Шахтер Донецк

  Шахтер – Оболонь. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
В среду, 13 мая, состоится поединок 28-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся донецкий «Шахтер» и киевская «Оболонь». Матч пройдет во Львове на стадионе «Арена Львов», игра начнется в 18:00.

Шахтер

Донецкая команда после победы над «Полтавой» досрочно оформила чемпионское звание и оставшиеся три тура национального первенства будет доигрывать без турнирной мотивации. В такой ситуации тренерский штаб «Шахтера» вполне резонно может прибегнуть к ротации и дать игровое время резервистам. К слову, УПЛ назвала Арду Турана лучшим тренером 27-го тура.

Добавила позитива «горнякам» новость о том, что «Шахтер» в следующем евросезоне будет играть в основном этапе Лиги чемпионов. Выполнение новых задач потребует усиление состава, поэтому болельщики «оранжево-черных» ждут активности донецкого клуба на трансферном рынке. Спортивный директор «горняков» Дарио Срна сообщил, что на следующий сезон «Шахтер» уже подписал двух футболистов. Одним из них стал 17-летний бразильский вингер Бруниньо из «Атлетико Паранаэнсе».

Беспроигрышная серия «Шахтера» в УПЛ длится 18 матчей (14 побед и 4 ничьи), а голевая – 12 игр (28 голов). Кроме того, предстоящая встреча станет 50-й для «горняков» под руководством Арді Турана. В лазарете донецкой команды находятся Конопля, Марлон Сантос и Винисиус Тобиас.

Оболонь

Шестиочковая дистанция от зоны переходных матчей дает возможность «пивоварам» чувствовать себя вполне комфортно. Но концовка чемпионата будет сложной для киевской команды, ведь после «Шахтера» ей будут противостоять «Колос» и ЛНЗ. В чемпионате «Оболонь» имеет в своем пассиве девятиматчевую безвыигрышную серию (4 поражения и 5 ничьих): предыдущая победа киевлян была зафиксирована еще в начале марта.

В прошлом своем матче «пивовары» продемонстрировали характер и вырвали ничью у «Эпицентра», уступая по ходу встречи со счетом 0:2. Героем игры стал Тарас Лях, которого УПЛ назвала лучшим игроком 27-го тура. Форвард вышел на поле во втором тайме со скамейки запасных и оформил дубль в ворота соперников.

У «Оболони» травмированы Приймак и Слободян. Кроме того, встречу с «Эпицентром» по неизвестной причине пропускал лучший бомбардир киевлян Устименко. Своей команде из-за перебора желтых карточек не сможет помочь защитник Евгений Шевченко. Зато вернулся в основную обойму «зелено-белых» восстановившийся после повреждения Волохатый.

Статистика встреч

Ранее команды провели шесть очных дуэлей, и во всех из них «горняки» обыгрывали киевлян. Более того, «Оболонь» не забила ни одного гола в ворота «Шахтера». Самое крупное поражение в УПЛ «пивовары» потерпели в противостоянии с донецкой командой – 0:6. Этот матч состоялся в первом круге нынешнего первенства. Голы в ворота киевлян забили Бондарь, Тобиас, Мейреллиш, Эгиналду, Изаки и Элиас.

Прогноз на противостояние

«Горняки» вполне могут доигрывать чемпионат, ведь они уже выполнили главную задачу. Возможная ротация и отсутствие турнирной мотивации могут сказаться на боеспособности донецкой команды. Киевляне еще не обезопасили себя от борьбы за выживание, но близки к этому. К тому же, «пивовары» постараются если не отобрать очки у «Шахтера», то хотя бы впервые «расписаться» в воротах соперников. Поставим на фору «Оболони» +1.5.

Ориентировочные составы:

«Шахтер»: Фесюн, Грам, Матвиенко, Бондарь, Азаров, Крыськив, Проспер, Изаки, Бондаренко, Феррейра, Элиас.

«Оболонь»: Марченко, Прокопенко, Семенов, Жовтенко, Полегенько, Третьяков, Мороз, Чех, Мединский, Нестеренко, Суханов.

18:00
🧡🖤За ШАХТЁР vs Оболони🟢🍺 Горняки всегда играют на победу, даже когда задача решена. Ждём яркой игры и много красивых голов от 🥇⚒️Чемпионов!
20:30
♥️💙За Трабзонспор vs Генчлербирлиги в 1/2 Кубка Турции. Есть шанс для команды украинцев побороться за трофей! Ведь финалист - Коньяспор (9 команда лиги)
22:00
♥️За Хартс vs Фолкерка и за 🔴🟡Мотеруэлл vs Селтика. Хочется, чтоб чемпионами всё же стали "сердца"
Первая игра Шахтёра в ранге чемпионов!🤩 Ждём чемпионского коридора от пивоваров!😇
