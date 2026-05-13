Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Стародубцева разгромила 73-ю ракетку в 1/8 финала турнира WTA 125 в Париже
13 мая 2026, 14:27 | Обновлено 13 мая 2026, 14:33
Стародубцева разгромила 73-ю ракетку в 1/8 финала турнира WTA 125 в Париже

Юлия уверенно переиграла Чжан Шуай в матче второго раунда соревнований во Франции

Getty Images/Global Images Ukraine. Юлия Стародубцева

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 57) вышла в четвертьфинал грунтового турнира WTA 125 в Париже, Франция.

Во втором раунде украинка в двух сетах разгромила представительницу Китая Чжан Шуай (WTA 73) за 1 час и 5 минут.

WTA 125 Париж. Грунт, 1/8 финала

Чжан Шуай (Китай) – Юлия Стародубцева (Украина) [7] – 2:6, 1:6

Стародубцева провела второе очное противостояние против Чжан Шуай. 31 марта 2026 года Юлия справилась с китаянкой на старте пятисотника в Чарльстоне.

Стародубцева в Париже одолела и Тайлу Престон. Ее следующей оппоненткой будет либо четвертая сеяная Эмма Наварро (США, WTA 35), либо Кэти Волынец (США, WTA 104).

13 мая свой поединок второго круга также провела украинка Вероника Подрез – поражение Юлии Путинцевой. В парном разряде столичных французских соревнований продолжает выступления Людмила Киченок, которая вместе с Дезире Кравчик выиграла стартовый матч у Го Ханьюй и Кристины Младенович.

Малиновский подписал контракт с новым клубом. Известна его зарплата
Молодець!Сподіваюся відновить впевненость у своїх силах!Так тримати й надалі!
Костюк выступил с требованием к Суркису после чемпионства Шахтера
Реал определился, за какой клуб будет играть Лунин
Новый бой Усика, который соберет стадион. Боксер выполнит желание Турки
Свитолина одолела лаки-лузера и вышла в четвертьфинал супертурнира в Риме
Турки Аль-Шейх решил организовать один из крупнейших боев в боксе
Без сенсации. Определена соперница Свитолиной в 1/4 финала WTA 1000 в Риме
Решение принято. Вратарь Реала отправляется играть на Ближний Восток
Форвард Динамо Пономаренко выбрал клуб, в котором продолжит карьеру
