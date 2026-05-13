Динамо Киев

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
13 мая 2026, 07:25 | Обновлено 13 мая 2026, 07:27
Динамо – Колос. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Киевляне могут потерять даже четвертое место в случае поражения

В среду, 13 мая, состоится матч 28 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть киевское «Динамо» и ковалевский «Колос». Игра пройдет в Киеве на поле стадиона «Динамо» имени Валерия Лобановского, начало матча — в 15:30.

Динамо

Киевское «Динамо» в прошлом туре официально потеряло чемпионский титул, ведь «Шахтер» стал недостижимым. Но чисто теоретически сохраняются шансы и на третье место, и на второе, расстояние от которых составляет соответственно шесть и семь очков. Маловероятно, но все же.

Но и текущее четвертое место потерять вполне реально. Только чудом после потери очков ЛНЗ киевскую команду не смог обойти «Металлист 1925». Но в случае победы это сможет сделать «Колос», который отстает только на два очка.

Прошлую игру пропускали Пономаренко и Редушко, у которых были микроповреждения. Сразу стало заметно, насколько команда от них зависит, ведь забивать стало резко некому, а на флангах стало меньше скорости (крайние защитники ходят пешком, визуально это выглядит очень плачевно). Не факт, что Пономаренко и Редушко вернутся на эту игру.

Не в оптимальной форме и Бражко, поэтому центр поля с тоже стоячим Шапаренко (удивительно, как он умудряется попадать в основу), который должен быть мозговым центром, выглядит неубедительно. Прямо какое-то отрицательное бинго – до проблем в нападении, полузащите и защите не хватает только проблем на воротах, но там Нещерет держит уровень.

Может приблизиться к рекорду Андрей Ярмоленко, о котором начинает появляться все больше слухов, что он не будет заканчивать карьеру, пока не побьет этот рекорд.

Колос

После того, как в «Колос» вернулся Руслан Костышин, первое, что он сделал, это начал налаживать физическую подготовку. И справился с этим отлично, команда прекрасно бежит, а в нашем чемпионате это является важным фактором.

Коваловцы не проиграют уже восемь матчей подряд, в частности, четыре последних игры они выиграли и хотят одержать историческую для себя пятую победу подряд. В последний раз команда Костышина проигрывала еще в марте, когда неожиданно была разгромлена «Эпицентр» 0:4.

Конечно, в этом сезоне защита ковалевцев не является такой железобетонной, как мы привыкли видеть в прошлых сезонах (тогда были беда в нападении и бетон в защите), но 21 пропущенный – это солидно, меньше только у «Шахтера», ЛНЗ и «Металлиста 1925».

Статистика встреч

Всего сыграно 15 матчей: +7=6-2, разница мячей 32:10. В первом круге сильнее был «Колос» (2:1).

Ориентировочные составы

«Динамо»: Нещерет – Караваев, Михавко, Захарченко, Вивчаренко – Шапаренко, Михайленко – Ярмоленко, Буяльский, Волошин – Герреро

«Колос»: Пахолюк – Понедельник, Козик, Бурда, Цуриков -Теллес, Гагнидзе – Кане, Ррапай, Салабай – Тахири

Прогноз на противостояние

В настоящем состоянии столичная команда заметно истощена, но все же предположим, что она наскребет ресурсов, чтобы одержать победу.

