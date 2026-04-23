Ярмоленко нашел себе замену в Динамо. Трансфер футболиста сборной Украины
Гуцуляк может стать игроком столичного гранда
В «Динамо» готовятся к возможным изменениям в составе после завершения карьеры Андрея Ярмоленко.
По информации источника, президент клуба Игорь Суркис поручил опытному вингеру помочь с выбором игрока, который мог бы стать его преемником в команде.
Сообщается, что Ярмоленко склоняется к кандидатуре Алексея Гуцуляка из «Полесья». Футболист имеет опыт выступлений за национальную сборную и, по имеющейся информации, не против сменить клуб уже в ближайшее время.
Ключевым фактором в возможном трансфере может стать финансовый вопрос – игрок рассчитывает на зарплату на уровне около одного миллиона евро в год, что соответствует нынешним условиям Ярмоленко в киевском клубе.
В настоящее время руководство «бело-синих» взвешивает целесообразность такого подписания.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Элина в двух сетах уступила Анне Бондар во втором раунде турнира WTA 1000 в Испании
Должность тренера Ребров покинул
А Волошина куди, який прогресує і у якого швидкість у рази більша ніж у Гуцуляка якому і 28 років. Чергове вкидання і хайп
Тим більше в нас куча талантів.
Любий гравець з у19 сильніше за Гуцуляка
Но Гуцуляк безусловно достоин такой зарплаты.