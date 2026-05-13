ЛНЗ и «Полтава» встретились в матче 28-го тура УПЛ.

Поединок принимал стадион «Черкассы Арена».

Подопечные Пономарева добыли победу со счетом 2:0, забив по голу в каждом из таймов.

Благодаря этой победе ЛНЗ вернулся на второе место, а также гарантировал себе участие в еврокубках.

Чемпионат Украины. 28-й тур

ЛНЗ – Полтава – 2:0

Голы: Твердохлеб, 8, Кузык, 73

ГОЛ! Твердохлеб, 8-я минута, 1:0

ГОЛ! Кузык, 73-я минута, 2:0