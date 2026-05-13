Ястремская прошла в 1/4 финала турнира WTA 125 в Парме, одолев 98-ю ракетку
Даяна в двух сетах уверенно переиграла Ханне Вандевинкель в матче второго раунда
Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 52) вышла в четвертьфинал грунтового турнира WTA 125 в Парме, Италия.
Во втором раунде украинка в двух сетах одержала убедительную победу над 98-й ракеткой мира Ханне Вандевинкель (Бельгия). Встреча завершилась за 1 час и 22 минуты.
WTA 125 Парма. Грунт, 1/8 финала
Ханне Вандевинкель (Бельгия) – Даяна Ястремская (Украина) [3] – 3:6, 2:6
Это было первое очное противостояние соперниц.
Следующей соперницей Даяны будет пятая сеяная Солана Сиерра (Аргентина, WTA 72), которой она проиграла 22 апреля в 1/64 финала тысячника в Риме.
На старте соревнований Ястремская разобралась с Викторией Босио. Даяна впервые с января этого года выиграла два матча подряд – тогда она одержала две победы на пятисотнике в Брисбене.
Бельгійка серйозна дівчина. Хоча її успіхи на харді, на грунті вона грає не дуже.