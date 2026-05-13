Выбор лидера. Ярмоленко стоит как следует подумать над будущим в Динамо

Конец сезона – это всегда время для принятия решений. Кадровых, стратегических, индивидуальных – в общем, абсолютно разных, но в каждом случае по-своему важных и существенных. И пускай текущий сезон точно не станет для «Динамо» чрезвычайно успешным, так как даже потенциальная победа в Кубке не способна подсластить тот провал, который случился в национальном чемпионате, однако грядущим летом киевлянам также придется принимать множество решений, от которых во многом и будут зависеть их будущие успехи.

Одно из таких решений напрямую касается карьеры лидера команды последних лет Андрея Ярмоленко. Действующий контракт вингера рассчитан до 30 июня, и пока абсолютно непонятно, будет ли он пролонгирован, либо же Андрей попрощается с карьерой футболиста и решит попробовать себя в другой области, при этом оставшись в профессиональном футболе и не покидая «Динамо».

В прессе уже не первый год судачат о том, что руководство «Динамо» в лице президента клуба Игоря Суркиса видит Ярмоленко новым спортивным директором «бело-синих». До тех пор пока Андрей продолжает играть киевляне не видят смысла брать кого-либо на эту должность в виде своего рода «промежуточного варианта». Более того, якобы Суркис и Ярмоленко уже обо всем договорились в разрезе данного вопроса, но единственное, что остается неизвестным – сроки вступления Андрея в новую должность. И все только из-за одного – в «Динамо» пока не знают и не понимают, когда Ярмоленко закончит играть.

Сам Ярмоленко, который в октябре отпразднует свой 37-й день рождения, уже вряд ли имеет существенные стимулы для того, чтобы продолжать играть в УПЛ. В родном клубе и чемпионате он уже все и всем доказал, причем давно и многократно. И найти какую-либо существенную мотивацию, чтобы продолжать отдавать свое здоровье игре, соревнуясь каждую неделю с куда более молодыми соперниками и конкурируя в команде с новым поколением талантов, – задача крайне непростая для любого ветерана. Многие именно поэтому и «вешают бутсы на гвоздь», не желая дожидаться момента, когда из них, как порой выражаются болельщики и эксперты, «песок посыплется».

Однако один аргумент, который может заставить Ярмоленко продолжить карьеру футболиста и в новом сезоне все-таки существует. В отечественном чемпионате он уже приобрел своего рода ореол непреодолимости, так как об него успело «сломаться» уже немало очень и очень серьезных, по крайней мере по нашим меркам, исполнителей. Речь, как многие уже догадались, идет о рекорде результативности в истории чемпионатов Украины.

Ныне рекордсменом здесь является Максим Шацких. В активе узбецкого легионера, забивавшего за «Динамо», «Арсенал» Киев и «Говерлу», 124 гола и этот показатель вот уже более десяти лет является непревзойденным ни для кого из последователей.

После того, как Шацких завершил карьеру, побить его голевое достижение реально могли два человека – Жуниор Мораес и Евгений Селезнев. Первый демонстрировал очень пристойную результативность и, вероятно, мог бы замахнуться на новый рекорд, если бы не начало полномасштабной фазы российско-украинской войны. После этого натурализованный украинец предпочел уехать на свою историческую родину – Бразилию, – подписав контракт с «Коринтиансом», где вскоре и завершил карьеру.

Что касается Селезнева, то его попытки побить рекорд Шацких уже нашли отражение в народном фанатском фольклоре. Евгений цеплялся фактически за любой шанс, но в «Колосе» и «Минае» – двух последних клубах в его профессиональной карьере, – забить много так и не сумел, и в итоге остановился на показателе в 117 голов.

На счету Ярмоленко ныне уже 121 забитый мяч в чемпионатах Украины. Несложно подсчитать, что для обновления рекорда Максима Шацких Андрею нужно всего четыре гола, и теоретически это вполне может произойти еще в текущем сезоне. До конца чемпионата «Динамо» предстоит сыграть три поединка – против «Колоса», «Полтавы» и «Кудровки». И если в ворота ковалевцев как-то сложно представить себе множество голов от Ярмоленко в частности и «Динамо» в целом, то вот полтавчанам и команде из Черниговской области Андрей вполне может положить нужное количество мячей, если только получит доверие и место на поле от главного тренера Игоря Костюка.

Впрочем, если побить рекорд в текущем сезоне у Ярмоленко не получится, то как судачат в кулуарах, Андрей якобы может остаться в составе «Динамо» и играть до тех пор, пока сделать это у него все-таки выйдет. И здесь, пожалуй, кроется главная проблема, над которой Ярмоленко стоит многократно подумать, прежде чем идти на подобные решения.

Дело в том, что Ярмоленко прямо сейчас – это живая легенда не только для «Динамо», но и для всего украинского футбола. Этот человек прошел выдающийся путь в футболе, успел поиграть за рубежом в топ-лигах, где не потерялся и в целом выглядел вполне нормально, а теперь, в свои 36, все еще «делает разницу» на поле в матчах УПЛ. Однако уже сейчас в глаза бросается тот факт, что физически Андрея не хватает на полные матчи, и быть на поле в роли такого себе «свадебного генерала» вряд ли для него подходит. Здесь негативным примером для Ярмоленко и должен стать кейс Селезнева, который настолько отчаянно цеплялся за рекорды и большинство своих последних мячей забивал уже просто с пенальти, что этим в какой-то степени стал героем мемов среди молодежи – тех, кто не видел и не мог помнить его в лучшие времена.

Великие всегда должны уметь уходить на пике. Так, как сделал Алекс Фергюсон в «Манчестер Юнайтед», или как завершил карьеру игрока Зинедин Зидан – в 34 года в «Реале», не став размениваться на попытки что-либо кому-то еще доказать. Ведь величие оно не в цифрах и в мнимых рекордах, а в памяти людей. Это сегодня исторический рекорд результативности в чемпионатах Украины принадлежит Максиму Шацких. А уже завтра его может побить тот же Андрей Ярмоленко, но через пару лет у него опять поменяется автор. Потому что рекорды для того и существуют, чтобы в какой-то момент их кто-то переписал. И быть вечным рекордсменом, кажется, еще не получалось ни у кого.

Вот и для Андрея Ярмоленко на первый план должно выходить его общее наследие, а не конкретный рекорд, который в историческом плане не способен ему дать и части того, чего он уже достиг. А рисковать авторитетом, в том числе и среди подрастающего поколения, ради мнимых высот – дело такое… Уж лучше пусть нынешние дети запомнят Андрея тем, кто выходил и решал моменты, забивая даже пяткой, как в феерической голевой перестрелке с «Кривбассом», чем тем, кто цеплялся за любой шанс забить – то ли с пенальти, то ли уж хоть как-нибудь, лишь бы добраться до вершины и сковырнуть оттуда Шацких.

И, кажется, что Ярмоленко это сам прекрасно понимает. Именно поэтому он, наверное, попробует сделать все, чтобы добиться своего уже сейчас – в оставшихся матчах текущего сезона. А далее… Конечно, решение за ним. Он может остаться играть в «Динамо», но в статусе футболиста это все будет связано только с одним – пресловутым рекордом, так как больше доказывать в этой команде ему нечего, как бы кто не пытался придумать обратного. Ведь в футболе нет ничего более естественного, чем смена поколений. И обманывать физиологию, делая 37-летнего игрока способным на равных конкурировать в аспекте преодоления нагрузок со, скажем, 21-летним человечество пока еще не научилось, и в ближайшие годы точно не научится.

Другой вопрос, если Ярмоленко хочет поиграть еще просто для души, чтобы получать удовольствие от футбола, но не подвергать свое здоровье чрезмерному риску. Однако в этом случае Андрею вряд ли стоит оставаться в «Динамо». Куда лучше и интереснее выглядел бы вариант с его возвращением в родной Чернигов – туда, где в футболе для него все только начиналось. Тем паче, что одноименный клуб уже неоднократно зазывал Ярмоленко к себе.

Конечно, в украинском футболе не принято, чтобы звезды первой величины заканчивали карьеру в командах низших дивизионов, которые представляют их родные места, но для мировых топ-игроков подобная практика не является чем-то невероятным. Например, легендарный бразилец Ривалдо заканчивал в клубе, откуда в свое время и пошел на повышение, а Лионель Месси уже неоднократно заявлял о желании попрощаться с футболом в родном для него «Ньюэллс Олд Бойз».

И такого рода истории добавляют футболу определенной романтики – того, что порой стоит дороже любых рекордов и делает фигуру футболиста еще более легендарной и запоминающейся на поколения вперед.

В любом случае, сам по себе факт потенциального продления Ярмоленко контракта с «Динамо» именно в качестве футболиста не выглядит таким уж очевидно правильным решением для Андрея. Главное сейчас для него – не разрушить статуса легенды в глазах всех поколений болельщиков и не допустить того, чтобы что-то в негативном плане, пусть даже минимально, сказалось на его репутации. И, надо полагать, Ярмоленко в конце концов примет правильное решение – то, которое позволит ему достичь желаемого и оказаться в исторической иерархии украинских легенд футбола как можно выше. И давайте признавать честно: количество забитых мячей в чемпионате здесь абсолютно второстепенно…