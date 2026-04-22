Ястремская на двух тай-брейках уступила 88-й ракетке на тысячнике в Мадриде

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 49) завершила выступления на грунтовом турнире WTA 1000 в Мадриде, Испания.

В первом раунде украинка в двух сетах проиграла Солане Сиерре (Аргентина, WTA 88).

WTA 1000 Мадрид. Грунт, 1/64 финала

Даяна Ястремская (Украина) – Солана Сиерра (Аргентина) – 6:7 (10:12), 6:7 (8:10)

В первой партии Даяна вела 4:1 (40:0) на подаче и имела сетбол на приеме в восьмом гейме при счете 5:2. На тай-брейке первого сета украинка не реализовала четыре сет-поинта.

Во второй партии Ястремская дважды не подала на сет (при 5:4 и 6:5), а на тай-брейке упустила один сет-поинт.

Ястремская провела второе очное противостояние против Сиерры. Следующей соперницей Соланы будет Магдалена Френх.

Даяна в шестой раз выступила на тысячнике в Мадриде. Ее лучшим результатом является стадия 1/16 финала в 2022 и 2024 годах.

Ястремская проиграла третий из пяти матчей на грунте в 2026 году.