В среду, 13 мая, в Черкассах на стадионе «Центральный» состоится матч двадцать восьмого тура Украинской Премьер-лиги по футболу, в котором сыграют ЛНЗ и СК «Полтава». Стартовый свисток рефери Олега Когута из Тернополя прозвучит в 15:30 по киевскому времени.

ЛНЗ



Поражение житомирского «Полесья» в матче накануне против «Эпицентра» (2:3) стало неожиданным для всех. Даже для черкасского ЛНЗ, который наверняка просто не мог поверить своему счастью. Ведь команда Виталия Пономарева начинала вторую часть сезона в качестве лидера, но когда у тебя за плечами образовывается по ходу сезона серия из пяти матчей кряду без побед, то о сохранении этого лидерства на вершине турнирной таблицы речи уже не идет.

«Сиреневые» в итоге опустились на вторую строчку, а в прошлые выходные – и вовсе на ступень ниже, из-за чего стали ближе к «Динамо», но не настолько, чтобы как-то по-особенному переживать по этому поводу. А поскольку «Полесье» свой матч проиграло, то этот один балл разрыва между командами выглядит просто смешно. Тем более, в контексте сегодняшнего соперника команды Пономарева.

На самом деле, поверить в то, что «волки» умудрятся допустить осечку в этих трех турах до конца сезона, где они должны были сыграть против «Эпицентра» и немотивированных «Зари», и «Руха», было достаточно сложно. Но это произошло. И теперь все смотрят на календарь ЛНЗ, у которого впереди матчи против уже вылетевшего СК «Полтава», «Кудровки», которая никуда не денется из зоны переходных матчей и немотивированной «Оболони». Выходит, что буквально руками конкурентов команда Пономарева вернула себе статус фаворитов в битве за второе место. И если уж на этот раз она его умудрится потерять, то, да, действительно «сиреневым» еще рановато замахиваться на такие высокие позиции.

СК Полтава



Абсолютные дебютанты текущего розыгрыша национального первенства уже точно остались без шансов на спасение в «элитном» дивизионе. Перспектива такого развития событий была очевидной уже достаточно давно, поэтому все просто ожидали математического подтверждения. Но не все так однозначно! В контексте проблем у львовского «Руха» верхнее из мест в зоне вылета в нашей стране рискует стать спасительным кругом для команды, которая его займет, поэтому коллективу Павла Матвийченко еще рано готовится к Первой лиге.

Очевидно, что надо добывать победу в одном из матчей, которые остались до конца сезона, и при этом надеяться, что «Александрия» нигде не раздобудет хотя бы два очка. Между этими командами в очной дуэли перевес на стороне «полиграфов», поэтому сейчас они определенным образом контролируют ситуацию. Краски для «Полтавы» сгущает и тот факт, что играть ей предстоит как против ЛНЗ в этом туре, так и против «Динамо» в следующем, а там и агрессивный футбол «Эпицентра» в заключительный игровой день может создать проблемы.

У «Александрии» в этом плане впереди матч против «Руха», и это выглядит, как реальный шанс для подопечных Шарана поставить точку во всех стараниях СК «Полтава». Разумеется, если «малиново-желтые» не сотворят сенсацию, и не обыграют ЛНЗ. Тогда ситуация в двух последних турах обретет и вовсе фантастический уровень накала. Остается только понять, действительно ли у команды Матвийченко есть возможности и дальше играть на уровне УПЛ. Дебютный сезон показал, что проблем даже слишком много в этом клубе, и поскольку у нас тут не АПЛ и за сезон призовые выглядят достаточно скромно даже для «золотых» медалистов, то годом в «элите» больше, годом меньше – благосостояние клубов вряд ли кардинально меняется.

История встреч



Футбольные пути ЛНЗ и СК «Полтава» ранее пересекались 3 раза: 3 победы ЛНЗ. Разница голов – 4:0. Крупнейшая победа «сиреневых» – 2:0 (2025). В прошлый раз команды встречались в конце ноября прошлого года, когда голы Проспера Обаха (дубль) обусловили победу ЛНЗ на стадионе «Звезда» в Кропивницком (2:0).

Фемида



Главным арбитром предстоящей игры станет 36-летний Олег Когут из Тернополя, который на своем счету имеет 15 матчей в рамках «элитного» дивизиона. Боковыми рефери станут Сергей Дарийчук и Михаил Юхименко, а резервным арбитром отработает Сергей Задиран. На матче будет присутствовать система VAR во главе с Алексеем Деревинским и Климом Забродой. У Когута есть опыт проведения матчей с участием ЛНЗ – 2 ничьих, тогда как с СК «Полтава» он пересекался 4 раза – 1 победа, 1 ничья, 2 поражения.

Ориентировочные составы



ЛНЗ: Паламарчук – Муравский, Горин, Драмбаев – Дидык – Кузык, Пастух, Рябов, Г. Пасич – Ассинор, Твердохлеб.

СК «Полтава»: Минчев – Коцюмака, Подлепич, Савенков, Ухань – Даниленко, Дорошенко – Вивдыч, Сад, Одарюк – Сухоручко.