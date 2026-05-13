  4. Ман Сити разгромил Кристал Пэлас и приблизился к Арсеналу в гонке АПЛ
Чемпионат Англии
Манчестер Сити
13.05.2026 22:00 – FT 3 : 0
Кристал Пэлас
Англия
13 мая 2026, 23:55 | Обновлено 14 мая 2026, 00:33
Ман Сити разгромил Кристал Пэлас и приблизился к Арсеналу в гонке АПЛ

Голы у горожан забили Антуан Семеньо, Омар Мармуш, Савиньо

Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 13 мая состоялся перенесенный матч 31-го тура Английской Премьер-лиги.

Манчестер Сити и Кристал Пэлас играют на стадионе Этихад в Манчестере.

Хозяева поля забили первый гол в ворота Кристал Пэлас на 32-й минуте (1:0). После отличного паса пяткой от Фила Фодена Антуан Семеньо открыл счет для Ман Сити.

Второй гол был забит на 40-й минуте. Второй ассист сделал Фил Фоден, и Омар Мармуш удвоил перевес Ман Сити (2:0). Точку в матче поставил Савиньо на 84-й минуте (3:0).

Ман Сити разгромил Кристал Пєлас (3:0) и приблизился к Арсеналу в АПЛ, отставание составляет два очка за два тура до конца.

Топ-5 АПЛ: Арсенал (79 очков), Ман Сити (77), Ман Юнайтед (65), Ливерпуль, Астон Вилла (по 59).

Матчи Арсенала: Бернли (дома, 18 мая), Кристал Пэлас (на выезде, 24 мая).

Матчи Ман Сити: Борнмут (на выезде, 19 мая), Астон Вилла (дома, 24 мая).

АПЛ. 31-й тур, 13 мая 2026

Манчестер Сити – Кристал Пэлас – 3:0

Голы: Семеньо, 32, Фоден, 40, Савиньо, 84

Манчестер Сити: Доннарумма, Нунеш (Аке, 58), Хусанов, Гехи, Гвардиол (Доку, 58), Фоден (Стоунз, 82), Бернарду Силва (Ковачич, 79), Савиньо, Аит-Нури, Семеньо, Мармуш (Шерки, 79).

Кристал Пэлас: Хендерсон, Муньос (Клайн, 82), Ричардс, Лакруа, Канво, Митчелл, Джонсон (Камада, 75), Хьюз (Уортон, 60), Лерма, Пино (Сарр, 60), Матета (Ларсен, 60).

Видео голов и обзор матча

Турнирная таблица АПЛ

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Арсенал 36 24 7 5 68 - 26 18.05.26 22:00 Арсенал - Бёрнли10.05.26 Вест Хэм 0:1 Арсенал02.05.26 Арсенал 3:0 Фулхэм25.04.26 Арсенал 1:0 Ньюкасл19.04.26 Манчестер Сити 2:1 Арсенал11.04.26 Арсенал 1:2 Борнмут 79
2 Манчестер Сити 36 23 8 5 75 - 32 19.05.26 21:30 Борнмут - Манчестер Сити13.05.26 Манчестер Сити 3:0 Кристал Пэлас09.05.26 Манчестер Сити 3:0 Брентфорд04.05.26 Эвертон 3:3 Манчестер Сити22.04.26 Бёрнли 0:1 Манчестер Сити19.04.26 Манчестер Сити 2:1 Арсенал 77
3 Манчестер Юнайтед 36 18 11 7 63 - 48 17.05.26 14:30 Манчестер Юнайтед - Ноттингем Форест09.05.26 Сандерленд 0:0 Манчестер Юнайтед03.05.26 Манчестер Юнайтед 3:2 Ливерпуль27.04.26 Манчестер Юнайтед 2:1 Брентфорд18.04.26 Челси 0:1 Манчестер Юнайтед13.04.26 Манчестер Юнайтед 1:2 Лидс 65
4 Ливерпуль 36 17 8 11 60 - 48 15.05.26 22:00 Астон Вилла - Ливерпуль09.05.26 Ливерпуль 1:1 Челси03.05.26 Манчестер Юнайтед 3:2 Ливерпуль25.04.26 Ливерпуль 3:1 Кристал Пэлас19.04.26 Эвертон 1:2 Ливерпуль11.04.26 Ливерпуль 2:0 Фулхэм 59
5 Астон Вилла 36 17 8 11 50 - 46 15.05.26 22:00 Астон Вилла - Ливерпуль10.05.26 Бёрнли 2:2 Астон Вилла03.05.26 Астон Вилла 1:2 Тоттенхэм25.04.26 Фулхэм 1:0 Астон Вилла19.04.26 Астон Вилла 4:3 Сандерленд12.04.26 Ноттингем Форест 1:1 Астон Вилла 59
6 Борнмут 36 13 16 7 56 - 52 19.05.26 21:30 Борнмут - Манчестер Сити09.05.26 Фулхэм 0:1 Борнмут03.05.26 Борнмут 3:0 Кристал Пэлас22.04.26 Борнмут 2:2 Лидс18.04.26 Ньюкасл 1:2 Борнмут11.04.26 Арсенал 1:2 Борнмут 55
7 Брайтон 36 14 11 11 52 - 42 17.05.26 17:00 Лидс - Брайтон09.05.26 Брайтон 3:0 Вулверхэмптон02.05.26 Ньюкасл 3:1 Брайтон21.04.26 Брайтон 3:0 Челси18.04.26 Тоттенхэм 2:2 Брайтон11.04.26 Бёрнли 0:2 Брайтон 53
8 Брентфорд 36 14 9 13 52 - 49 17.05.26 17:00 Брентфорд - Кристал Пэлас09.05.26 Манчестер Сити 3:0 Брентфорд02.05.26 Брентфорд 3:0 Вест Хэм27.04.26 Манчестер Юнайтед 2:1 Брентфорд18.04.26 Брентфорд 0:0 Фулхэм11.04.26 Брентфорд 2:2 Эвертон 51
9 Челси 36 13 10 13 55 - 49 19.05.26 22:15 Челси - Тоттенхэм09.05.26 Ливерпуль 1:1 Челси04.05.26 Челси 1:3 Ноттингем Форест21.04.26 Брайтон 3:0 Челси18.04.26 Челси 0:1 Манчестер Юнайтед12.04.26 Челси 0:3 Манчестер Сити 49
10 Эвертон 36 13 10 13 46 - 46 17.05.26 17:00 Эвертон - Сандерленд10.05.26 Кристал Пэлас 2:2 Эвертон04.05.26 Эвертон 3:3 Манчестер Сити25.04.26 Вест Хэм 2:1 Эвертон19.04.26 Эвертон 1:2 Ливерпуль11.04.26 Брентфорд 2:2 Эвертон 49
11 Фулхэм 36 14 6 16 44 - 50 17.05.26 17:00 Вулверхэмптон - Фулхэм09.05.26 Фулхэм 0:1 Борнмут02.05.26 Арсенал 3:0 Фулхэм25.04.26 Фулхэм 1:0 Астон Вилла18.04.26 Брентфорд 0:0 Фулхэм11.04.26 Ливерпуль 2:0 Фулхэм 48
12 Сандерленд 36 12 12 12 37 - 46 17.05.26 17:00 Эвертон - Сандерленд09.05.26 Сандерленд 0:0 Манчестер Юнайтед02.05.26 Вулверхэмптон 1:1 Сандерленд24.04.26 Сандерленд 0:5 Ноттингем Форест19.04.26 Астон Вилла 4:3 Сандерленд12.04.26 Сандерленд 1:0 Тоттенхэм 48
13 Ньюкасл 36 13 7 16 50 - 52 17.05.26 19:30 Ньюкасл - Вест Хэм10.05.26 Ноттингем Форест 1:1 Ньюкасл02.05.26 Ньюкасл 3:1 Брайтон25.04.26 Арсенал 1:0 Ньюкасл18.04.26 Ньюкасл 1:2 Борнмут12.04.26 Кристал Пэлас 2:1 Ньюкасл 46
14 Лидс 36 10 14 12 48 - 53 17.05.26 17:00 Лидс - Брайтон11.05.26 Тоттенхэм 1:1 Лидс01.05.26 Лидс 3:1 Бёрнли22.04.26 Борнмут 2:2 Лидс18.04.26 Лидс 3:0 Вулверхэмптон13.04.26 Манчестер Юнайтед 1:2 Лидс 44
15 Кристал Пэлас 36 11 11 14 38 - 47 17.05.26 17:00 Брентфорд - Кристал Пэлас13.05.26 Манчестер Сити 3:0 Кристал Пэлас10.05.26 Кристал Пэлас 2:2 Эвертон03.05.26 Борнмут 3:0 Кристал Пэлас25.04.26 Ливерпуль 3:1 Кристал Пэлас20.04.26 Кристал Пэлас 0:0 Вест Хэм 44
16 Ноттингем Форест 36 11 10 15 45 - 47 17.05.26 14:30 Манчестер Юнайтед - Ноттингем Форест10.05.26 Ноттингем Форест 1:1 Ньюкасл04.05.26 Челси 1:3 Ноттингем Форест24.04.26 Сандерленд 0:5 Ноттингем Форест19.04.26 Ноттингем Форест 4:1 Бёрнли12.04.26 Ноттингем Форест 1:1 Астон Вилла 43
17 Тоттенхэм 36 9 11 16 46 - 55 19.05.26 22:15 Челси - Тоттенхэм11.05.26 Тоттенхэм 1:1 Лидс03.05.26 Астон Вилла 1:2 Тоттенхэм25.04.26 Вулверхэмптон 0:1 Тоттенхэм18.04.26 Тоттенхэм 2:2 Брайтон12.04.26 Сандерленд 1:0 Тоттенхэм 38
18 Вест Хэм 36 9 9 18 42 - 62 17.05.26 19:30 Ньюкасл - Вест Хэм10.05.26 Вест Хэм 0:1 Арсенал02.05.26 Брентфорд 3:0 Вест Хэм25.04.26 Вест Хэм 2:1 Эвертон20.04.26 Кристал Пэлас 0:0 Вест Хэм10.04.26 Вест Хэм 4:0 Вулверхэмптон 36
19 Бёрнли 36 4 9 23 37 - 73 18.05.26 22:00 Арсенал - Бёрнли10.05.26 Бёрнли 2:2 Астон Вилла01.05.26 Лидс 3:1 Бёрнли22.04.26 Бёрнли 0:1 Манчестер Сити19.04.26 Ноттингем Форест 4:1 Бёрнли11.04.26 Бёрнли 0:2 Брайтон 21
20 Вулверхэмптон 36 3 9 24 25 - 66 17.05.26 17:00 Вулверхэмптон - Фулхэм09.05.26 Брайтон 3:0 Вулверхэмптон02.05.26 Вулверхэмптон 1:1 Сандерленд25.04.26 Вулверхэмптон 0:1 Тоттенхэм18.04.26 Лидс 3:0 Вулверхэмптон10.04.26 Вест Хэм 4:0 Вулверхэмптон 18
84’
ГОЛ ! Мяч забил Савио (Манчестер Сити), асcист Райан Шерки.
40’
ГОЛ ! Мяч забил Омар Мармуш (Манчестер Сити), асcист Фил Фоден.
32’
ГОЛ ! Мяч забил Антуан Семеньо (Манчестер Сити), асcист Фил Фоден.
