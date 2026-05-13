  4. Подрез покинула турнир WTA 125 в Париже, проиграв матч 1/8 финала
13 мая 2026, 12:24 | Обновлено 13 мая 2026, 12:28
Подрез покинула турнир WTA 125 в Париже, проиграв матч 1/8 финала

Вероника уступила Юлии Путинцевой во втором круге соревнований в столице Франции

Instagram. Вероника Подрез

Украинская теннисистка Вероника Подрез (WTA 152) завершила выступления на грунтовом турнире WTA 125 в Париже, столице Франции.

Во втором раунде украинка в двух сетах проиграла представительнице Казахстана Юлии Путинцевой (WTA 77) за 1 час и 10 минут.

WTA 125 Париж. Грунт, 1/8 финала

Юлия Путинцева (Казахстан) – Вероника Подрез (Украина) [Q] – 6:4, 6:0

Это было первое очное противостояние соперниц.

Вероника в столице Франции выиграла два матча, одолев Го Ханьюй и Слоан Стивенс. Путинцева стартовала с победы над Маккартни Кесслер, а далее поборется либо с Диан Парри, либо с Хлоэ Паке.

Украину в Париже продолжит представлять Юлия Стародубцева, которая 13 мая проведет поединок второго круга против Чжан Шуай.

Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 11–17.05
Нічого, в таких іграх набирається досвід 
На жаль очікувана поразка
Нічим, крім поганого самопочуття, пояснити це неможливо. Не могла ж Ніка раптом розучитися подавати. А у матершинниці навпаки, залітало в корт більше, ніж зазвичай.
дуже прикра поразка! ще й з бубликом і від такої принципової суперниці з таким прізвищем на честь кремілвського диктатора!   
Решение принято. Вратарь Реала отправляется играть на Ближний Восток
