  4. Ярмоленко получил предложение о трансфере, чтобы завоевать трофей
19 марта 2026, 22:22
Ярмоленко получил предложение о трансфере, чтобы завоевать трофей

«Чернигов» пригласил украинца

ФК Динамо. Андрей Ярмоленко

После выхода в полуфинал Кубка Украины клуб «Чернигов» обратился к известному украинскому вингеру Андрею Ярмоленко из «Динамо» Киев.

«Андрей Николаевич, пока не поздно, у вас есть шанс выиграть Кубок Украины. Мы готовы к такому трансферу», – говорится в сообщении клуба.

В полуфинале Кубка Украины соперником «Чернигова» станет «Металлист 1925». Киевское «Динамо» также участвует в турнире и сыграет против черновицкой «Буковины».

Напомним, что Ярмоленко начинал карьеру в черниговской «Десне».

По теме:
Кауан БАПТИСТЕЛЛА: «Этот момент останется со мной на всю жизнь»
Младен БАРТУЛОВИЧ: «Нельзя было расслабляться»
Шаран отреагировал на слухи о назначении в первую команду Александрии
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Полная доминация. Металлист 1925 не оставил шансов СК Полтаве
Футбол | 19 марта 2026, 19:53 8
Полная доминация. Металлист 1925 не оставил шансов СК Полтаве
Полная доминация. Металлист 1925 не оставил шансов СК Полтаве

Харьковский клуб спокойно обыграл главного аутсайдера УПЛ

Арда Туран выбрал состав Шахтера на ответный матч 1/8 финала ЛК против Леха
Футбол | 19 марта 2026, 20:46 12
Арда Туран выбрал состав Шахтера на ответный матч 1/8 финала ЛК против Леха
Арда Туран выбрал состав Шахтера на ответный матч 1/8 финала ЛК против Леха

Поединок состоится 19 марта в Кракове, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву

После матча Александрия – Динамо клуб уволил главного тренера
Футбол | 19.03.2026, 17:00
После матча Александрия – Динамо клуб уволил главного тренера
После матча Александрия – Динамо клуб уволил главного тренера
Прыжки в высоту на ЧМ. Магучих и Левченко против Австралии. Список участниц
Другие виды | 19.03.2026, 04:55
Прыжки в высоту на ЧМ. Магучих и Левченко против Австралии. Список участниц
Прыжки в высоту на ЧМ. Магучих и Левченко против Австралии. Список участниц
Йовичевич принял решение относительно работы в Карпатах
Футбол | 19.03.2026, 08:45
Йовичевич принял решение относительно работы в Карпатах
Йовичевич принял решение относительно работы в Карпатах
Популярные новости
Защитник сборной Швеции – о матче с Украиной: «Это позорно. Мы в шоке»
Защитник сборной Швеции – о матче с Украиной: «Это позорно. Мы в шоке»
17.03.2026, 19:06 3
Футбол
Команда Усика выступила с официальным заявлением об Уайлдере
Команда Усика выступила с официальным заявлением об Уайлдере
19.03.2026, 09:33
Бокс
ФОТО. Игрок Галатасарая лишился пальца после столкновения с рекламным щитом
ФОТО. Игрок Галатасарая лишился пальца после столкновения с рекламным щитом
19.03.2026, 06:09 2
Футбол
Бывший чемпион: «Усик двигается, как легковес, а его удары – вода»
Бывший чемпион: «Усик двигается, как легковес, а его удары – вода»
18.03.2026, 04:59
Бокс
Динамо узнало соперника. Итоги жеребьевки 1/2 финала Кубка Украины
Динамо узнало соперника. Итоги жеребьевки 1/2 финала Кубка Украины
19.03.2026, 11:10 37
Футбол
Иностранный тренер разнес трансфер украинского форварда: «Он мне не нужен»
Иностранный тренер разнес трансфер украинского форварда: «Он мне не нужен»
18.03.2026, 12:51 20
Футбол
Сетка плей-офф Лиги чемпионов. Определены все пары 1/4 финала
Сетка плей-офф Лиги чемпионов. Определены все пары 1/4 финала
19.03.2026, 06:23 18
Футбол
Источник: Ребров разозлился на звезду и закрыл ему путь в сборную Украины
Источник: Ребров разозлился на звезду и закрыл ему путь в сборную Украины
18.03.2026, 09:58 93
Футбол
