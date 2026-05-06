Суркис и Ярмоленко – договорились. Принято решение относительно легенды
Президент видит в вингере нового спортивного директора клуба
Вингер киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко может завершить футбольную карьеру по окончании сезона.
Как отметил журналист Виктор Вацко, президент клуба Игорь Суркис видит идеальной кандидатурой на должностьспортидира Ярмоленко, о чем они уже договорились между собой. Никого другого на эту должность в клубе не видят, она в «Динамо» уже сколько лет вакантна.
Ранее сообщалось, что президент киевского клуба Игорь Суркис поручил опытному вингеру Ярмоленко помочь с выбором игрока, который мог бы стать его преемником в команде.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Гессан и Соса не помогут «орлам» в ответном матче
Украинец мог получать запрещенное вещество систематически