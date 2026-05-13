Шахтер Донецк

Шахтер – Оболонь – 3:1. Невероятный удар Грама. Видео голов и обзор матча
Донецкий клуб одолел соперника в поединке, который несколько раз прерывали из-за тревог
Донецкий «Шахтер» и киевская «Оболонь» встретились в среду, 13 мая, в матче 28-го тура Украинской Премьер-лиги 2025/26. Подопечные Арды Турана одолели соперника со счетом 3:1.
В первом тайме «горняки» усилиями Мейреллиша и Грама обеспечили себе комфортное преимущество, но за минуту до перерыва позволили сопернику отыграть один мяч.
Точку в этом противостоянии поставил вингер Марьян Швед, который вышел на поле на 80-й минуте, а вскоре забил свой первый гол в чемпионате нынешнего сезона.
«Шахтер» продолжает занимать первое место в турнирной таблице, набрав 69 баллов. «Оболонь» разместилась на 12-й позиции, имея в своем активе 28 пунктов.
Украинская Премьер-лига, 28-й тур. 13 мая
Шахтер – Оболонь – 3:1
Голы: Мейреллиш, 9, Грам, 14, Швед, 90 – Чех, 44
ГОЛ, 1:0! Мейреллиш, 9 мин
ГОЛ, 2:0! Грам, 14 мин
ГОЛ, 2:1! Чех, 44 мин
ГОЛ, 3:1! Швед, 90 мин
