Ястремская на двух тай-брейках уступила 88-й ракетке на тысячнике в Мадриде
Даяна не сумела справиться с Соланой Сиеррой в первом раунде супертурнира в Испании
Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 49) завершила выступления на грунтовом турнире WTA 1000 в Мадриде, Испания.
В первом раунде украинка в двух сетах проиграла Солане Сиерре (Аргентина, WTA 88).
WTA 1000 Мадрид. Грунт, 1/64 финала
Даяна Ястремская (Украина) – Солана Сиерра (Аргентина) – 6:7 (10:12), 6:7 (8:10)
В первой партии Даяна вела 4:1 (40:0) на подаче и имела сетбол на приеме в восьмом гейме при счете 5:2. На тай-брейке первого сета украинка не реализовала четыре сет-поинта.
Во второй партии Ястремская дважды не подала на сет (при 5:4 и 6:5), а на тай-брейке упустила один сет-поинт.
Ястремская провела второе очное противостояние против Сиерры. Следующей соперницей Соланы будет Магдалена Френх.
Даяна в шестой раз выступила на тысячнике в Мадриде. Ее лучшим результатом является стадия 1/16 финала в 2022 и 2024 годах.
Ястремская проиграла третий из пяти матчей на грунте в 2026 году.
Поединок 1/64 финала состоится 22 апреля в 13:30 по Киеву
Найгірша українська тенісистка на сьогоднішній день. Просто якийсь жах. Кому вона тільки не програє. Вали в другу сотню і там грай в кваліфікації в свій кайф , і взагалі грай на 75 , 125 - тисячниках , а не лізиш до майстрів.
Касаткіну шкода, хоч зрозуміло, що не могли дві Дар'ї виграти одночасно. Програш Лисенятка дуже засмутив. А цю... та ну її.