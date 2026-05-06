Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Суркис и Ярмоленко – договорились. Принято решение относительно легенды
Украина. Премьер лига
06 мая 2026, 20:42 | Обновлено 06 мая 2026, 20:56
984
1

Суркис и Ярмоленко – договорились. Принято решение относительно легенды

Президент видит в вингере нового спортивного директора клуба

06 мая 2026, 20:42 | Обновлено 06 мая 2026, 20:56
984
1 Comments
Суркис и Ярмоленко – договорились. Принято решение относительно легенды
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Ярмоленко

Вингер киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко может завершить футбольную карьеру по окончании сезона.

Как отметил журналист Виктор Вацко, президент клуба Игорь Суркис видит идеальной кандидатурой на должностьспортидира Ярмоленко, о чем они уже договорились между собой. Никого другого на эту должность в клубе не видят, она в «Динамо» уже сколько лет вакантна.

Ранее сообщалось, что президент киевского клуба Игорь Суркис поручил опытному вингеру Ярмоленко помочь с выбором игрока, который мог бы стать его преемником в команде.

По теме:
Ему посвятили хайлайты. Определен лучший игрок Шахтера в апреле
Стало известно, когда Саленко вернется в состав Зари
Арда ТУРАН: «Шахтер через 2-3 месяца будет играть в Лиге чемпионов»
Андрей Ярмоленко Игорь Суркис Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: Виктор Вацко
Оцените материал
(41)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Тренер Кристал Пэлас признал две тяжелые потери перед матчем с Шахтером
Футбол | 06 мая 2026, 18:08 0
Тренер Кристал Пэлас признал две тяжелые потери перед матчем с Шахтером
Тренер Кристал Пэлас признал две тяжелые потери перед матчем с Шахтером

Гессан и Соса не помогут «орлам» в ответном матче

Полная катастрофа. Появились новые подробности допинг-скандала с Мудриком
Футбол | 06 мая 2026, 07:28 13
Полная катастрофа. Появились новые подробности допинг-скандала с Мудриком
Полная катастрофа. Появились новые подробности допинг-скандала с Мудриком

Украинец мог получать запрещенное вещество систематически

Руководство Украины запретило назначать легендарного тренера в сборную
Футбол | 06.05.2026, 09:06
Руководство Украины запретило назначать легендарного тренера в сборную
Руководство Украины запретило назначать легендарного тренера в сборную
Бавария – ПСЖ. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Лиги чемпионов
Футбол | 06.05.2026, 18:10
Бавария – ПСЖ. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Лиги чемпионов
Бавария – ПСЖ. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Лиги чемпионов
Шахтер арендовал стадион клуба из четвертого дивизиона
Футбол | 05.05.2026, 18:57
Шахтер арендовал стадион клуба из четвертого дивизиона
Шахтер арендовал стадион клуба из четвертого дивизиона
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Це ми вже проходили. Вже один раз дерьмо-ярмо було призначено на цую посаду. Але ж йому бабкі потріьні - на мячах та сіткаї і формі багато не вкрадеш, а де ж задовільняти свої потреби?
Ответить
-5
Популярные новости
Милевский обратился к Блохину. Легенда ответил одним словом
Милевский обратился к Блохину. Легенда ответил одним словом
05.05.2026, 09:11 4
Футбол
ЧМ по хоккею. Сборная Украины в драматичном матче обыграла Францию
ЧМ по хоккею. Сборная Украины в драматичном матче обыграла Францию
05.05.2026, 19:17 71
Хоккей
Драма в Крусибле. В решающем фрейме определен чемпион мира по снукеру
Драма в Крусибле. В решающем фрейме определен чемпион мира по снукеру
05.05.2026, 06:23 11
Снукер
Шахтер хочет купить украинца из Европы за большие деньги
Шахтер хочет купить украинца из Европы за большие деньги
06.05.2026, 07:11 15
Футбол
Григорий Суркис решил, кто будет тренировать Динамо в следующем сезоне
Григорий Суркис решил, кто будет тренировать Динамо в следующем сезоне
05.05.2026, 08:15 52
Футбол
Таблица чемпионата Шотландии. Хартс одолел Рейнджерс на радость Шахтеру
Таблица чемпионата Шотландии. Хартс одолел Рейнджерс на радость Шахтеру
04.05.2026, 21:29 46
Футбол
Арсенал вышел в финал ЛЧ. Стало вакантным место для обладателя трофея
Арсенал вышел в финал ЛЧ. Стало вакантным место для обладателя трофея
06.05.2026, 06:23 9
Футбол
Контракт не подписали. В Португалии решили судьбу Трубина
Контракт не подписали. В Португалии решили судьбу Трубина
04.05.2026, 20:33 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем