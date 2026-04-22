  4. Ястремская на двух тай-брейках уступила 88-й ракетке на тысячнике в Мадриде
22 апреля 2026, 19:26 | Обновлено 22 апреля 2026, 19:43
Даяна не сумела справиться с Соланой Сиеррой в первом раунде супертурнира в Испании

Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремська

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 49) завершила выступления на грунтовом турнире WTA 1000 в Мадриде, Испания.

В первом раунде украинка в двух сетах проиграла Солане Сиерре (Аргентина, WTA 88).

WTA 1000 Мадрид. Грунт, 1/64 финала

Даяна Ястремская (Украина) – Солана Сиерра (Аргентина) – 6:7 (10:12), 6:7 (8:10)

В первой партии Даяна вела 4:1 (40:0) на подаче и имела сетбол на приеме в восьмом гейме при счете 5:2. На тай-брейке первого сета украинка не реализовала четыре сет-поинта.

Во второй партии Ястремская дважды не подала на сет (при 5:4 и 6:5), а на тай-брейке упустила один сет-поинт.

Ястремская провела второе очное противостояние против Сиерры. Следующей соперницей Соланы будет Магдалена Френх.

Даяна в шестой раз выступила на тысячнике в Мадриде. Ее лучшим результатом является стадия 1/16 финала в 2022 и 2024 годах.

Ястремская проиграла третий из пяти матчей на грунте в 2026 году.

Найбільш шкода в цій історії, що найлегша частина сітки , де до четвертьфіналу взагалі серйозні суперниці не проглядаються, дісталася найтупішій українській гравчині. Не хочу, щоб це прозвучало як якась грубість та образа , бо особисто мене Даяна ніяк не зачіпає. Це просто опис того примітивного тенісу, який Даяна грає. Бити з кожного м'яча плоским на грунті, навіть Мадридському , це жах на який без сліз не глянеш. Мабуть тільки удачі Даяні в тому , щоб знайти свою гру вже накінець в цьому сезоні.
Жах. Теперішній рівень гри - кінець першої сотні, якщо не початок другої. Яким місцем вона за півсотні тримається, невідомо.
На кого, на кого, а на цю взагалі якось пох... Хай би вже завершувала кар"єру і не мучила ні себе, ні нас...
Відмучились. Глядачі.
"Гойдалки" продовжуються. 
нічого нового. нащо їй той теніс? пляжі і вечірки кличуть!
Ястремська стрімко котиться вниз......Таке враження що в голові не теніс,а хлопці...
Програла  прогнозовано .Даяна  грає  для особливого задоволення .Підсумок не важливий для неє .Друга сотня  та  аматорський теніс .
Їй хтось може сказати , що вона абсолютно пустоголова! 
Найгірша українська тенісистка на сьогоднішній день. Просто якийсь жах. Кому вона тільки не програє. Вали в другу сотню і там грай в кваліфікації в свій кайф , і взагалі грай на 75 , 125 - тисячниках , а не лізиш до майстрів.
Цю не шкода.
Касаткіну шкода, хоч зрозуміло, що не могли дві Дар'ї виграти одночасно. Програш Лисенятка дуже засмутив. А цю... та ну її.
