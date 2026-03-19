Ярмоленко получил предложение о трансфере, чтобы завоевать трофей

После выхода в полуфинал Кубка Украины клуб «Чернигов» обратился к известному украинскому вингеру Андрею Ярмоленко из «Динамо» Киев.

«Андрей Николаевич, пока не поздно, у вас есть шанс выиграть Кубок Украины. Мы готовы к такому трансферу», – говорится в сообщении клуба.

В полуфинале Кубка Украины соперником «Чернигова» станет «Металлист 1925». Киевское «Динамо» также участвует в турнире и сыграет против черновицкой «Буковины».

Напомним, что Ярмоленко начинал карьеру в черниговской «Десне».