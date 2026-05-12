В среду, 13 мая, состоится перенесенный поединок 31-го тура чемпионата Англии между «Манчестер Сити» и «Кристалл Пэлас». По киевскому времени игра начнется в 22:00.



Манчестер Сити



Коллектив Пепа Гвардиолы проводит неплохой сезон и до сих пор борется за чемпионство Англии. После 35 туров Премьер-лиги на балансе «горожан» уже 74 балла, что пока позволяют им находиться на 2-м месте турнирной таблицы. Лидер, Арсенал, вырвался вперед уже на 5 баллов, однако он сыграл на 1 матч больше. До этого «Манчестер Сити» обыграл «канониров» в финале Кубка лиги.



В Кубке Англии коллектив также дошел до финала, где скоро встретится с лондонским «Челси». Однако в Лиге чемпионов англичане не поразили, вылетев на стадии 1/8 финала после поражения против «Реала» с общим счетом 5:1.



Кристал Пэлас



На внутренней арене особых достижений коллектив в этом сезоне не получил. После 35 туров Премьер-лиги на его балансе есть только 44 балла, что позволяет ему находиться на 15-й строчке общего зачета. И от зоны вылета, и от топ-7 клуб отделяет уже 8 зачетных пунктов. В Кубке Англии лондонцы оконфузились, вылетев на стадии 1/32 финала от полупрофессионального «Максфилда» с 5-го по силе дивизиона.



Однако в Лиге конференций англичане идут очень уверенно – в плей-офф коллектив уже выбил «Зринские», «АЭК Ларнака», «Фиорентину» и донецкий «Шахтер», благодаря чему и квалифицировался в финал. Там клуб ждет противостояние с «Райо Вальекано».



Личные встречи



В последних 5-х играх между клубами ощутимое преимущество имеет «Манчестер Сити». На балансе команды есть 3 победы, 1 матч завершился вничью, а еще 1 раз победу праздновал «Кристалл Пэлас».



Интересные факты

Беспроигрышная серия «Манчестер Сити» длится уже 8 матчей подряд. На балансе команды 7 побед и 1 ничья.

В 6/7 предыдущих матчах «Манчестер Сити» было забито более 2.5 гола.

«Кристал Пэлас» победил только в 1/6 предыдущих выездных матчах в Премьер-лиге.

