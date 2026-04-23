  4. Ярмоленко нашел себе замену в Динамо. Трансфер футболиста сборной Украины
Украина. Премьер лига
23 апреля 2026, 20:23 | Обновлено 23 апреля 2026, 21:19
ФК Динамо. Андрей Ярмоленко

В «Динамо» готовятся к возможным изменениям в составе после завершения карьеры Андрея Ярмоленко.

По информации источника, президент клуба Игорь Суркис поручил опытному вингеру помочь с выбором игрока, который мог бы стать его преемником в команде.

Сообщается, что Ярмоленко склоняется к кандидатуре Алексея Гуцуляка из «Полесья». Футболист имеет опыт выступлений за национальную сборную и, по имеющейся информации, не против сменить клуб уже в ближайшее время.

Ключевым фактором в возможном трансфере может стать финансовый вопрос – игрок рассчитывает на зарплату на уровне около одного миллиона евро в год, что соответствует нынешним условиям Ярмоленко в киевском клубе.

В настоящее время руководство «бело-синих» взвешивает целесообразность такого подписания.

Дмитрий Олийченко Источник: Инсайды от Пасичныка
І хто ж це повідомляє, що за "джерела" такі?
А Волошина куди, який прогресує і у якого швидкість у рази більша ніж у Гуцуляка якому і 28 років. Чергове вкидання і хайп
Ответить
+5
Показать Скрыть 1 ответ
знов на пасіці із вулика якась х..ня вилетіла.))
Ответить
+1
Навіщо гравець 3-ї команди 5-й
Тим більше в нас куча талантів.
Любий гравець з у19 сильніше за Гуцуляка
Ответить
0
Буткевич все равно даст больше. 
Но Гуцуляк безусловно достоин такой зарплаты.
Ответить
-3
Показать Скрыть 3 ответа
Найбільш очевидна зараз заміна, можна було ще Циганкова повернути, але хлопець вже відверто забив на футбол і в 2 з 3 ігор відверто пинаї ... в Іспанії.
Ответить
-4
