Ярмоленко получил предложение о трансфере, чтобы завоевать трофей
«Чернигов» пригласил украинца
После выхода в полуфинал Кубка Украины клуб «Чернигов» обратился к известному украинскому вингеру Андрею Ярмоленко из «Динамо» Киев.
«Андрей Николаевич, пока не поздно, у вас есть шанс выиграть Кубок Украины. Мы готовы к такому трансферу», – говорится в сообщении клуба.
В полуфинале Кубка Украины соперником «Чернигова» станет «Металлист 1925». Киевское «Динамо» также участвует в турнире и сыграет против черновицкой «Буковины».
Напомним, что Ярмоленко начинал карьеру в черниговской «Десне».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Харьковский клуб спокойно обыграл главного аутсайдера УПЛ
Поединок состоится 19 марта в Кракове, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву