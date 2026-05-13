13 мая на Стадио Олимпико пройдет финальный матч кубка Италии, в котором Лацио встретится с Интером. Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Лацио

Команда пытается оставаться в числе местных грандов. Хотя ее максимумом было второе место, выигранное при Сарри пару лет назад. Не удивительно, что после прошлого сезона, оставшись без еврокубков вообще (хотя собрали те же 65 очков, что и ставшая тогда шестой Аталанта), в столицу решили вернуть именно Маурицио. Но и у него самого мало что получается на новом-старом-посту, и руководство зимой продало ключевых футболистов, Гендузи и Кастельяноса. В итоге, с учетом поражения как раз Интеру в крайнем туре, уже не осталось шансов подняться выше восьмой позиции.

Тем важнее добиться сейчас успеха в кубке. Вот как раз там римляне смотрелись хорошо. Они прошли в рамках турнира Милан, Болонью и Аталанту. Правда, только с первым была победа, 1:0 - потом были ничьи и успех в послематчевых пенальти.

Интер

Клуб в прошлом сезоне был большим неудачником. Он претендовал на четыре титула, но в итоге не выиграли ни одного, а закончили 0:5 в финале Лиги чемпионов с ПСЖ, и уходом Симоне Индзаги.

Сначала его преемник, Киву, терпел свои неудачи - от клубного чемпионата мира летом и до январского поражения в Суперкубке и неудач с Буде/Глимт в первом же раунде плей-офф Лиги чемпионов. Но, главное, сумев преодолеть мартовский спад, гранд сумел досрочно оформить себе возвращение скудетто. И теперь, по сути, остается один серьезный, важный поединок - как раз против римлян, с шансами оформить золотой дубль. После этого уже можно будет окончательно переключиться на подготовку футболистов или к чемпионату мира, или к каникулам.

Статистика личных встреч

В девяти крайних очных поединках миланский гранд взял семь побед при всего паре ничьих.

Прогноз

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 5.25 для Лацио и 1,62 для Интера. А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

Букмекерские конторы считают, что гости снова сумеют добиться успеха. Скорее всего, им будет сложно повторить 3:0 в крайнем туре Серии А, но все же снова получится выиграть (коэффициент - 1,63).