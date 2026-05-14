13 мая состоялся финальный матч Кубка Италии по футболу между римским «Лацио» и миланским «Интером».

Игра прошла на стадионе «Олимпико» в Риме и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Помимо победы в национальном Кубке, «Интер» ранее также гарантировал себе чемпионство в Серии А.

Кубок Италии 2025/26. Финал, 13 мая

Лацио – Интер – 0:2

Голы: Марушич, 14 (автогол), Лаутаро, 35

АВТОГОЛ, 0:1! Адам Марушич, 14 мин.

ГОЛ, 0:2! Лаутаро Мартинес, 35 мин.