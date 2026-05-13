13.05.2026 15:30 – 51’ 2 : 0
Украина. Премьер лига13 мая 2026, 16:05 | Обновлено 13 мая 2026, 16:40
715
0
Динамо – Колос. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Фрагменты матча УПЛ
13 мая 2026, 16:05 | Обновлено 13 мая 2026, 16:40
715
0
13 мая в 15:30 начнется матч чемпионата Украины между Динамо и Колосом в рамках 28 тура УПЛ.
В турнирной таблице киевляне набрали 48 очков и находятся на четвертой позиции, тогда как Колос имеет 46 пунктов.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
В новости будут появляться видео голов и обзор матча.
Чемпионат Украины. 28-й тур
Динамо – Колос 2:0
Голы: Михавко, 8, Ярмоленко, 13 (с пен)
События матча
13’
ГОЛ ! С пенальти забил Андрей Ярмоленко (Динамо Киев).
9’
ГОЛ ! Мяч забил Тарас Михавко (Динамо Киев), асcист Виталий Буяльский.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 13 мая 2026, 16:25 2
Мичел настроен на победу на своем поле
Футбол | 13 мая 2026, 07:37 47
Киевский клуб может сэкономить на выплате бонусов за Бленуце
Футбол | 13.05.2026, 04:27
Футбол | 12.05.2026, 20:14
Футбол | 13.05.2026, 09:03
Комментарии 0
Популярные новости
13.05.2026, 08:59
13.05.2026, 09:29 7
12.05.2026, 22:27 6
12.05.2026, 13:30 54
12.05.2026, 04:10 67
12.05.2026, 09:15 16
11.05.2026, 17:13 1
12.05.2026, 15:43 11