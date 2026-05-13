  Ярмоленко снова отличился. Динамо удержало победу над Колосом
13.05.2026 15:30 – FT 2 : 1
13 мая 2026, 17:33 | Обновлено 13 мая 2026, 17:35
Ярмоленко снова отличился. Динамо удержало победу над Колосом

Команда Костюка не дала развиться короткой серии матчей без побед

Отчет о матче ожидайте позже.

Украинская Премьер-лига. 28-й тур.

«Динамо» – «Колос» – 2:1

Голы: Михавко, 8, Ярмоленко, 13 (пен.) – Салабай, 58

Предупреждения: Буяльский, 45+1, Захарченко, 55 – Бурда, 12, А. Демченко, 79

«Динамо»: Нещерет – Вивчаренко (Дубинчак, 77), Михавко, Захарченко, Караваев – Яцик (Бражко, 62), Михайленко, Буяльский (Пихаленок, 64) – Волошин, Герреро (Шапаренко, 77), Ярмоленко (Шола, 64).

«Колос»: Пахолюк – Цурик, Бурда, Козик, Понедельник – А. Демченко (Ррапай, 79), Теллес, Гагнидзе – Салабай, Тахири, Кане (Гусол, 46).

Арбитр: Андрей Коваленко (Полтава).

Стадион: «Динамо» им. В. Лобановского (Киев).

Удары (в створ) – 9 (3): 11 (6)
Угловые – 2:6
Оффсайды – 1:2

Температура: 12°C

Кто там писал, что МетаГлист1925 выбьет Динамо из топ-4? Хорькам бы из топ-5 не слететь.
Цікаво, чорненькі з Шахти вже на півшляху до Бразилії після сьогоднішньої повітряної атаки? А че ще "не вечір"!
П.С. І звісно найпопулярніший клуб України з перемогою. 
Могли зіграти краще. У другому таймі треба було одразу знімати Ярмолу, бо то вже була гра -1 футболіст, бо той ледве ноги переставляв, навіщо його і команду мучити. Колос міг дотиснути, другий тайм їхній.
Вітаю з перемогою, з Днем народження Динамо Київ 
Вітаю всіх вболівальників 
Кротодрочери і донбасоси ПНХ!🖕🖕🖕 
Перемогли, але з того що встиг побачити, то щось не дуже. Без Моті слабша команда. 
Перемога , але з великою кількістю запитань. Команда дограє цей сезон та мабуть готується до фіналу Кубка.
Добре почали , забили , але далі чомусь віддали ініціативу. І знову команда підсіла , зникли швидкість та пресинг. Деякі гравці перебувають в зоні комфорту, не допрацьовують .
Колос сподобався , команда добре підготовлена фізично і тактично , має бійцівські якості, це заслуга Костишина . Але дії при контратаках Динамо не витримують ніякої критики . На половині Колоса були величезні вільні зони , але динамівці на мали ні швидкості , ні осмисленого останнього часу , щоб їх проходити . Але кожен хоче "включити" Мессі та обіграти і сам забити .Чому Волошин грає зараз зліва - незрозуміло , його зовсім не було помітно , його кращі якості розкриваються на правому фланзі . У Колоса було багато моментів у другому таймі , але десь відмінно зіграв Нещерет , десь пробачили ковалівці . Потрібне якісне підсилення , в то ветерани вже погано тягнуть , а молодь ще не має досвіду і тактичного розуміння гри .
Валідольна перемога, але перемога 
Ярмола має рекорд побити полюбе!
М-да... Выиграли, но это - самая слабая игра Динамо весной. И мне непонятно, что с Мотей. То ли его берегут на финал Кубка (и тогда могут лишить, к чему он стремился - стать лучшим бомбардиром чемпа). То ли действительно между ним и Суркисом  нелады по подписанию контракта. А так... ни защиты, ни нападения, достаточно печально. С такой игрой в ЛЕ вылетят в первом же раунде.
Но ЛНЗ уже засеребрилось 🥈🥈🥈🥈🥈🥈🥈🥈🥈🥈🥈
З 4 місцем Вас шанувальників Динамо. 
Стільки було насмішок минулого року за 3 місце. Але Ви доказами показали, що намагаєтеся бути кращими! Та знову на 4 місце 🔥🤟🏆🎖️🏅
Таксиста сыкливого аккаунты.
🖕
ФК залупа
Му-Му
FC Liverpool
Прибирач Гівна
Спорт🖕Хуа
BAD BOY
Ctrl+
Liga Vieboniv
Wanted
😺
Сказки дамбаса
Анус💩Ахметова
Джерельний Олійник
ALFred
Avtoigor🔱 
Igor
Igor@Kyiv
😼
Капітан Очевіднисть
Footballka
Footbulka
Smile
😾
Селяне-хлеборобы💪🌾 реально солидно сыграли. Местами даже доминировали. Результат, можно сказать, не по игре, но так бывает футболе.
Игра, как говорится, забудется, а результат, который на 85-90% обеспечил ДК достойное 4-место - в Киеве будут долго вспоминать с теплотой! 🙃
судячи зі статистики та і гри на полі то КОлосу перемога була більш потрібна...
в принципі тут зрозуміло що бережуть сили на фінал (хоча мали б на класі доволі впевпено обігрувати першоліговську команду), але такими діями то ще можу ть і 4 місце втратити.
Весь фанатский подвал Динамо Киев сжимая кулаки в холоде минус 18, очень ждал этого финального свистка.
Старенький телевизор горизонт орал на весь подвал, кто-то нервно ходил кругами, кто-то десятый раз проверял турнирную таблицу и молился на старые вымпелы Динамо.
Сегодня не просто был матч, сегодня была битва за наше священное и сакральное 4 место в зарубе с ФК Колос.
Дядя Коля наш куратор подошёл к делу серьёзно:
запасы боярышника выставлены в стратегически важной точке, на стуле возле его кровати
3 банки кильки в томате торжественно открыты,
хлеб нарезан как на большой футбольный праздник.
В подвале стояло напряжение такого уровня, что даже облезлый наш кот fany перестал мяукать от голода и смотрел в экран как главный аналитик УПЛ.
Но мы верили.
Верили в победу, в характер, в этот легендарный последний штурм.
И когда прозвучал финальный свисток, и нужный счёт остался на табло, началось празднование подвального масштаба.
Боярышник льётся рекой, килька стала деликатесом победителей, а дядя Коля выдал своё фирменное:
«Ну что, мужики… четвёртое место — сегодня наше. Как и было предначертано нашей судьбой неудачников»🤷
Таксист, что ты так слабо сегодня?
Такая важная игра была у Динамо, а ты сыкливый в кусты сразу 🤔
2 удара в створ у дирявих проти шести у колоса. Оце рівень 
вообще не понимаю нах Динамо выходило на эту игру основным составом ! выиграют Кубок и в ЛЕ , а рваться в зону ЛК чтобы что ? пусть бомжи побегают с норм футболистами осенью , посмотрят как нужно ногой по мячу попадать 
Я ж написав за 15 хв до матчу - буде гол Ярмоленка по любе (кеф1.8) і швидш за все пеналька в ворота Колоса (кеф5.5) Тому ставте хлопці, бо слідуючий залізобетон вже буде в Q4, коли найслабші команди з тих хто пробились в Єврокубки будуть сношати динаму
А як тішаться четвертим місцем, два емвееських умствєнно відсталих пенсака зі всіх своїх аків аж 14 лайків втулили. Ну що ж, вітаю
Шарф Колоса бережно відкладаю в шафу до осені. З такою грою вони наступного разу дніщенських винесуть ;)
