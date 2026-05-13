  Эконом-режим немотивированного чемпиона. Шахтер во Львове обыграл Оболонь
13.05.2026 18:45 – FT 3 : 1
13 мая 2026, 22:17 | Обновлено 13 мая 2026, 22:37
Эконом-режим немотивированного чемпиона. Шахтер во Львове обыграл Оболонь

Донецкая команда продолжила победную серию

Во Львове состоялся поединок 28-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретились «Шахтер» и «Оболонь».

Отчет о матче ожидайте позже.

Украинская Премьер-лига. 28-й тур.

«Шахтер» – «Оболонь» – 3:1

Голы: Мейреллиш (9), Грамм (14), Швед (90) – Чех (44)

Предупреждения: Невертон (86), Азаров (87) – Чех (23), Лях (49)

«Шахтер»: Баглай, Азаров, Грам (Бондарь, 83), Назарина, Матвиенко, Марлон Гомес (Изаки, 70), Педриньо (Швед, 80), Невертон, Очеретько, Мейреллиш (Цуканов, 80), Проспер (Элиас, 70)

«Оболонь»: Марченко, Полегенько, Семенов, Мороз, Жовтенко, Мединский (Бычек, 80), Суханов, Волохатый (91), Чех, Третьяков (Лящук, 80), Лях (Теслюк, 63).

Арбитр: Николай Балакин (Киевская область)

Стадион «Арена Львов» (Львов)

ШАХТЕР – ОБОЛОНЬ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Майже не обісралися перед дублем самої Оболоні ☝️
Хоча після тривоги бразили вийшли явно в обісраних шортах. Мабуть вже в подушках в безпечній Бразилії.
Счёт открыл своим голам:
🤩Положил шедевр Грам!💥⚽
Шедевр сей Донбасс смакует!😋
От радости Донбасс ликует!🥳
🎇🎉🎉🎉
Шахтёр мы рады поздравлять,
Хоть ничего матч и не значит.
Шахтёр привык лишь побеждать:
⚒️Только так — никак иначе!🥇🧡🖤😇
Пафосно и без потужности и все рады☝️Дыркочи, вы тута, на 4 месте всё в печали и не рады?
О Граме🇹🇳 Кто фейсбук канал Шахты мониторит - могли заметить что посты о нем набирали тысячи лайков. Следят за ним в Тунисе, ведь не так уж много тунисцев в топ-клубах Европы. 😇
Восхитил своей пушкой и Донецк, и земляков-наследников древнего Карфагена🎉🎉
Какое же дно этот Невертон..
Клятые тревоги, но давайте во всём искать долю позитива: подольше растянулось удовольствие от игры Шахтёра на более, чем четыре часа😜😇
Вкусная победа народных Чемпионов🥇🧡🖤 🥳🥳
Ох, и еврей этот Швед   вышел и забил  2200-й гол Шахтёра
Болельщики ненавистного чемпиона! Вы сильно на нашего подвального динамовского фана Remarka не обращайте внимание. Он у нас фан особенный с рождения, ранимый.
Сегодня вообще исторический день для него и всех нас фанатов Динамо. После эпической зарубы с ФК Колос, Динамо сумело отстоять своё священное и любимое 4 место в таблице. И по такому поводу дядя Коля, наш строгий, но справедливый куратор, лично разрешил Remarkе немного боярышника. Чисто символически. Чтобы организм выдержал такой грандиозный успех. Вот он поверил в себя. Не каждому дано удержать четвёртое место под таким давлением…Так что не трогайте человека. Для фаната Динамо сейчас главное не золото, и не Лига чемпионов. Главное,  чтобы сакральное наше 4 место никто не отобрал🤦
Дуже добре чемпіони🥳
Шахтар заразився першим сезоном Каштру. Тоді теж ніхто не міг зупинити цих неспинних, неймовірних, неперевершених наших кротиків.
Швед і Грам - топчики
