Подрез покинула турнир WTA 125 в Париже, проиграв матч 1/8 финала

Украинская теннисистка Вероника Подрез (WTA 152) завершила выступления на грунтовом турнире WTA 125 в Париже, столице Франции.

Во втором раунде украинка в двух сетах проиграла представительнице Казахстана Юлии Путинцевой (WTA 77) за 1 час и 10 минут.

WTA 125 Париж. Грунт, 1/8 финала

Юлия Путинцева (Казахстан) – Вероника Подрез (Украина) [Q] – 6:4, 6:0

Это было первое очное противостояние соперниц.

Вероника в столице Франции выиграла два матча, одолев Го Ханьюй и Слоан Стивенс. Путинцева стартовала с победы над Маккартни Кесслер, а далее поборется либо с Диан Парри, либо с Хлоэ Паке.

Украину в Париже продолжит представлять Юлия Стародубцева, которая 13 мая проведет поединок второго круга против Чжан Шуай.