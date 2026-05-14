Арда ТУРАН: «Очень рад, что достойно дебютировал вратарь Шахтера»

Главный тренер Шахтера Арда Туран дал комментарий относительно действий игроков в матче 28-го тура УПЛ с Оболонью (3:1):

– Прежде всего, я чрезвычайно рад за Ростислава Баглая, могу лишь бесконечно благодарить наш вратарский цех, который достойно подготовил его к дебюту на профессиональном уровне.

Егор Назарина – игрок, который всегда нацелен на чужие ворота и, независимо от своей позиции на поле, постоянно ориентирован на то, чтобы продвигать мяч, оказываться как можно ближе к чужим воротам. Это недооцененная черта в современном футболе, но чрезвычайно важная и фундаментальная, по моему убеждению. Кроме того, у него очень хорошо поставлен удар издали, поэтому комбинация этих навыков очень полезна в командном построении.

Что касается Марьяна Шведа, то я также безгранично рад за него: он является тем футболистом, который не получал много игрового времени в этом сезоне, в то же время чрезвычайно впечатлял меня своим профессиональным отношением, уважением к тренировочному процессу. Он всегда сохранял позитив, никоим образом не портил атмосферу в команде, в раздевалке, а постоянно помогал игрокам рядом с ним чувствовать себя на высоте, так что я безмерно благодарен ему за это и могу лишь поаплодировать и выразить уважение за его старания.

Я рад профессиональному росту Алаа Грама. Не сказал бы, что это было неожиданно, ведь он ранее подобным образом отличался на тренировках. Возможно, меня несколько застало врасплох то, что он решился пробить так в официальном матче. Но это даже лучше для нас, потому что игроки на поле, особенно атакующей направленности, должны забивать и отдавать ассисты, и Алаа Грам стал прекрасным примером для партнеров. Я убежден в его росте и в том, что так будет продолжаться в будущем.