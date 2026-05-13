Подрез покинула турнир WTA 125 в Париже, проиграв матч 1/8 финала
Вероника уступила Юлии Путинцевой во втором круге соревнований в столице Франции
Украинская теннисистка Вероника Подрез (WTA 152) завершила выступления на грунтовом турнире WTA 125 в Париже, столице Франции.
Во втором раунде украинка в двух сетах проиграла представительнице Казахстана Юлии Путинцевой (WTA 77) за 1 час и 10 минут.
WTA 125 Париж. Грунт, 1/8 финала
Юлия Путинцева (Казахстан) – Вероника Подрез (Украина) [Q] – 6:4, 6:0
Это было первое очное противостояние соперниц.
Вероника в столице Франции выиграла два матча, одолев Го Ханьюй и Слоан Стивенс. Путинцева стартовала с победы над Маккартни Кесслер, а далее поборется либо с Диан Парри, либо с Хлоэ Паке.
Украину в Париже продолжит представлять Юлия Стародубцева, которая 13 мая проведет поединок второго круга против Чжан Шуай.
