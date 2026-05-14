13.05.2026 22:00 – FT 0 : 2
Кубок Италии14 мая 2026, 01:23 | Обновлено 14 мая 2026, 01:39
Лацио – Интер – 0:2. Золотой дубль. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор финала Кубка Италии
13 мая состоялся финальный матч Кубка Италии по футболу между римским «Лацио» и миланским «Интером».
Игра прошла на стадионе «Олимпико» в Риме и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.
Помимо победы в национальном Кубке, «Интер» ранее также гарантировал себе чемпионство в Серии А.
Кубок Италии 2025/26. Финал, 13 мая
Лацио – Интер – 0:2
Голы: Марушич, 14 (автогол), Лаутаро, 35
АВТОГОЛ, 0:1! Адам Марушич, 14 мин.
ГОЛ, 0:2! Лаутаро Мартинес, 35 мин.
События матча
35’
ГОЛ ! Мяч забил Лаутаро Мартинес (Интер Милан), асcист Дензел Дюмфрис.
14’
ГОЛ ! Мяч забил Маркус Тюрам (Интер Милан), асcист Федерико Димарко.
