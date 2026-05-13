ЛНЗ – Полтава – 2:0. Черкассы – в еврокубках. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 28-го тура УПЛ
ЛНЗ и «Полтава» встретились в матче 28-го тура УПЛ.
Поединок принимал стадион «Черкассы Арена».
Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач
Подопечные Пономарева добыли победу со счетом 2:0, забив по голу в каждом из таймов.
Благодаря этой победе ЛНЗ вернулся на второе место, а также гарантировал себе участие в еврокубках.
Чемпионат Украины. 28-й тур
ЛНЗ – Полтава – 2:0
Голы: Твердохлеб, 8, Кузык, 73
ГОЛ! Твердохлеб, 8-я минута, 1:0
ГОЛ! Кузык, 73-я минута, 2:0
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Шахтер Донецк
|27
|20
|6
|1
|65 - 17
|13.05.26 18:00 Шахтер Донецк - Оболонь10.05.26 Полтава 0:4 Шахтер Донецк03.05.26 Динамо Киев 1:2 Шахтер Донецк26.04.26 Кудровка 1:3 Шахтер Донецк23.04.26 Заря 1:2 Шахтер Донецк20.04.26 Шахтер Донецк 1:0 Полесье
|66
|2
|Полесье
|28
|17
|4
|7
|49 - 21
|16.05.26 13:00 Заря - Полесье12.05.26 Эпицентр 3:2 Полесье08.05.26 Полесье 2:1 Александрия03.05.26 Металлист 1925 0:1 Полесье26.04.26 Полесье 3:1 Оболонь20.04.26 Шахтер Донецк 1:0 Полесье
|55
|3
|ЛНЗ
|27
|16
|6
|5
|36 - 16
|16.05.26 13:00 Кудровка - ЛНЗ09.05.26 ЛНЗ 0:0 Динамо Киев02.05.26 Карпаты Львов 0:0 ЛНЗ26.04.26 ЛНЗ 1:1 Металлист 192518.04.26 Колос Ковалевка 1:0 ЛНЗ13.04.26 ЛНЗ 2:2 Шахтер Донецк
|54
|4
|Динамо Киев
|27
|14
|6
|7
|59 - 33
|16.05.26 13:00 Полтава - Динамо Киев13.05.26 Динамо Киев 2:1 Колос Ковалевка09.05.26 ЛНЗ 0:0 Динамо Киев03.05.26 Динамо Киев 1:2 Шахтер Донецк26.04.26 Кривбасс 5:6 Динамо Киев17.04.26 Динамо Киев 3:1 Заря
|48
|5
|Кривбасс
|28
|13
|8
|7
|50 - 42
|17.05.26 13:00 Кривбасс - Шахтер Донецк12.05.26 Верес 1:3 Кривбасс08.05.26 Кривбасс 1:0 Карпаты Львов01.05.26 Полтава 3:3 Кривбасс26.04.26 Кривбасс 5:6 Динамо Киев19.04.26 Кривбасс 3:0 Рух Львов
|47
|6
|Металлист 1925
|28
|12
|11
|5
|34 - 18
|16.05.26 13:00 Металлист 1925 - Эпицентр12.05.26 Металлист 1925 2:2 Карпаты Львов09.05.26 Заря 1:1 Металлист 192503.05.26 Металлист 1925 0:1 Полесье26.04.26 ЛНЗ 1:1 Металлист 192518.04.26 Металлист 1925 1:0 Кудровка
|47
|7
|Колос Ковалевка
|27
|12
|10
|5
|28 - 21
|17.05.26 15:30 Колос Ковалевка - Оболонь13.05.26 Динамо Киев 2:1 Колос Ковалевка08.05.26 Колос Ковалевка 1:0 Кудровка02.05.26 Александрия 0:3 Колос Ковалевка24.04.26 Колос Ковалевка 2:0 Полтава18.04.26 Колос Ковалевка 1:0 ЛНЗ
|46
|8
|Заря
|28
|11
|9
|8
|40 - 35
|16.05.26 13:00 Заря - Полесье12.05.26 Александрия 1:2 Заря09.05.26 Заря 1:1 Металлист 192504.05.26 Рух Львов 1:2 Заря27.04.26 Заря 2:0 Верес23.04.26 Заря 1:2 Шахтер Донецк
|42
|9
|Карпаты Львов
|28
|9
|11
|8
|37 - 29
|17.05.26 18:00 Карпаты Львов - Верес12.05.26 Металлист 1925 2:2 Карпаты Львов08.05.26 Кривбасс 1:0 Карпаты Львов02.05.26 Карпаты Львов 0:0 ЛНЗ25.04.26 Рух Львов 0:3 Карпаты Львов19.04.26 Эпицентр 0:0 Карпаты Львов
|38
|10
|Верес
|28
|7
|10
|11
|26 - 37
|17.05.26 18:00 Карпаты Львов - Верес12.05.26 Верес 1:3 Кривбасс09.05.26 Рух Львов 0:0 Верес02.05.26 Верес 3:3 Эпицентр27.04.26 Заря 2:0 Верес20.04.26 Александрия 0:3 Верес
|31
|11
|Эпицентр
|28
|8
|6
|14
|35 - 44
|16.05.26 13:00 Металлист 1925 - Эпицентр12.05.26 Эпицентр 3:2 Полесье09.05.26 Оболонь 2:2 Эпицентр02.05.26 Верес 3:3 Эпицентр27.04.26 Эпицентр 1:1 Александрия19.04.26 Эпицентр 0:0 Карпаты Львов
|30
|12
|Оболонь
|27
|6
|10
|11
|25 - 45
|13.05.26 18:00 Шахтер Донецк - Оболонь09.05.26 Оболонь 2:2 Эпицентр03.05.26 Оболонь 1:1 Кудровка26.04.26 Полесье 3:1 Оболонь17.04.26 Оболонь 1:1 Полтава11.04.26 Верес 2:0 Оболонь
|28
|13
|Кудровка
|27
|5
|7
|15
|27 - 44
|13.05.26 17:00 Кудровка - Рух Львов08.05.26 Колос Ковалевка 1:0 Кудровка03.05.26 Оболонь 1:1 Кудровка26.04.26 Кудровка 1:3 Шахтер Донецк18.04.26 Металлист 1925 1:0 Кудровка12.04.26 Кудровка 1:2 Кривбасс
|22
|14
|Рух Львов
|27
|6
|3
|18
|18 - 44
|13.05.26 17:00 Кудровка - Рух Львов09.05.26 Рух Львов 0:0 Верес04.05.26 Рух Львов 1:2 Заря25.04.26 Рух Львов 0:3 Карпаты Львов19.04.26 Кривбасс 3:0 Рух Львов10.04.26 Рух Львов 1:1 Колос Ковалевка
|21
|15
|Александрия
|28
|2
|7
|19
|20 - 56
|17.05.26 13:00 Рух Львов - Александрия12.05.26 Александрия 1:2 Заря08.05.26 Полесье 2:1 Александрия02.05.26 Александрия 0:3 Колос Ковалевка27.04.26 Эпицентр 1:1 Александрия20.04.26 Александрия 0:3 Верес
|13
|16
|Полтава
|27
|2
|6
|19
|23 - 70
|16.05.26 13:00 Полтава - Динамо Киев10.05.26 Полтава 0:4 Шахтер Донецк01.05.26 Полтава 3:3 Кривбасс24.04.26 Колос Ковалевка 2:0 Полтава17.04.26 Оболонь 1:1 Полтава10.04.26 Полтава 0:4 Полесье
|12
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Коуч «волков» пояснил, почему не играл Евгений Волынец
Продление контракта с «бело-синими» – вовсе не самое очевидное решение для Андрея…