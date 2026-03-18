Тренер Чернигова: «Наш первый полуфинал в истории. Президент хочет Динамо»

Тренер Чернигова Валерий Черный прокомментировал выход команды в полуфинал Кубка Украины – первый в истории клуба.

«Такие эмоции не так часто переживаешь. Мы перед матчем говорили, что хотим подарить болельщикам позитив. Вы знаете, какая ситуация в нашей стране и нашем городе. Мало позитивных эмоций. Благодарен тем, кто приходит на стадион. Полуфинал Кубка Украины – это для нашего города. И хочу поблагодарить нашего президента, который продолжает поддерживать команду. Особенно команду, которая находится около границы».

«Первый в истории полуфинал для Чернигова и области. И у нас 90% игроков – выросли в Чернигове и области. Такое не так часто встретишь».

«Если уже в полуфинале, то будем делать все, чтобы выйти в финал. Кого хочу в соперники? Думаю, президент хочет получить Динамо Киев. Он за них болел. Было бы интересно».

«Но очень сильная и Буковина, сильнейшая в Первой лиге, а также развивается сильно Металлист 1925», – сказал Черный.

Ранее в полуфинал вышли Динамо, Металлист 1925 и Буковина.