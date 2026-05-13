Стародубцева разгромила 73-ю ракетку в 1/8 финала турнира WTA 125 в Париже

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 57) вышла в четвертьфинал грунтового турнира WTA 125 в Париже, Франция.

Во втором раунде украинка в двух сетах разгромила представительницу Китая Чжан Шуай (WTA 73) за 1 час и 5 минут.

WTA 125 Париж. Грунт, 1/8 финала

Чжан Шуай (Китай) – Юлия Стародубцева (Украина) [7] – 2:6, 1:6

Стародубцева провела второе очное противостояние против Чжан Шуай. 31 марта 2026 года Юлия справилась с китаянкой на старте пятисотника в Чарльстоне.

Стародубцева в Париже одолела и Тайлу Престон. Ее следующей оппоненткой будет либо четвертая сеяная Эмма Наварро (США, WTA 35), либо Кэти Волынец (США, WTA 104).

13 мая свой поединок второго круга также провела украинка Вероника Подрез – поражение Юлии Путинцевой. В парном разряде столичных французских соревнований продолжает выступления Людмила Киченок, которая вместе с Дезире Кравчик выиграла стартовый матч у Го Ханьюй и Кристины Младенович.