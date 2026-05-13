Старт в Париже. Людмила Киченок выиграла первый парный матч за два месяца

Украинская теннисистка Людмила Киченок выиграла стартовый матч парного разряда грунтового турнира WTA 125 в Париже, Франция.

В первом раунде украинка и ее напарница Дезире Кравчик (США) на супертай-брейке вырвали победу у тандема Го Ханьюй (Китай) / Кристина Младенович (Франция). Встреча завершилась за 1 час и 39 минут.

WTA 125 Париж. Пары. Грунт, 1/4 финала

Людмила Киченок (Украина) / Дезире Кравчик (США) [1] – Го Ханьюй (Китай) / Кристина Младенович (Франция) – 1:6, 7:6 (7:4), [10:7]

Во второй партии Людмила и Дезире отыграли подачу на матч в 12-м гейме.

Киченок и Кравчик прервали лузстрик из пяти поединков. В последний раз они побеждали 6 марта, когда одолели Терезу Михаликову и Оливию Николлс в первом круге Индиан-Уэллс.

В полуфинале соревнований в Париже Людмила и Дезире поборются либо против Ульрикке Эйкери и Мию Като, либо против Янь Сяонань и Сюй Ифань.