Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Тренер Чернигова: «Наш первый полуфинал в истории. Президент хочет Динамо»
18 марта 2026, 16:40 | Обновлено 18 марта 2026, 17:02
Тренер Чернигова: «Наш первый полуфинал в истории. Президент хочет Динамо»

Черный оценил историческое событие

ФК Чернигов

Тренер Чернигова Валерий Черный прокомментировал выход команды в полуфинал Кубка Украины – первый в истории клуба.

«Такие эмоции не так часто переживаешь. Мы перед матчем говорили, что хотим подарить болельщикам позитив. Вы знаете, какая ситуация в нашей стране и нашем городе. Мало позитивных эмоций. Благодарен тем, кто приходит на стадион. Полуфинал Кубка Украины – это для нашего города. И хочу поблагодарить нашего президента, который продолжает поддерживать команду. Особенно команду, которая находится около границы».

«Первый в истории полуфинал для Чернигова и области. И у нас 90% игроков – выросли в Чернигове и области. Такое не так часто встретишь».

«Если уже в полуфинале, то будем делать все, чтобы выйти в финал. Кого хочу в соперники? Думаю, президент хочет получить Динамо Киев. Он за них болел. Было бы интересно».

«Но очень сильная и Буковина, сильнейшая в Первой лиге, а также развивается сильно Металлист 1925», – сказал Черный.

Ранее в полуфинал вышли Динамо, Металлист 1925 и Буковина.

Иван Зинченко Источник: УПЛ-ТВ
REALIST
І ДК вас теж дуже хоче, бо від МХ чи Буко можна влетіти легко!
