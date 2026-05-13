Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Ястремская прошла в 1/4 финала турнира WTA 125 в Парме, одолев 98-ю ракетку
13 мая 2026, 15:25 | Обновлено 13 мая 2026, 16:05
Ястремская прошла в 1/4 финала турнира WTA 125 в Парме, одолев 98-ю ракетку

Даяна в двух сетах уверенно переиграла Ханне Вандевинкель в матче второго раунда

Getty Images/Global Images Ukraine

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 52) вышла в четвертьфинал грунтового турнира WTA 125 в Парме, Италия.

Во втором раунде украинка в двух сетах одержала убедительную победу над 98-й ракеткой мира Ханне Вандевинкель (Бельгия). Встреча завершилась за 1 час и 22 минуты.

WTA 125 Парма. Грунт, 1/8 финала

Ханне Вандевинкель (Бельгия) – Даяна Ястремская (Украина) [3] – 3:6, 2:6

Это было первое очное противостояние соперниц.

Следующей соперницей Даяны будет пятая сеяная Солана Сиерра (Аргентина, WTA 72), которой она проиграла 22 апреля в 1/64 финала тысячника в Риме.

На старте соревнований Ястремская разобралась с Викторией Босио. Даяна впервые с января этого года выиграла два матча подряд – тогда она одержала две победы на пятисотнике в Брисбене.

Ти диви що робить, ну-ну, дивимось далі, бо поки це не показник
Дещо несподівано. 
Бельгійка серйозна дівчина. Хоча її успіхи на харді, на грунті вона грає не дуже.
Оце гра, просто не замітила суперницю , на рівні.
Може станеться чудо і Даяна, отримавши трохи впевненості, поверниться хоча б на стабільний середній рівень (про ТОП рівень думаю можна вже забути). Але для цього дві перемоги з, м'яко кажучи, не ТОП суперниками звичайно замало. 
Гауфф дожала Андрееву и пробилась в полуфинал турнира WTA 1000 в Риме
Реал определился, за какой клуб будет играть Лунин
ЧМ по хоккею. Тренер сборной Украины назвал задачу на турнир в элите
Мальдера выбрал новый тренерский штаб сборной Украины
Малиновский подписал контракт с новым клубом. Известна его зарплата
Киевское Динамо отказалось от 15 футболистов
Большой шок! Ломаченко принял решение, которого никто не ожидал
Без сенсации. Определена соперница Свитолиной в 1/4 финала WTA 1000 в Риме
