Суркис и Ярмоленко – договорились. Принято решение относительно легенды

Вингер киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко может завершить футбольную карьеру по окончании сезона.

Как отметил журналист Виктор Вацко, президент клуба Игорь Суркис видит идеальной кандидатурой на должностьспортидира Ярмоленко, о чем они уже договорились между собой. Никого другого на эту должность в клубе не видят, она в «Динамо» уже сколько лет вакантна.

Ранее сообщалось, что президент киевского клуба Игорь Суркис поручил опытному вингеру Ярмоленко помочь с выбором игрока, который мог бы стать его преемником в команде.