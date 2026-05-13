Золотой дубль. Интер уверенно обыграл Лацио в финале кубка Италии

В финале Кубка Италии на легендарном «Стадио Олимпико» в Риме «Лацио» встречался с «Интером». Матч начался именно так, как многие и ожидали – миланцы сразу забрали мяч под свой контроль и начали медленно, хладнокровно расшатывать оборону римского клуба. Команда Кристиана Киву не включала бешеные скорости, не летела вперед с шашками наголо, а душила соперника терпением, контролем и постоянным движением мяча.

Первый серьезный удар «Интер» нанес уже на 14-й минуте. После углового Димарко подал на ближнюю штангу, Маркус Тюрам слегка подправил мяч головой, а дальше случился настоящий кошмар для хозяев – мяч рикошетом от Марушича залетел в сетку ворот. Обиднейший автогол стал идеальным отражением того, как складывался этот финал для «Лацио». «Олимпико» резко притих, а «Интер» почувствовал, что соперник начинает сыпаться психологически.

Но самое неприятное для команды Маурицио Сарри было даже не в самом голе. Пропущенный мяч вообще никак не разбудил римлян. «Лацио» продолжал играть вторым номером, глубоко садился к своей штрафной и практически не предлагал ничего впереди. А вот для «Интера» матч превратился в максимально комфортную среду. Миланцы спокойно перекатывали мяч в центре поля, растягивали оборону соперника и искали пространство для Лаутаро Мартинеса и Тюрама.

Второй удар по римскому клубу пришелся ближе к концовке первого тайма – и выглядел уже настоящим приговором. После грубой потери на левом фланге Дюмфрис агрессивно влетел в отбор, протащил мяч в штрафную и идеально покатил передачу на дальнюю штангу. Там уже ждал Лаутаро Мартинес. Аргентинцу оставалось только спокойно отправить мяч в пустые ворота. 2:0 – и в тот момент казалось, что интрига в этом финале умерла окончательно.

Самое показательное – статистика «Лацио» в первом тайме. Всего два удара по воротам, ни одного попадания в створ и абсолютно нулевая острота впереди. На фоне организованного и хищно спокойного «Интера» римляне выглядели командой, которая просто не понимает, как выбраться из этой ловушки.

После перерыва игра ненадолго ожила. «Лацио» попытался добавить движения, пошел чуть выше, а Нослин даже получил неплохой шанс после удара с линии штрафной, но мяч ушел мимо ворот. И это был тот самый момент, когда понимаешь – если сейчас не забивать, дальше шансов уже может не быть.

Во второй половине тайма «Интер» окончательно включил режим чемпиона. Без паники, без лишнего риска и без суеты. Команда Киву начала играть строго по счету, перекрывая зоны и максимально сбивая темп встречи. «Лацио» мучился с мячом, но впереди не было ни идеи, ни скорости, ни человека, способного взломать эту оборону.

Последний по-настоящему опасный шанс римляне получили на 75-й минуте. Вышедший на замену Диа убежал один на один, но слишком долго готовил удар. Мартинес моментально сократил дистанцию и спас «Интер». Это был эпизод, после которого окончательно стало понятно – кубок уже не уйдет из рук миланского клуба.

Концовка матча превратилась в настоящую мясорубку. Жесткие стыки, толчки, потасовки, россыпь желтых карточек и постоянные остановки максимально убили темп игры. Но именно это было выгодно «Интеру». Миланцы с холодной уверенностью чемпиона гасили любые попытки «Лацио» устроить финальный штурм.

Финальный свисток прозвучал как официальное подтверждение нового триумфа «Интера».

2:0 – команда Кристиана Киву спокойно забирает Кубок Италии и оформляет золотой дубль. Это был не безумный футбольный спектакль с постоянными качелями. Это была чемпионская демонстрация силы, зрелости и контроля. «Интер» не просто выиграл финал – он задушил соперника своим спокойствием и показал, как выглядит настоящая машина для побед.

Кубок Италии. Финал

«Лацио» – «Интер» – 0:2

Голы: Марушич, 14 (АГ), Мартинес, 35.

Предупреждения: Хила, 38, Педро, 86 – Биссекк, 6, Бастони, 16, Барелла, 86, Димарко, 86

«Лацио»: Мотта, Марушич (Лаццари, 72), Хила, Романьоли, Тавареш, Тейлор, Башич (Педро, 78), Габаррон (Ровелла, 46), Нослин, Дзакканьи (Диа, 72), Исаксен (Канчельери, 66).

Запасные: Белахьян, Деле-Баширу, Джакомоне, Диа, Канчельери, Катальди, Лаццари, Мальдини, Нильсен, Педро, Пеллегрини, Ратков, Ровелла, Фурланетто, Хюсай.

«Интер»: Мартинес, Биссекк, Бастони (Аугусто, 77), Аканджи, Барелла, Думфрис (Энрике, 68), Зелиньски, Димарко, Сучич (Мхитарян, 68), Тюрам (Диуф, 82), Мартинес (Бонни, 77).

Запасные: Луис Энрике, Ачерби, Бонни, Дармиан, Де Врей, Ди Дженнаро, Диуф, Эспозито, Зоммер, Карлос Аугусто, Кокки, Москони, Мхитарян, Фраттези, Чалханоглу.

Стадион: Стадио Олимпико (Рим)

Арбитр: Марко Гвида