Чемпионат Англии
Манчестер Сити
13.05.2026 22:00 – FT 3 : 0
Кристал Пэлас
Англия
13 мая 2026, 23:58 | Обновлено 14 мая 2026, 00:31
Манчестер Сити – Кристал Пэлас – 3:0. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор перенесенной игры 31-го тура Английской Премьер-лиги

Getty Images/Global Images Ukraine

13 мая в 22:00 состоялся перенесенный матч 31-го тура Английской Премьер-лиги.

Манчестер Сити переиграл Кристал Пэлас (3:0) на стадионе Этихад в Манчестере.

Голы у горожан забили Антуан Семеньо, Омар Мармуш, Савиньо. Два ассиста сделал Фил Фоден.

Топ-5 АПЛ: Арсенал (79 очков), Ман Сити (77), Ман Юнайтед (65), Ливерпуль, Астон Вилла (по 59).

АПЛ. 31-й тур, 13 мая 2026

Манчестер Сити – Кристал Пэлас – 3:0

Голы: Семеньо, 32, Фоден, 40, Савиньо, 84

Видео голов и обзор матча

События матча

84’
ГОЛ ! Мяч забил Савио (Манчестер Сити), асcист Райан Шерки.
40’
ГОЛ ! Мяч забил Омар Мармуш (Манчестер Сити), асcист Фил Фоден.
32’
ГОЛ ! Мяч забил Антуан Семеньо (Манчестер Сити), асcист Фил Фоден.
