Колос Ковалевка 1:0 ЛНЗ 46
8 Заря 28 11 9 8 40 - 35 16.05.26 13:00 Заря - Полесье12.05.26 Александрия 1:2 Заря09.05.26 Заря 1:1 Металлист 192504.05.26 Рух Львов 1:2 Заря27.04.26 Заря 2:0 Верес23.04.26 Заря 1:2 Шахтер Донецк 42
9 Карпаты Львов 28 9 11 8 37 - 29 17.05.26 18:00 Карпаты Львов - Верес12.05.26 Металлист 1925 2:2 Карпаты Львов08.05.26 Кривбасс 1:0 Карпаты Львов02.05.26 Карпаты Львов 0:0 ЛНЗ25.04.26 Рух Львов 0:3 Карпаты Львов19.04.26 Эпицентр 0:0 Карпаты Львов 38
10 Верес 28 7 10 11 26 - 37 17.05.26 18:00 Карпаты Львов - Верес12.05.26 Верес 1:3 Кривбасс09.05.26 Рух Львов 0:0 Верес02.05.26 Верес 3:3 Эпицентр27.04.26 Заря 2:0 Верес20.04.26 Александрия 0:3 Верес 31
11 Эпицентр 28 8 6 14 35 - 44 16.05.26 13:00 Металлист 1925 - Эпицентр12.05.26 Эпицентр 3:2 Полесье09.05.26 Оболонь 2:2 Эпицентр02.05.26 Верес 3:3 Эпицентр27.04.26 Эпицентр 1:1 Александрия19.04.26 Эпицентр 0:0 Карпаты Львов 30
12 Оболонь 27 6 10 11 25 - 45 13.05.26 18:00 Шахтер Донецк - Оболонь09.05.26 Оболонь 2:2 Эпицентр03.05.26 Оболонь 1:1 Кудровка26.04.26 Полесье 3:1 Оболонь17.04.26 Оболонь 1:1 Полтава11.04.26 Верес 2:0 Оболонь 28
13 Кудровка 27 5 7 15 27 - 44 13.05.26 17:00 Кудровка - Рух Львов08.05.26 Колос Ковалевка 1:0 Кудровка03.05.26 Оболонь 1:1 Кудровка26.04.26 Кудровка 1:3 Шахтер Донецк18.04.26 Металлист 1925 1:0 Кудровка12.04.26 Кудровка 1:2 Кривбасс 22
14 Рух Львов 27 6 3 18 18 - 44 13.05.26 17:00 Кудровка - Рух Львов09.05.26 Рух Львов 0:0 Верес04.05.26 Рух Львов 1:2 Заря25.04.26 Рух Львов 0:3 Карпаты Львов19.04.26 Кривбасс 3:0 Рух Львов10.04.26 Рух Львов 1:1 Колос Ковалевка 21
15 Александрия 28 2 7 19 20 - 56 17.05.26 13:00 Рух Львов - Александрия12.05.26 Александрия 1:2 Заря08.05.26 Полесье 2:1 Александрия02.05.26 Александрия 0:3 Колос Ковалевка27.04.26 Эпицентр 1:1 Александрия20.04.26 Александрия 0:3 Верес 13
16 Полтава 27 2 6 19 23 - 70 16.05.26 13:00 Полтава - Динамо Киев10.05.26 Полтава 0:4 Шахтер Донецк01.05.26 Полтава 3:3 Кривбасс24.04.26 Колос Ковалевка 2:0 Полтава17.04.26 Оболонь 1:1 Полтава10.04.26 Полтава 0:4 Полесье 12
Полная таблица

События матча

73’
ГОЛ ! Мяч забил Денис Кузык (ЛНЗ), асcист Марк Ассинор.
8’
ГОЛ ! Мяч забил Егор Твердохлиб (ЛНЗ), асcист Денис Кузык.
По теме:
«Молодцы, уважение». Милевский оценил игру Динамо и вспомнил Лобановского
Йожеф Сабо дал оценку победе Динамо над Колосом в день 99-летия клуба
Костюк раскритиковал Динамо и высказался о ситуации Пономаренко
Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу ЛНЗ Черкассы ЛНЗ - Полтава Полтава видео голов и обзор
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ротань выступил с заявлением по Бущану после фиаско Полесья с Эпицентром
Футбол | 13 мая 2026, 08:59 0
Ротань выступил с заявлением по Бущану после фиаско Полесья с Эпицентром
Ротань выступил с заявлением по Бущану после фиаско Полесья с Эпицентром

Коуч «волков» пояснил, почему не играл Евгений Волынец

Выбор лидера. Ярмоленко стоит как следует подумать над будущим в Динамо
Футбол | 13 мая 2026, 12:44 56
Выбор лидера. Ярмоленко стоит как следует подумать над будущим в Динамо
Выбор лидера. Ярмоленко стоит как следует подумать над будущим в Динамо

Продление контракта с «бело-синими» – вовсе не самое очевидное решение для Андрея…

ЛНЗ гарантировал еврокубки. Черкасская команда впервые получит медали УПЛ
Футбол | 13.05.2026, 17:52
ЛНЗ гарантировал еврокубки. Черкасская команда впервые получит медали УПЛ
ЛНЗ гарантировал еврокубки. Черкасская команда впервые получит медали УПЛ
Большой шок! Ломаченко принял решение, которого никто не ожидал
Бокс | 13.05.2026, 08:15
Большой шок! Ломаченко принял решение, которого никто не ожидал
Большой шок! Ломаченко принял решение, которого никто не ожидал
Решение принято. Команда УПЛ прекратит существование, это поможет другим
Футбол | 13.05.2026, 09:29
Решение принято. Команда УПЛ прекратит существование, это поможет другим
Решение принято. Команда УПЛ прекратит существование, это поможет другим
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Киевское Динамо отказалось от 15 футболистов
Киевское Динамо отказалось от 15 футболистов
12.05.2026, 07:36 12
Футбол
Малиновский подписал контракт с новым клубом. Известна его зарплата
Малиновский подписал контракт с новым клубом. Известна его зарплата
13.05.2026, 06:54 9
Футбол
Александр УСИК: «Это больница, ты видишь, он сошел с ума»
Александр УСИК: «Это больница, ты видишь, он сошел с ума»
12.05.2026, 08:22
Бокс
Решение принято. Вратарь Реала отправляется играть на Ближний Восток
Решение принято. Вратарь Реала отправляется играть на Ближний Восток
12.05.2026, 09:15 16
Футбол
Где Бенфика? Турнирная таблица чемпионата Португалии после 33-го тура
Где Бенфика? Турнирная таблица чемпионата Португалии после 33-го тура
12.05.2026, 10:10
Футбол
Мальдера выбрал новый тренерский штаб сборной Украины
Мальдера выбрал новый тренерский штаб сборной Украины
13.05.2026, 04:27 25
Футбол
Без сенсации. Определена соперница Свитолиной в 1/4 финала WTA 1000 в Риме
Без сенсации. Определена соперница Свитолиной в 1/4 финала WTA 1000 в Риме
11.05.2026, 22:59 3
Теннис
Новый бой Усика, который соберет стадион. Боксер выполнит желание Турки
Новый бой Усика, который соберет стадион. Боксер выполнит желание Турки
12.05.2026, 22:42 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем