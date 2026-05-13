13 мая в 22:00 на «Стадио Олимпико» в Риме «Лацио» и «Интер» сыграют в финале Кубка Италии.

Команды подходят к решающему матчу после совершенно разных сезонов. «Интер» уверенно стал чемпионом Серии А и теперь имеет шанс забрать второй трофей. «Лацио» же застрял в середине таблицы, весь сезон боролся с собственной нестабильностью, но в Кубке Италии сумел на характере дойти до финала.

В полуфинале римляне прошли «Аталанту» в эффектном противостоянии, где все решилось в серии пенальти. Теперь впереди – новый экзамен против «Интера». Тем более что всего четыре дня назад команды уже встречались на этом же стадионе в Серии А, и тогда миланцы победили 3:0.

Сможет ли «Лацио» провести работу над ошибками? Или «Интер» снова подтвердит свой статус и оформит золотой дубль? Узнаем уже сегодня.

