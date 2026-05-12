Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Манчестер Сити – Кристал Пэлас. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Чемпионат Англии
Манчестер Сити
13.05.2026 22:00 - : -
Кристал Пэлас
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
12 мая 2026, 21:01 | Обновлено 12 мая 2026, 21:42
45
0

Манчестер Сити – Кристал Пэлас. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Матч начнется 13 мая в 22:00 по Киеву

12 мая 2026, 21:01 | Обновлено 12 мая 2026, 21:42
45
0
Манчестер Сити – Кристал Пэлас. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
ФК Манчестер Сити

В среду, 13 мая, состоится перенесенный поединок 31-го тура чемпионата Англии между «Манчестер Сити» и «Кристалл Пэлас». По киевскому времени игра начнется в 22:00.

Манчестер Сити

Коллектив Пепа Гвардиолы проводит неплохой сезон и до сих пор борется за чемпионство Англии. После 35 туров Премьер-лиги на балансе «горожан» уже 74 балла, что пока позволяют им находиться на 2-м месте турнирной таблицы. Лидер, Арсенал, вырвался вперед уже на 5 баллов, однако он сыграл на 1 матч больше. До этого «Манчестер Сити» обыграл «канониров» в финале Кубка лиги.

В Кубке Англии коллектив также дошел до финала, где скоро встретится с лондонским «Челси». Однако в Лиге чемпионов англичане не поразили, вылетев на стадии 1/8 финала после поражения против «Реала» с общим счетом 5:1.

Кристал Пэлас

На внутренней арене особых достижений коллектив в этом сезоне не получил. После 35 туров Премьер-лиги на его балансе есть только 44 балла, что позволяет ему находиться на 15-й строчке общего зачета. И от зоны вылета, и от топ-7 клуб отделяет уже 8 зачетных пунктов. В Кубке Англии лондонцы оконфузились, вылетев на стадии 1/32 финала от полупрофессионального «Максфилда» с 5-го по силе дивизиона.

Однако в Лиге конференций англичане идут очень уверенно – в плей-офф коллектив уже выбил «Зринские», «АЭК Ларнака», «Фиорентину» и донецкий «Шахтер», благодаря чему и квалифицировался в финал. Там клуб ждет противостояние с «Райо Вальекано».

Личные встречи

В последних 5-х играх между клубами ощутимое преимущество имеет «Манчестер Сити». На балансе команды есть 3 победы, 1 матч завершился вничью, а еще 1 раз победу праздновал «Кристалл Пэлас».

Интересные факты

  • Беспроигрышная серия «Манчестер Сити» длится уже 8 матчей подряд. На балансе команды 7 побед и 1 ничья.
  • В 6/7 предыдущих матчах «Манчестер Сити» было забито более 2.5 гола.
  • «Кристал Пэлас» победил только в 1/6 предыдущих выездных матчах в Премьер-лиге.

Прогноз Sport.ua: тотал более 3 с коэффициентом 1.6 по линии БК betking.

Прогноз Sport.ua
Манчестер Сити
13 мая 2026 -
22:00
Кристал Пэлас
Тотал больше 3 1.6 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
УЕФА наказал Шахтер частичным закрытием стадиона и штрафом в 34 тысячи евро
Пропустит финал ЛЧ. Арсенал потерял важного игрока до конца сезона
Галатасарай нацелен на Ван Дейка, но есть одна проблема
Манчестер Сити Кристал Пэлас прогнозы прогнозы на футбол чемпионат Англии по футболу
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Барселона приняла решение после скандального заявления Флорентино Переса
Футбол | 12 мая 2026, 22:25 0
Барселона приняла решение после скандального заявления Флорентино Переса
Барселона приняла решение после скандального заявления Флорентино Переса

Каталонский клуб готов к юридическим действиям

Легенда Шахтера: «Этого игрока продадут за 200, а то и 300 миллионов»
Футбол | 12 мая 2026, 20:14 59
Легенда Шахтера: «Этого игрока продадут за 200, а то и 300 миллионов»
Легенда Шахтера: «Этого игрока продадут за 200, а то и 300 миллионов»

Виктор Грачев расхвалил Алиссона Сантану

Таблица коэффициентов 2027. Бонус для Шахтера: Украина поднялась на 2 места
Футбол | 12.05.2026, 06:23
Таблица коэффициентов 2027. Бонус для Шахтера: Украина поднялась на 2 места
Таблица коэффициентов 2027. Бонус для Шахтера: Украина поднялась на 2 места
Известна зарплата Мальдеры в сборной Украины. Огромная разница с Ребровым
Футбол | 12.05.2026, 04:10
Известна зарплата Мальдеры в сборной Украины. Огромная разница с Ребровым
Известна зарплата Мальдеры в сборной Украины. Огромная разница с Ребровым
Киевское Динамо отказалось от 15 футболистов
Футбол | 12.05.2026, 07:36
Киевское Динамо отказалось от 15 футболистов
Киевское Динамо отказалось от 15 футболистов
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Форвард Динамо Пономаренко выбрал клуб, в котором продолжит карьеру
Форвард Динамо Пономаренко выбрал клуб, в котором продолжит карьеру
12.05.2026, 10:31 17
Футбол
Знаменитый украинский боксер завершил карьеру и стал депутатом
Знаменитый украинский боксер завершил карьеру и стал депутатом
11.05.2026, 02:41 6
Бокс
Усик выбрал себе нового соперника после Верховена
Усик выбрал себе нового соперника после Верховена
11.05.2026, 08:09 7
Бокс
Ищем Product Manager для развития новых продуктов
Ищем Product Manager для развития новых продуктов
12.05.2026, 15:22
Футбол
Реал определился, за какой клуб будет играть Лунин
Реал определился, за какой клуб будет играть Лунин
12.05.2026, 07:08 25
Футбол
Сборная Украины вышла в элиту ЧМ по хоккею. Как это получилось и что дальше
Сборная Украины вышла в элиту ЧМ по хоккею. Как это получилось и что дальше
12.05.2026, 13:30 53
Хоккей
Костюк выступил с требованием к Суркису после чемпионства Шахтера
Костюк выступил с требованием к Суркису после чемпионства Шахтера
11.05.2026, 08:32 29
Футбол
Отец Дюбуа принял решение по поводу Усика после выдающейся победы
Отец Дюбуа принял решение по поводу Усика после выдающейся победы
11.05.2026, 07:46 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем