Шахтер Донецк

В среду, 13 мая, состоится поединок 28-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся донецкий «Шахтер» и киевская «Оболонь». Матч пройдет во Львове на стадионе «Арена Львов», игра начнется в 18:00.

Донецкая команда в прошлом туре разгромила «Полтаву» со счетом 4:0 и за три тура до окончания национального первенства завоевала чемпионское звание. «Пивовары» имеют комфортный отрыв (6 очков) от зоны переходных матчей, но еще не обеспечили себе спокойное завершение сезона. Киевляне в шести предыдущих противостояниях с «Шахтером» терпели поражения и еще не забивали голов в ворота «оранжево-черных». В первом круге «горняки» обыграли «Оболонь» со счетом 6:0.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Шахтер» – «Оболонь», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 1.21 для «Шахтера» и 14.21 для «Оболони». А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.