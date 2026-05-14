ФОТО. Как Шахтер выиграл первый матч в статусе чемпионов Украины

Донецкий Шахтер в статусе чемпиона Украины одержал домашнюю победу над Оболонью (3:1) в матче 28-го тура УПЛ, который из-за воздушных тревог продолжался почти четыре часа.

Команда Арды Турана быстро обеспечила себе комфортное преимущество. На 9-й минуте Педриньо тонкой передачей вывел Луку Мейреллиша на ворота, и португалец точно пробил в дальний угол. А уже через пять минут Алаа Грам удвоил счет мощным ударом издали.

Вскоре после второго гола матч был прерван из-за воздушной тревоги. Пауза затянулась более чем на два часа, после чего команды вернулись на поле в 21:00.

В конце первого тайма Оболонь сократила отставание. После подачи со штрафного и скидки партнера Чех нанес удар, а мяч рикошетом залетел в сетку ворот Ростислава Баглая, который дебютировал за первую команду Шахтера.

Во второй половине горняки контролировали игру, хотя гости также имели несколько опасных моментов. Окончательную точку в компенсированное время поставил Марьян Швед. Он получил передачу от Изаки на правом фланге штрафной и точно пробил в ближний угол (3:1).

УПЛ. 28-й тур. 13 мая 2026

Львов, Арена Львов, 1524 зрителя

Шахтер Донецк – Оболонь Киев – 3:1

Голы: Мейреллиш, 9, Грам, 14, Швед, 90 – Чех, 44

Шахтер: Баглай, Азаров, Матвиенко (к), Назарина, Грам (Бондарь, 82), Марлон Гомес (Изаки, 69), Очеретько, Педриньо (Швед, 80), Проспер (Кауан Элиас, 69), Невертон, Мейреллиш (Цуканов, 80)

