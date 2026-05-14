  4. Лацио – Интер – 0:2. Золотой дубль. Видео голов и обзор матча
Кубок Италии
Лацио
13.05.2026 22:00 – FT 0 : 2
Интер Милан
14 мая 2026, 01:23 | Обновлено 14 мая 2026, 01:39
Смотрите видеообзор финала Кубка Италии

Getty Images/Global Images Ukraine

13 мая состоялся финальный матч Кубка Италии по футболу между римским «Лацио» и миланским «Интером».

Игра прошла на стадионе «Олимпико» в Риме и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Помимо победы в национальном Кубке, «Интер» ранее также гарантировал себе чемпионство в Серии А.

Кубок Италии 2025/26. Финал, 13 мая
Лацио – Интер – 0:2
Голы: Марушич, 14 (автогол), Лаутаро, 35

АВТОГОЛ, 0:1! Адам Марушич, 14 мин.

ГОЛ, 0:2! Лаутаро Мартинес, 35 мин.

События матча

35’
ГОЛ ! Мяч забил Лаутаро Мартинес (Интер Милан), асcист Дензел Дюмфрис.
14’
ГОЛ ! Мяч забил Маркус Тюрам (Интер Милан), асcист Федерико Димарко.
Дмитрий Вус
