  4. Старт в Париже. Людмила Киченок выиграла первый парный матч за два месяца
Старт в Париже. Людмила Киченок выиграла первый парный матч за два месяца

Украинка вместе с Дезире Кравчик в трех сетах одолела Го Ханьюй и Кристину Младенович

Getty Images/Global Images Ukraine. Дезире Кравчик и Людмила Киченок

Украинская теннисистка Людмила Киченок выиграла стартовый матч парного разряда грунтового турнира WTA 125 в Париже, Франция.

В первом раунде украинка и ее напарница Дезире Кравчик (США) на супертай-брейке вырвали победу у тандема Го Ханьюй (Китай) / Кристина Младенович (Франция). Встреча завершилась за 1 час и 39 минут.

WTA 125 Париж. Пары. Грунт, 1/4 финала

Людмила Киченок (Украина) / Дезире Кравчик (США) [1] – Го Ханьюй (Китай) / Кристина Младенович (Франция) – 1:6, 7:6 (7:4), [10:7]

Во второй партии Людмила и Дезире отыграли подачу на матч в 12-м гейме.

Киченок и Кравчик прервали лузстрик из пяти поединков. В последний раз они побеждали 6 марта, когда одолели Терезу Михаликову и Оливию Николлс в первом круге Индиан-Уэллс.

В полуфинале соревнований в Париже Людмила и Дезире поборются либо против Ульрикке Эйкери и Мию Като, либо против Янь Сяонань и Сюй Ифань.

Людмила Киченок Дезире Кравчик Го Ханьюй Кристина Младенович WTA Париж
Даниил Агарков
Даниил Агарков
