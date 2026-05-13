Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Шахтер – Оболонь – 3:1. Невероятный удар Грама. Видео голов и обзор матча
Украина. Премьер лига
13 мая 2026, 22:51 |
Шахтер – Оболонь – 3:1. Невероятный удар Грама. Видео голов и обзор матча

Донецкий клуб одолел соперника в поединке, который несколько раз прерывали из-за тревог

Донецкий «Шахтер» и киевская «Оболонь» встретились в среду, 13 мая, в матче 28-го тура Украинской Премьер-лиги 2025/26. Подопечные Арды Турана одолели соперника со счетом 3:1.

В первом тайме «горняки» усилиями Мейреллиша и Грама обеспечили себе комфортное преимущество, но за минуту до перерыва позволили сопернику отыграть один мяч.

Точку в этом противостоянии поставил вингер Марьян Швед, который вышел на поле на 80-й минуте, а вскоре забил свой первый гол в чемпионате нынешнего сезона.

«Шахтер» продолжает занимать первое место в турнирной таблице, набрав 69 баллов. «Оболонь» разместилась на 12-й позиции, имея в своем активе 28 пунктов.

Украинская Премьер-лига, 28-й тур. 13 мая

Шахтер – Оболонь – 3:1

Голы: Мейреллиш, 9, Грам, 14, Швед, 90 – Чех, 44

ГОЛ, 1:0! Мейреллиш, 9 мин

ГОЛ, 2:0! Грам, 14 мин

ГОЛ, 2:1! Чех, 44 мин

ГОЛ, 3:1! Швед, 90 мин

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Марьян Швед (Шахтер Донецк).
44’
ГОЛ ! Мяч забил Максим Чех (Оболонь).
14’
ГОЛ ! Мяч забил Алаа Грам (Шахтер Донецк), асcист Невертон.
9’
ГОЛ ! Мяч забил Лука Мейреллиш (Шахтер Донецк), асcист Педриньо.
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Шахтер Донецк Оболонь Киев Шахтер - Оболонь видео голов и обзор Лука Мейреллиш Алаа Грам Максим Чех Марьян Швед
