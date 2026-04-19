Шовковский выступил с резонансным заявлением о Ярмоленко

Бывший наставник киевского «Динамо» Александр Шовковский рассказал, что киевский вингер Андрей Ярмоленко сосредоточен на себе и не прислушивается к тренерскому штабу.

– Что вы думаете о Ярмоленко?

– Он – выдающийся украинский футболист, который сосредоточен исключительно на себе и не воспринимает информацию от тренерского штаба.

После увольнения с должности главного тренера киевского «Динамо» Александр Шовковский активизировал свою работу в качестве депутата Киевсовета и существенно улучшил показатели посещаемости заседаний.