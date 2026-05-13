Ярмоленко снова отличился. Динамо удержало победу над Колосом
Команда Костюка не дала развиться короткой серии матчей без побед
Украинская Премьер-лига. 28-й тур.
«Динамо» – «Колос» – 2:1
Голы: Михавко, 8, Ярмоленко, 13 (пен.) – Салабай, 58
Предупреждения: Буяльский, 45+1, Захарченко, 55 – Бурда, 12, А. Демченко, 79
«Динамо»: Нещерет – Вивчаренко (Дубинчак, 77), Михавко, Захарченко, Караваев – Яцик (Бражко, 62), Михайленко, Буяльский (Пихаленок, 64) – Волошин, Герреро (Шапаренко, 77), Ярмоленко (Шола, 64).
«Колос»: Пахолюк – Цурик, Бурда, Козик, Понедельник – А. Демченко (Ррапай, 79), Теллес, Гагнидзе – Салабай, Тахири, Кане (Гусол, 46).
Арбитр: Андрей Коваленко (Полтава).
Стадион: «Динамо» им. В. Лобановского (Киев).
Удары (в створ) – 9 (3): 11 (6)
Угловые – 2:6
Оффсайды – 1:2
Температура: 12°C
П.С. І звісно найпопулярніший клуб України з перемогою.
Вітаю з перемогою, з Днем народження Динамо Київ
Вітаю всіх вболівальників
Кротодрочери і донбасоси ПНХ!🖕🖕🖕
Добре почали , забили , але далі чомусь віддали ініціативу. І знову команда підсіла , зникли швидкість та пресинг. Деякі гравці перебувають в зоні комфорту, не допрацьовують .
Колос сподобався , команда добре підготовлена фізично і тактично , має бійцівські якості, це заслуга Костишина . Але дії при контратаках Динамо не витримують ніякої критики . На половині Колоса були величезні вільні зони , але динамівці на мали ні швидкості , ні осмисленого останнього часу , щоб їх проходити . Але кожен хоче "включити" Мессі та обіграти і сам забити .Чому Волошин грає зараз зліва - незрозуміло , його зовсім не було помітно , його кращі якості розкриваються на правому фланзі . У Колоса було багато моментів у другому таймі , але десь відмінно зіграв Нещерет , десь пробачили ковалівці . Потрібне якісне підсилення , в то ветерани вже погано тягнуть , а молодь ще не має досвіду і тактичного розуміння гри .
Стільки було насмішок минулого року за 3 місце. Але Ви доказами показали, що намагаєтеся бути кращими! Та знову на 4 місце 🔥🤟🏆🎖️🏅
Игра, как говорится, забудется, а результат, который на 85-90% обеспечил ДК достойное 4-место - в Киеве будут долго вспоминать с теплотой! 🙃
в принципі тут зрозуміло що бережуть сили на фінал (хоча мали б на класі доволі впевпено обігрувати першоліговську команду), але такими діями то ще можу ть і 4 місце втратити.
Старенький телевизор горизонт орал на весь подвал, кто-то нервно ходил кругами, кто-то десятый раз проверял турнирную таблицу и молился на старые вымпелы Динамо.
Сегодня не просто был матч, сегодня была битва за наше священное и сакральное 4 место в зарубе с ФК Колос.
Дядя Коля наш куратор подошёл к делу серьёзно:
запасы боярышника выставлены в стратегически важной точке, на стуле возле его кровати
3 банки кильки в томате торжественно открыты,
хлеб нарезан как на большой футбольный праздник.
В подвале стояло напряжение такого уровня, что даже облезлый наш кот fany перестал мяукать от голода и смотрел в экран как главный аналитик УПЛ.
Но мы верили.
Верили в победу, в характер, в этот легендарный последний штурм.
И когда прозвучал финальный свисток, и нужный счёт остался на табло, началось празднование подвального масштаба.
Боярышник льётся рекой, килька стала деликатесом победителей, а дядя Коля выдал своё фирменное:
«Ну что, мужики… четвёртое место — сегодня наше. Как и было предначертано нашей судьбой неудачников»🤷
Такая важная игра была у Динамо, а ты сыкливый в кусты сразу 🤔